Makale Yazısı-17 Ağu 2021 - 20:00

Savaş suçu
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Hiçbir izahla ve hiçbir mazeretle kabul edilemez. Savaş dünyanın en büyük insanlık suçudur! 

Savaş suçu; askerî veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâlleri nedeniyle uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği, özellikle sivil halkın öldürülmesi, kötü muameleye tabi tutulması veya zorla çalıştırılması, savaş esirlerinin öldürülmesi ya da kötü muameleye tabi tutulması, rehinelerin öldürülmesi, kamu ve özel kişilerin mallarının yağmalanması, gereksiz yere şehirlerin yakılıp yıkılması gibi eylemleri kapsamaktadır. 

Devletler arası çatışmalarda savaş kanunlarının her ihlâli bir savaş suçu sayılmaktadır, ama devlet içi çatışmalarda yer alan ihlâller savaş suçu sayılmayabiliyor. 

Fazla geriye gitmeye gerek yok. Geçen 50 yıla baktığımızda bu süre içerisinde yukarıda sayılan savaş suçlarından işlenmeyen suç var mı? İşlenen bu suçlar için etkin bir yargılamaya vede cezalandırmaya ne kadar tanık olduk? Bu yargılama ve cezalandırma sürecine derecede caydırıcılık sağladı? 

Başta büyük güçler olmak üzere sözüm ona dünya barışı için göstermelik çaba gösterdiğini söyleyen insanoğluna inanmıyorum. Nedenine gelince, aşağıda bazı örneklerini sayabildiğimsavaşların tümü insanoğlunun eseridir.   

Akustik savaş 

Amfibik harekât 

Asimetrik savaş 

Bağımsızlık savaşı 

Barutlu silahlarla savaş 

Biyolojik savaş 

Deniz savaşı 

Din savaşı 

Dördüncü nesil savaş 

Düzensiz savaş 

Ekonomik savaş 

Etnik çatışma 

Gayrinizami harp 

Gerilla savaşı 

Halk savaşı 

Hava savaşı 

Hegemonik savaş 

İç savaş 

İsyan 

İşgal 

Kara savaşı 

Kimyasal savaş 

Konvansiyonel savaş 

Kuşatma 

Partizan (silahlı kuvvetler) 

Psikolojik savaş 

Saldırı savaşı 

Savunma savaşı 

Soğuk savaş 

Sosyolojik savaş 

Sömürge savaşı 

Ticaret savaşı 

Topyekûn savaş 

Vekâlet savaşı 

Yıpratma savaşı 

Zırhlı savaş

Savaş ilanı… 

Saydığımız bu savaş türlerinin gerçekleşmesi için, girişilen savaşın türüne göre mutlaka o amaca uygun silahlar ve harp malzemeleri gerekir. 

Yukarıda savaş suçu olarak sayılan eylemleri sıraladık. Saydıklarımızın arasında savaşta kullanılacak gerekli silah ve malzemeyi tasarlamak, üretmek,geliştirmek, satmak, dağıtmak neden bu suçlar arasında yer almıyor? Çünkü katledilen, toprağa gömülen insanların kanından, canından parakazanmak var. Bu kazancın ne denli kirli ve kabul edilemez olduğunu söylemeye gerek var mı? 

USA Afganistan’dan çekiliyor. Taliban güçleri kısa bir sürede ülkeye hakim oluyor. Hangi güçle, hangi silah ve mühimmatla? Bu savaş malzemelerini kim üretmiş, kim satmış, Taliban kimden almış; Hiç soran var mı? 

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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