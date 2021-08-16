17 Ağustos’a 5 saat kala bizi bir daha yıktınız, tebrikler !..

Heyecanla oturduk ve maçı izliyoruz…

Kolay değil…

11 yıl…

Aaaaa…

Dakika 5…

Tam 8 Kocaelisporlu arasında sadece 3 Ümraniyeli çim halıdaki gibi paslaşıyor…

Hatta küçük sahada yaptığımız gibi, duvardan bile yardım alacak kadar rahatlar…

Arkada del Valle, Cisse’nin şaşkın bakışları arasında kafayı yapıştırıyor…

Bizim tam 8 adam hayranlıkla seyrediyor…

Tamam uyum yok…

Tamam erken…

Ama ilk yarı biz baskılı oynadık…

Ama bu kadar kolay ve erken gol yenir mi be kardeşim…

El insaf…

DİNO’nun işi ‘ZOR’ demiştim…

Bence o kadar da zor değil…

Dar-Ül Acezespor’da yaşıtlarıyla rahatlıkla oynayabilir…

Ama kilo verirse…

Onun yaşında sırım gibi dedeler de var…

Henüz erken…

Tamam…

Üç pas bile yapamamamızda da uyum sorunu var…

Bekleyelim bakalım…

Eylülde daha iyi yorumlar yaparız…

Yalnız şunu da unutmalın:

Messi, Neymar, M’Bappe’yi de getirseniz…

Kocaeli Patates Stadyumu’nda bir halt yiyemezsiniz…

Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, bize bu sahayı mı layık gördü ?..

Sanırım ne bu futbolcular, ne de Aktürk bu kentin ciddiyetinin farkında değiller…

Tebrikler…

Depremin yıl dönümüne 4.5 saat kala bizi bir daha yıktınız…