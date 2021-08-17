Hiçbir izahla ve hiçbir mazeretle kabul edilemez. Savaş dünyanın en büyük insanlık suçudur!
Savaş suçu; askerî veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâlleri nedeniyle uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği, özellikle sivil halkın öldürülmesi, kötü muameleye tabi tutulması veya zorla çalıştırılması, savaş esirlerinin öldürülmesi ya da kötü muameleye tabi tutulması, rehinelerin öldürülmesi, kamu ve özel kişilerin mallarının yağmalanması, gereksiz yere şehirlerin yakılıp yıkılması gibi eylemleri kapsamaktadır.
Devletler arası çatışmalarda savaş kanunlarının her ihlâli bir savaş suçu sayılmaktadır, ama devlet içi çatışmalarda yer alan ihlâller savaş suçu sayılmayabiliyor.
Fazla geriye gitmeye gerek yok. Geçen 50 yıla baktığımızda bu süre içerisinde yukarıda sayılan savaş suçlarından işlenmeyen suç var mı? İşlenen bu suçlar için etkin bir yargılamaya vede cezalandırmaya ne kadar tanık olduk? Bu yargılama ve cezalandırma sürecine derecede caydırıcılık sağladı?
Başta büyük güçler olmak üzere sözüm ona dünya barışı için göstermelik çaba gösterdiğini söyleyen insanoğluna inanmıyorum. Nedenine gelince, aşağıda bazı örneklerini sayabildiğimsavaşların tümü insanoğlunun eseridir.
Akustik savaş
Amfibik harekât
Asimetrik savaş
Bağımsızlık savaşı
Barutlu silahlarla savaş
Biyolojik savaş
Deniz savaşı
Din savaşı
Dördüncü nesil savaş
Düzensiz savaş
Ekonomik savaş
Etnik çatışma
Gayrinizami harp
Gerilla savaşı
Halk savaşı
Hava savaşı
Hegemonik savaş
İç savaş
İsyan
İşgal
Kara savaşı
Kimyasal savaş
Konvansiyonel savaş
Kuşatma
Partizan (silahlı kuvvetler)
Psikolojik savaş
Saldırı savaşı
Savunma savaşı
Soğuk savaş
Sosyolojik savaş
Sömürge savaşı
Ticaret savaşı
Topyekûn savaş
Vekâlet savaşı
Yıpratma savaşı
Zırhlı savaş
Savaş ilanı…
Saydığımız bu savaş türlerinin gerçekleşmesi için, girişilen savaşın türüne göre mutlaka o amaca uygun silahlar ve harp malzemeleri gerekir.
Yukarıda savaş suçu olarak sayılan eylemleri sıraladık. Saydıklarımızın arasında savaşta kullanılacak gerekli silah ve malzemeyi tasarlamak, üretmek,geliştirmek, satmak, dağıtmak neden bu suçlar arasında yer almıyor? Çünkü katledilen, toprağa gömülen insanların kanından, canından parakazanmak var. Bu kazancın ne denli kirli ve kabul edilemez olduğunu söylemeye gerek var mı?
USA Afganistan’dan çekiliyor. Taliban güçleri kısa bir sürede ülkeye hakim oluyor. Hangi güçle, hangi silah ve mühimmatla? Bu savaş malzemelerini kim üretmiş, kim satmış, Taliban kimden almış; Hiç soran var mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.