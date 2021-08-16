Sonbaharda Kocaeli’de sele karşı önlemler artırılmalı

Karadeniz’in batı kısmında geçen hafta yaşanan sel felaketinde ciddi miktarda ölüm ve kayıplar oldu. Bunun bir nedeni dünyada yaşanan iklim değişikliği ile bunun öngörülmemesi, diğeri ise belediyelerin/kamunun hatalarından kaynaklanan hatalı yapılaşmalar.

Kamu kurumları sahip oldukları kurumsal ve ekonomik güç nedeniyle sorunlar önceden görerek önlem almaları gereken kuruluşlardır. Varlık nedenleri budur. Eğer dünyada ciddi bir iklim değişikliği yaşanmakta ise bunu önceden görerek önlem almaları kamu kuruluşlarının asli görevidir. Bunu önceden görerek önlem almayan ülkeler ne yazık ki iklim değişikliğinin getirdiği şiddetli yangın, sel gibi doğal afetlerden diğer ülkelere göre daha ciddi miktarlarda zararlar görüyor.

Diğer önemli konu ise iklim değişikliğinin getirdiği olumsuzluklara rağmen hatalı yapılaşma vs gibi kamu kuruluşlarının hatalı uygulamalarıdır.

Karadeniz’deki sel felaketine e baktığımızda hemen dere yatağına çok yakın yerlerde binaların yapıldığını ve zararların bu nedenle daha da arttığını görüyoruz. İklim değişikliği öncesi derenin taşmayacağı düşünülmüş ve bu öngörü eksikliği ile bu binalar bu şekilde yapılmış.

Yani burada kusur iklim değişikliğinden kaynaklı aşırı yağmur ve selin yanında, bunu öngöremeyen kamu kurumların verdiği hatalı izinler, ya da izinsiz yapılaşmaya göz yummalarıdır.

Kocaeli diğer illerimizden çok farklı değil. Örneğin geçen yıllarda Kandıra Namazgah Deresi’nin bulunduğu yerde ağır seller yaşandı ve vatandaşlarımız ağır zararlar gördüler.

Aynı şekilde Kartepe Eşme’de Eşmedere ve Madendere ağır yağmurlar nedeniyle taştı, E5 karayolu uzun süre kapandı, ciddi zararlar meydana geldi. Kartepe’nin başka yerlerinde, Gebze gibi ilimizin başka yerlerinde de ciddi sel hasarları ve ölümler yaşandı.

Aslında İSU Genel Müdürlüğü yaşanan bu tür sel felaketleri nedeniyle bu bölgelerde önemli çalışmalar yaptı. Önlemler almaya çalıştı. Ama görünen o ki iklim değişikliğinin sonuçları alınan bu önlemleri aşacak mahiyette duruyor. Yapılan çalışmaların yetersiz kalma ihtimali çok yüksek. Yine hatalı yapılaşma nedeniyle de belediyelere burada önemli görevler düşüyor..

Yazın sona erdiği ve sonbaharın başladığı bu zamanda beklenenin üzerinde yağacak, sonbahar yağmurlarının sel ve taşkınlara yol açabileceğinin bugünden düşünülmesi gerekir. İklim değişikliğinin eskiye göre daha ağır sellere neden olabileceği düşünülerek belediyelerin ve İSU Genel Müdürlüğünün bu günden önemli derecede önlem alması .bu şekilde mal ve can kayıplarının önlenmesi çok önemli. Kamu yani devletin temel görevi doğal afetlerin zararlarını önceden önleyecek önlemler almaktır. Doğal afetlerden önce önlem almadan sadece doğal afetlerin getirdiği ağır yaraları sarmakla devlet yetinmemelidir. Kocaeli bu konuda örnek çalışmalar yapabilmelidir.