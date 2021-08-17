Fark ettiğim an

Düşünün… Şu küçük dünyaya gözlerinizi açtığınızdan beri yaşadığınız anlar oluşturur hayatınızı. Bu anların bazıları çok nettir zihninizde. Bu net ve gayet iyi bir şekilde hatırlanan anlara anı demiş insanoğlu. Ama hiç bilmediğiniz, belki hatırlamadığınız anlar da yaşadınız bu hayatınızda. Hayatınızda en çok merak ettiğiniz, tekrar gitmek istediğiniz an hangisi? Bunlardan en çok hangisinde hissettiğiniz duyguyu hissetmek isterdiniz bugün? Hiç hatırlamadığınız veya çok iyi bildiğiniz anlarınızdan hangisini tekrar deneyimlemek isterdiniz?

Bence bu cevaplaması oldukça zor ve kişiden kişiye çok farklı cevaplarla karşı karşıya gelinebilecek bir soru. Bazı insanlar ilk defa mutlu oldukları ana gitmek ister, bazıları ilk kez düştüğü, pek çoğu en çok kahkaha attığı, bazılarıysa ilk kez âşık olduğu anda hissettiği şeyleri tekrar hissetmek, o anda tekrardan bulunmak ister.

Bu soru üzerinde pek çok kez düşündüm ve uzun süreler boyunca kendi içimde savaştım durdum. En çok mutlu olduğum anda hissettiğim duyguları hissetmek çok hoş olabilirdi, ama ilk kez okula başladığımda duyduğum heyecanı deneyimlemek de inanılmaz olurdu… Bilmediğim, hatırlamadığım bir anı deneyimlemek çok daha iyi olur diye düşündüm sonralarda. İlk kez ağladığımda ne hissettim mesela? İlk kez güldüğümde şimdi olduğu gibi iyi hissettim mi kendimi? Yoksa bu duygu yüklü olayların ne olduğunu anlayamadım mı? Bunları bilmek de çok isterdim…

Karar verme sürecim çok sancılı oldu. İçimde kendime karşı verdiğim savaşta pek çok asker kaybettim. Bazı zamanlarsa bu konu üstünde düşünmekten vazgeçtiğim bile oldu ki bu çok büyük bir hataydı. Ama en sonunda bir sonuca vardım. Kesinlikle tekrar yaşamak, tekrar hissetmek istediğim anı buldum.

Gözlerimi ilk kez bu dünyaya açtığım an… İşte o anın bana hissettirdiği duyguları çok merak ediyorum. Küçük gözlerimin muazzam ışığa nasıl alıştığını, gördüğüm şeyleri anlayıp anlamadığımı, etrafı ilk inceleyişimin bende uyandırdığı duyguları çok merak ediyorum. İnsanlara ilk kez baktığımda ne hissettim? Onlardan korktum mu, yoksa onları çok mu sıcak buldum?

İlk kez bir çiçek gördüğümde ne hissettim? İlk kez müziğin varlığını fark ettiğimde ne düşündüm? Çok kalabalık bir yere ilk kez geldiğimde ne yaptım?

Kalabalık alanlarda bulunduğunuz zaman mutlaka fark ettiğiniz bir şey olur. Yanınızdan geçen çoğu çocuk size şaşkın gözler ile bakar ve görüş alanından çıktığınız ana kadar gözlerini sizin üzerinizden asla ayırmaz. İşte ben kendi gözlerimle insanları izlediğim ilk günde ne tepki verdim, bunu, bu anı çok merak ediyorum.

Şu anda yapmayı en çok sevdiğim şeylerden biri insanları incelemek, yaşamlarını hayal etmek. Yanından geçtiğim kişilerin tüm hayatları ile ilgili senaryolar kurmaktan, onları düşünmekten öyle çok zevk alıyorum ki…

Düşünün… Bugün yanından geçtiğiniz tüm insanların hepsinin kendilerine ait hayatları var. Hepsinin dünyaya ilk kez gözlerini açtıkları bir anı, düşüp dizini kanattığı bir günü, her şeyden çok sevdiği bir insanı var. Araba ile otoyoldan ilerleyen binlerce arabanın içerisinde oturan her insanın gözlerinden yaşlar döküldüğü bir gün, kahkahalar ile güldükleri bir gece var.

İşte bu durumu fark ettiğim ilk zamanı da çok merak ediyorum. Yanımdan geçen her arabanın içerisinde oturan insanların hepsinin bir yere gittiğini ve bu yerin neresi olduğunu asla bilemeyeceğimi fark ettiğim o anı merak ediyorum. İnsanları izlerken her birinin birbirinden çok ciddi derecede farklı olduğunu anladığım o anı hissetmek istiyorum.

İnsanoğlu çok karmaşık bir yapı ve ben bu yapının bu kadar karmaşık olduğunu anladığım ilk ana geri dönmeyi çok istiyorum. O anda yaşadığım şoku hissetmeyi, o andan aldığım hazzı tekrardan tatmayı çok istiyorum.

Belki tüm bunları yaptığım o ilk anda bu kadar çok şey düşünmemiştim ama yine de o anda yaşadığım tek bir duygu kırıntısının bile beni çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. İşte bu sebeplerden dolayı, insanları fark ettiğim ilk an benim için her zaman dünyanın en tatlı gizemi olacak.