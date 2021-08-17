Kim ne kadar farkında, bilemem ama şehirlerarası çalışan otobüs kazaları eksik olmuyor!

Geçenlerde, Manisa-Soma’da yaşanan bir kazada, ilk bilgilere göre 6 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 42 yolcu yaralandı.

Otobüs, bir TIR’a çarpıyor.

Yolda fren izi yok!

Genel kanı; otobüs şoförü uyumuş!..

Şehirlerarası seyahat edenlerin pek çoğu, otobüs şoförünün nasıl araç kullandığına dikkat etmez. Hele gece yolculuğu ise, birkaç ön sıra yolcusu hariç herkes uyumaktadır!

Genellikle otobüs seyahat biletimi erken alır ve ilk sırada otururum. Bunun da bir bedeli var tabi.

Gece boyu şoförle birlikte otobüs kullanmak!

Yıllarca yaptığım gece yolculuklarında tanık oldum ki;

Otobüs şoförleri YORGUN, UYKUSUZ ve DERTLİ insanlar…

Rastladığım şoförlerin çoğu, emekli olmuş ama ailesini geçindirebilmek için çalışmaya mecbur kalmış yaşlı insanlar!

Yani, deneyimli olsalar da refleksleri ve gece yolculuklarına dayanma gücü zayıflamış insanlar.

Üstelik, mola yerlerinde gece yarısı da olsa karın doyuran insanlar.

Aç karnına araç kullanmak da kolay değildir ama özellikle ileri yaşta, yorgun, uykusuz bir insanın gece yarısı yemek yemesi bedensel ve ruhsal olarak rehavete kapılması kaçınılmazdır ve zordur.

Bir yeni otobüsün maliyeti nedir bilmiyorum. Ama birkaç milyon lira olduğunu düşünüyorum.

Otobüs sahibi kişi, aracın sürekli çalışmasını ve kısa sürede ödediği parayı geri almayı ister. İkinci, üçüncü araçlar için de düşler kurar!

Ama, CEREMESİNİ şoförler çeker!

Uzunyol otobüs şoförlerinin belirli bir saat araç kullandıktan sonra, dinlenmesi gerek. Bazıları, gidip aracın orta giriş kapısı yanından bagaj kısmında yer alan bir yerde uyuduklarını biliyorum.

O mezar gibi dar ve karanlık, gürültü ve toz içindeki yerde nasıl yatar ve nasıl uyurlar, bunu anlayamıyorum.

Bazı şoförlerin, eğer yolcu yoksa en arka koltuklarda yattığına ya da hiç uyumadıklarına da tanık oldum.

Örneğin araç, gece 24.00’te Adapazarı’ndan hareket ediyor, İzmit Otogarı’na geliyor, yolcu alıyor, 01.00’de yeniden hareket ediyor. Bu otobüs, gece 03.30 civarı Susurluk’ta “Çay ve İhtiyaç Molası” veriyor. Sabah 10.30 civarı Milas’a, 11.30-12.00 arası da Bodrum’a varıyor.

Aynı araç, aynı gün öğleden sonra Bodrum’dan kalkıp Adapazarı yönünde hareket ediyor.

Şoförler yine aynı şoförler!

Ne zaman, nasıl, ne kadar dinlenebiliyorlar?

Gerçekten dinlenmiş mi oluyorlar?

O araçlar ne zaman ciddi bir bakımdan geçiyorlar?

OTOBÜS YANGINLARI bu ülkede neden çok sık oluyor?

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’nın bu olaylarda sorumluluğu yok mu?

Bu sorunlara çözüm getirecek, 21. Yüzyıla uygun bir planlama yapılamaz mı?

DENETİM yalnızca trafik polislerinin işi midir?