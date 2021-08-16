Otomobil bayileri burunlarından kıl aldırmıyor

Sıfır kilometre otomobil satan bayiler, bir zamanlar “müşterilerimiz velinimetimizdir” zihniyetinde çalışırdı. Bayiye girdiğinizde sizi en iyi şekilde ağırlarlardı. Çay, kahve ikram ederlerdi. Telefonla bilgi istediğinizde ise en ufak ayrıntıya kadar anlatır, size o otomobili satmak için elinden geleni yapardı.

Ancak son bir yılda çok şey değişti.

Artık bayiler müşteriyi mağazaya almak bile istemiyor.

ÖTV indirimi sonrası birçok bayi, “nasılsa yok satacağız” diyerek müşterisiyle ilgilenmez bir hale geldi. Öyle ki müşteri telefonlarını bile açmaz oldular. Altın çağını yaşayan bayiler şimdi burunlarından kıl aldırmıyor.

Bu durumu avantaja çevirmeye çabalayan bayiler, zaman zaman liste fiyatının üzerinde satış yapabilmek için sıfır araçları paklandırıyor ve müşterisine, “Fabrika araba göndermedi ancak plakalı sıfır araç var” diyerek araçları daha pahalıya satabiliyor.

Sıfır araç alırken kazıklanmak istemiyorsanız piyasaya hakim olmanız gerekiyor. Alacağınız aracın diğer illerdeki ve özellikle İstanbul’daki fiyatını öğrenmemiz gerekiyor.

Kocaeli ile İstanbul arasında inanılmaz fiyat farklılıkları var.

“Araç satışından para kazanamıyoruz” diyen bayilerin aslında ne kadar kazandığını, diğer bayilerden aldığınız fiyatlardan sonra anlayacaksınız.

Kocaeli’de 260 bin TL’ye satılan bir otomobilin, İstanbul bayisinde 240 bin TL’ye satıldığına tanık olmuş biri olarak şiddetle uyarıyorum, fiyat analizi yapmadan otomobil almaya kalkmayın.

Özellikle, Toyota, Honda, Renault gibi araçlar almayı düşünenler, İstanbul fiyatlarını mutlaka araştırsın.

Bu arada telefonla bilgi almak isteyenler, Kocaeli’deki bayilere ulaşmanız çok zor olacağından, fiyat araştırmalarını direkt bayilere giderek yapmalısınız. Şu sıralar yok satan sıfır arabalar yüzünden bayiler burunlarından kıl aldırmıyor…

Derince’de ticari taksi eksiği var

Derinceli vatandaşlar büyüyen ilçelerinde ulaşımın zorluklarını anlatırken en önemli eksiklerinin de az olan ticari taksiler olduğunu söylüyorlar. Mesai saati başlangıcı ve bitişinde, ayrıca akşam belli bir saatten sonraDerince’de taksi bulmak zorlaşıyormuş. Vatandaşlar yeni durakların açılmasını,Derince’deki taksi duraklarının artırılmasını istiyor. Vergi dairelerinin de Derince’ye taşınmasından sonra, buradaki ihtiyacı artırdığı söyleniyor.

İYİ Partili Ender Oğuz’un oğlu oldu

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı’nın önemli isimlerinden olan, 31 Mart seçimlerinde partisinden Körfez Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Ender Oğuz baba oldu. Özel Acıbadem Hastanesi’nde oğlunu kucağına alan Ender Oğuz, dünyaya yeni gelen oğluna Adil Gökalp ismini koydu.

Sağlık çalışanı Ayşe Altay 2. kitabını çıkardı

Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görevli Ayşe Altay ikinci kitabı “Aşkın Demi” isimli eserini bastırdı. “Sensizlik Kokuyorum” isimli şiir kitabının basılmasının ardından ikinci kitabına başlayan Ayşe Altay, yoğun iş hayatı içerisinde kendisine yarattığı vakitle 180 sayfalık “Aşkın Demi” isimli romanını tamamladı.

Ormanya layık olduğu ödülü aldı

Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında faaliyete geçirdiği Ormanya Projesi, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz 3 yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri’nde ‘’En iyi Ekolojik Destinasyon’’ ötümüne layık görüldü.Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan ve 2 bin dönüm alan üzerine kurulan Ormanya, 100’e yakın ülkeden ve 1000’e yakın aday içerisinden, dünya genelindeki “En İyi Ekolojik Destinasyon” ödülüne layık görüldü.Ormanya’ya ödülü önceki gün Tokat’ta düzenlenen törenle verildi.

Zabıta artık plaj denetiminde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Kandıra’da Mavi Bayraklı plajlarda görev yaparak vatandaşları denetlemeye başlıyor. Denize girmenin yasak olduğu günlerde vatandaşların denize girmemeleri için çabalayan Kocaeli Zabıtası, yaptıkları anonslarla vatandaşların denizden çıkmalarını sağlıyor. Eskiden çarşı pazar dolaşan zabıta, artık plaj ve orman denetlemeye başladı. Denize girmenin yasak olduğu günlerde plaj denetimi yapan zabıtanın görev tanımına artık yeni bir eklenti yapılmış oldu.

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