Felaketlerden ders almasını biliyor muyuz?

Ne oynamaya, muyuz?

Bir şekilde, dere yataklarına yapılan yaz ne kadar ayrıntılı görünüyorsunuz?

Konuya kaç defa çekildi, kaçırıldı mı uyarıldı?

Kılını kıpırdatan oldu mu?

Uyarılar alınıp alınmamalı mı yapıldı?

Yapılmadı…

Sonunda Kastamonu ve Sinop'ta o korkunç sel felaketi kapımızı çalmak, 100 elde canımızı kazandık, kalıcı liralık yaralı olduk.

İşte yazın şuraya, bu felaket bize “ders” olmaz.

Bu umursamazlığımız, başımıza daha ne işimizi halledebilir, daha ne sel felaketlerimizz.

Biz, bu kentte deneyimler, depremden dersk mi?

Büyük depremden buyana 22 yıl geçti.

Her 17 Ağustos'ta bir araya gelir, özel yayınlar yapar, o acıyı bir kez daha yaşarız.

Yetkililer; "Allah'ın günleri açıklar, böyle felaketler, eski günlerin ruhuna okur, böyle savarız.

Özüne tercih, “depremi temel sorunlar” saymaktadır.

Bunun için bir ödeme…

Helikopterde donanım bütünü yıktık mı?

Yıkmadık…

Bazı yaşamlarında devam ediyor.

İşte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın daha yeni açıkladı.

TÜİK'e göre, halihazırda mevcut durumda 1369 hasarlı bina bulunuyor.

22 yıldır bu kenti yönetenler, çıksın, hasarlı binaların neden yıkılmadığını kent halkına bir anlatsın.

Yeni bir deprem olursa, bunlar büyük olasılıkla ilk yıkılan binalar olacak ve mutlak can kaybı yaşanacak.

Özetle…

Biz, bu sorumsuz davranışlarımızla, yeni bir felakete davetiye çıkarıyoruz.

Lütfen biraz ciddiyet!

Lütfen biraz sorumluluk!

Afgan göçünü meşrulaştırma gayreti

Dikkat ediyor musunuz?

Sığınmacı ve mültecisever yöneticilerimiz, ülkemize devam eden düzensiz Afgan göçünü meşrulaştırmak için “Kurtuluş Savaşı’nda Afganistan bize yardım etmişti” söylemini her fırsatta tekrarlıyor.

Geçiniz efendim, geçiniz…

Afganistan mı Türkiye’ye yardım etti, yoksa Atatürk dönemi Türkiye’si mi Afganistan’a yardım etti?

Ünlü tarihçi Sinan Meydan’ın önceki gün SÖZCÜ’de çıkan inceleme yazısını okuyun, anlarsınız.

Biz bugüne bakalım.

Taliban’ın Afganistan’ına…

Mevcut koşullarda ülkemizin çıkarı ne, onu gözetelim.

ABD’nin bastığı yerde ot bitmez

Dünya, hâlâ anlayamadı.

ABD’nin bastığı yerde ot bitmeyeceğini kavrayamadı.

ABD bugüne kadar nereye gitmiş de, gittiği yere “huzur” getirmiş?

Vietnam’a mı?

Irak’a mı?

“Demokrasi”, ABD’nin elindeki en büyük yalandır.

ABD, güya “demokrasi getirmek için” bir ülkeyi işgal eder, ülkenin altını üstüne getirir, karıştırmadık, bozmadık yerini bırakmaz, sonra da çeker gider.

Kısa bir süre önce Irak’ta aynısını yapmadı mı?

En son Afganistan’da da aynı oyunu oynamadı mı?

Tek sözcükle ifade etmek gerekirse, ABD bir “şeytan”!

Dünyanın şeytanı.

Dünyanın başına bela.

Emperyalizmin ağababası.

Özetle…

“Emperyalizm canavarı”, bir güzel ülkeyi daha boğdu.

Afganistan olayından çıkarılacak çok ders var.

Tabii, çıkarmak isteyene.

Salih Zeki Uztürk

Kandıra'nın yetiştirdiği bir değerdi.

Kandıra'nın “çınar”ıydı.

Tam bir “Kandıra beyefendisi”ydi.

İnsan ilişkileri mükemmeldi.

Girişimciydi.

Kandıra mantar, salyangoz, organizma ve deniz karşılaşması girişini ilk o ve bu ürünlerine yönelip, işleyip çekmeye başlamaya başladı.

Uzun yıllar boyunca, uygun yerlere yerleştirmek için.

Şimdi bu araç oğlu Selçuk Uztürk yerine.

Bir başka kampanyaydı de düzenli bir gazete okuru.

Özellikle gazetemizi okumadan bir gün boyuncasınız.

Salih Bey'i eski gün 88 yaşında kaybettik.

Allah rahmet eylesin.

Ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum.