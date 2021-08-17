Vatandaşın haklı isyanı

Hemen her sürücüye mutlaka denk gelir. Cadde üstündeki ya da ara sokaktaki esnaf dükkanının önüne duba koyuyor, araçların park etmesini engelliyor.

Üstüne üstlük bazen bu dubalar ücretli park yapılan alanlarda da görünebiliyor.

Haliyle vatandaş da aracını bir yere park etmek istiyor.

O park da bazen başına bela olabiliyor.

Bir vatandaşımız benzer bir durum yaşamış. Ücretli park alanı üzerine duba koyan esnaf yüzünden aracını başka bir yere bırakıyor.

Geri döndüğünde ise 652 TL ceza yediğini görüyor.

Bu konunun gündeme gelmesiyle belediye bu dubaları esnafa kaldırttı. Kaldırmayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Aslına bakarsanız burada esnaf da aracını park edemeyen vatandaş da haklı. Ama ne olursa olsun esnafın işyerinin önünü duba ile kapatması çok hoş değil. Her esnaf kendi işyerinin önünü dubayla kapatsa şehre müşteri giremez.

MAG gönüllüleri dönüyor

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Komutanı Bahri Soyyiğit ve ekibi, sel felaketinin vurduğu Kastamonu’daki görevlerini tamamladı. 15 kişilik ekip burada arama ve kurtarma çalışmaları ile enkaz çalışmalarına katılmıştı. Dün görevlerini tamamlayan ekip Kocaeli’ye geri döndü.

Vali Yavuz, orman yangınlarına karşı işi sıkı tutuyor

17 Ağustos anma etkinliklerinde yaptığı konuşmayla dikkat çeken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, orman yangınları konusuna da değildi. Yavuz,“İlimizdeki tüm orman bölgeleri taranmış ve yangına hassas, az hassas ve yangınçıkma ihtimali az bulunan yerler haritada işaretlenmiş ve dağıtmış bulunuyoruz. Bütün kurum sorumlularında bu haritalar mevcuttur. Mutlaka yeşili korumalıyız. Kocaelili kardeşlerimiz bu konuda hassas. Her hafta sonu 200-300 bin civarı Kandıra bölgesine insan geliyor.

Hava sıcaklıkları belirli bir seviyeye gelene kadar bunu korumak zorundayız” dedi ve “Lütfen otları yakmayın” ricasında bulundu. Vali Yavuz’un bu hassasiyetini biliyor ve takdirle karşılıyorum.

Yapılandırma süresini kaçırmayın

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, bir açıklama yayınlayarak sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bilgiler verdi. Nacar, yapılandırma için 31 Ağustos’un son başvuru tarihi olduğunu da hatırlattı. Nacar’ın açıklaması şöyle;

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlerde kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borçlarını yapılandırmak isteyen işveren ve sigortalılarımız, 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları halinde bu fırsattan yararlanabileceklerdir.

İşverenlerimizin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezaları ile sigortalılarımızın isteğe bağlı, EK-5 tarım sigortası, Bağ-Kur prim borçları ve ihya tutarları yapılandırma kapsamındadır.

7326 sayılı yapılandırma işverenlerimize ve sigortalılarımıza büyük avantajlar sağlamakta olup yapılandırma başvuruları, işverenlerce E-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalılar ise E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca tüm borçlularımız, başvurularını şahsen ya da posta yoluyla da ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapabilirler.

Borcunu peşin ödemek isteyenlerin borç aslı dışında kalan gecikme zammı ve faizinin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemek isteyenlerin ise borç aslı dışında kalan gecikme zammı ve faizinin yüzde 50’si silinmektedir. Ayrıca 2’şer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapılabilecektir.

Genel Sağlık Sigortası’na borcu olan vatandaşlarımız ise 2021 Nisan ayı ve öncesine ait genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31.12.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olan tüm işverenlerimizi ve sigortalılarımızı bu avantajdan faydalanarak borçlarını yapılandırmalarını temenni ediyorum.

Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nin mimarisine bayıldım

Geleceğin hazinesi çocuklara elinden gelen özeni gösteren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçenin ilk çocuk kütüphanesini kazandırdı. Çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve kütüphane ortamını sevdirmek amacıyla Başiskele’nin ilk çocuk kütüphanesi 23 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılıyor. 250 metrekarelik bina ile kültürel etkinliklerinde yapılacağıBaşiksele Çocuk Kütüphanesi, muhteşem bir mimariye sahip.

İlk aşure BBP’den

Büyük Birlik Partisi Kocaeli ve Alperen Ocakları tarafından bugün aşure etkinliği düzenleniyor. Fevziye Camii önünde, Muharrem ayının 10.günü (Aşure günü) münasebeti ile planlanan aşure ikramı saat 17.00’de başlayacak. BBP ve Alperen Ocakları düzenleyecekleri etkinliğe tüm kent halkını davet ediyor.

Böyle park yapılmaz

Kadıköy Mahallesi’nde katlı otoparkta bu tarz görüntüler artık can sıkmaya başlamış. İki aracın sığacağı alana tek araç bırakan vatandaşlar, diğer sürücülerin hakkına giriyor. Her bir aracın park alanını çizgilerle ayıran otoparklarda son günlerde bu tür görüntüler yaşanmaya başlamış. Ayrım çizgisinin üzerine park eden sürücüler yüzünden birçok kişi mağduriyet yaşıyormuş. Lütfen biraz dikkat!

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