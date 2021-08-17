Zekâ geriliği, küstahlık, Melo olayı, özür dileyerek oynayan ‘DİNO’nun oynama ‘ZOR’luğu…

Melo olsaydı, böyle olmazdı diyecek kadar geri zekâlı ve küstah var mıdır diyecektim ki, hakikaten de var…

Melo’ya yapılanın haksızlık, bunun maça sadece üç gün kala gerçekleşmesinin bir aymazlık olduğunu söyledim…

Ama, Allah aşkına, yenilgiyi eleştirirken, bu kadar basit düşünmeyelim…

Melo oynasaydı, Ümraniye karşısında 3-3 mü yapacaktı ?.. O da sonuçta bir insan…

Konumuz bu yenilginin Melo’ya bağlanması değil elbette…

Konu derin…

Konu vahim…

Tablo acıklı ve acıtıcı…

Melo konusuna yüklemek basit, komik ve salakça kalır…

Bunları ayırt etmeden bu iş yürümez…

Yani sapla samanı, elmayla armudu karıştırmamak lazım…

Aksi, fırsatçılık ve tribünlere oynamaktır…

Buna köşemde mahal vermem…

Ön sayfada takımın analizi en usta elle yapılmış…

Bir daha okuyun…

Ben de naçizane derim ki, evet defans tam bir kurgu faciasıydı…

Bunu yapan da bizzat takımı tam izleyememiş bir Mustafa Reşit Akçay’dı…

Bir de adamcağızı röportajlara çıkarmamamız gerektiğini bir kez daha gördük…

Metin Şentürk bile TV’den duydu…

Hoca zor nefes alıyor, zor konuşuyor, yazık günah değil mi ?..

O konuşurken biz fenalık geçiriyoruz…

Yayıncı kuruluş bu olayı lütfen insafla değerlendirsin…

Ya da Turgay Karslı hoca konuşsun…

Neyse konuyu dağıtmayalım…

Biz bu takımdan, (Ya da ben diyeyim) ilk maçta bir takım uyumu, ya da oyun disiplini beklemiyordu(k)m…

Bir kere takım kondisyonu çok iyi…

Teknik alt yapısı da sağlam…

Sadece bir kakafoni var…

Yani Bremen Mızıkacıları gibi kimse kimseyi tanımıyor, anlamıyor…

Murat Cem Akpınar geri gelirse, bir çare olabilir, süreci hızlandırmak adına…

Ben maç öncesindeki yazımda eylülden önce teknik analiz yazılmaz demiştim, sanırım haklı çıktım…

Ama şu an için tek büyük isabetim, ‘DİNO’nun oynamasının ‘ZOR’ olduğu şeklindedir…

İnşallah beni yanıltır da, buradan özür yazarım, kendime de bizzat DİNOZOR derim…

Ama ben şu an Dino’ya karşı 1-0 öndeyim…

Ama, suçlular, başımızı öne eğdirenler, bu hafta dakika dakika hatırlayın ki:

Biz Ümraniye gibi sıradan bir takıma 3-0 yenildik…

Ankaragücü ve Samsun maçlarını, bu savunmayla, düşünmek bile istemiyorum…

Yorum potburi…

Son üç yazıma gelen yorumları bugün sizlerle paylaşmak isterim… Olumlu ya da olumsuz, ama hakaret etmeden eleştiren herkese saygılarımı bir kez daha sunarım…

Emeklerine sağlık…

İşte yorumcular ve bana yazdıkları yorumlar…

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Yılmaz Ahmet: Depremin yıldönümünde bize deprem yarattılar. Kocaelispor’u Kocaelililer yönetmeli. Rezil olduk Türkiye’ye... Tahir Başkan, gereği bilginize arz olunur.

Murat Nigiz: Ağzına sağlık Hakan ağabeyciğim. Selamlar…

İlhan Haftacı: Hakan kardeşim aynen katılıyorum, hele ki o zeminin rezilliği nedir ?.. Bu akşama göre komple kırmızı kart… Tebrikler kardeşim, herkes şapkasını önüne koysun, bu akşam kahroldum…

Şahabettin Sönmez: Bu 34 numara (Dino) Sumo güreşçisi falan değil inşallah. Hakan Yağcıoğlu müdürüm, inşallah iyi birisidir, bizi uyandırır.

Murat Büşra Uygun: Hakan ağabey yine yanılmadın…

Kadir Gökkaya: Bu işe tek taraflı olarak bakılmaması gerekir, hem teknik heyet hem de yönetim suçludur... Çaylaklar yönetirse durum böyle olur…

Zafer Onar (Kader arkadaşım): 10 numara 5 tane de yıldız, yanına helal olsun. İzmitliyiz biz, her zaman her yerde en büyük KÖRFEZ...

Yasin Akkuş: Ağzına yüreğine sağlık helal olsun ağabey

Özkan Göçenler: İzmitli futbolcun yoksa, bu takım nerenin takımı, kimi temsil ediyor?.. Doğru diyon ağabey. Düne kadar hepsi İzmitliydi, nerde Bu Çocuklar ? Kınıyorum. Bu yönetimi. Kimse Kusura bakmasın, Para geliyor diye ha bire transfer, yazık ya, günahtır…

Hakan Kocakurt: İzmitli olmaktan hakikaten yorulduk…

Semih Şahin: Yüreğine sağlık Hakan Yağcıoğlu…

Yılmaz Ahmet: Depremin yıl dönümünde tüm Türkiye’ye bizi rezil ettiniz. Bize deprem etkisi yaratan Kocaelispor’u, Kocaelispor tarihini bilen yönetim, hoca yönetmelidir. Depremle küllerinden doğan, amatöre düşerek sokaktan gelen Kocaelispor’u kimse bu duruma düşüremez. Bu saatten sonra şampiyon bile olsak anlamı yoktur. İzmit’in çocukları herkese yeter dedik ve buna uygun aksiyon alınmalı, Tahir Başkanın gereğini yapmasını beklemekteyim.