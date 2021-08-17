Hiçbir izahla ve hiçbir mazeretle kabul edilemez. Savaş dünyanın en büyük insanlık suçudur!

Savaş suçu; askerî veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâlleri nedeniyle uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği, özellikle sivil halkın öldürülmesi, kötü muameleye tabi tutulması veya zorla çalıştırılması, savaş esirlerinin öldürülmesi ya da kötü muameleye tabi tutulması, rehinelerin öldürülmesi, kamu ve özel kişilerin mallarının yağmalanması, gereksiz yere şehirlerin yakılıp yıkılması gibi eylemleri kapsamaktadır.

Devletler arası çatışmalarda savaş kanunlarının her ihlâli bir savaş suçu sayılmaktadır, ama devlet içi çatışmalarda yer alan ihlâller savaş suçu sayılmayabiliyor.

Fazla geriye gitmeye gerek yok. Geçen 50 yıla baktığımızda bu süre içerisinde yukarıda sayılan savaş suçlarından işlenmeyen suç var mı? İşlenen bu suçlar için etkin bir yargılamaya vede cezalandırmaya ne kadar tanık olduk? Bu yargılama ve cezalandırma sürecine derecede caydırıcılık sağladı?

Başta büyük güçler olmak üzere sözüm ona dünya barışı için göstermelik çaba gösterdiğini söyleyen insanoğluna inanmıyorum. Nedenine gelince, aşağıda bazı örneklerini sayabildiğimsavaşların tümü insanoğlunun eseridir.

Akustik savaş

Amfibik harekât

Asimetrik savaş

Bağımsızlık savaşı

Barutlu silahlarla savaş

Biyolojik savaş

Deniz savaşı

Din savaşı

Dördüncü nesil savaş

Düzensiz savaş

Ekonomik savaş

Etnik çatışma

Gayrinizami harp

Gerilla savaşı

Halk savaşı

Hava savaşı

Hegemonik savaş

İç savaş

İsyan

İşgal

Kara savaşı

Kimyasal savaş

Konvansiyonel savaş

Kuşatma

Partizan (silahlı kuvvetler)

Psikolojik savaş

Saldırı savaşı

Savunma savaşı

Soğuk savaş

Sosyolojik savaş

Sömürge savaşı

Ticaret savaşı

Topyekûn savaş

Vekâlet savaşı

Yıpratma savaşı

Zırhlı savaş

Savaş ilanı…

Saydığımız bu savaş türlerinin gerçekleşmesi için, girişilen savaşın türüne göre mutlaka o amaca uygun silahlar ve harp malzemeleri gerekir.

Yukarıda savaş suçu olarak sayılan eylemleri sıraladık. Saydıklarımızın arasında savaşta kullanılacak gerekli silah ve malzemeyi tasarlamak, üretmek,geliştirmek, satmak, dağıtmak neden bu suçlar arasında yer almıyor? Çünkü katledilen, toprağa gömülen insanların kanından, canından parakazanmak var. Bu kazancın ne denli kirli ve kabul edilemez olduğunu söylemeye gerek var mı?

USA Afganistan’dan çekiliyor. Taliban güçleri kısa bir sürede ülkeye hakim oluyor. Hangi güçle, hangi silah ve mühimmatla? Bu savaş malzemelerini kim üretmiş, kim satmış, Taliban kimden almış; Hiç soran var mı?