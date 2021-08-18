“Kalıcı özgürlük”ten, yıllar sürecek esarete Afganistan ve Türkiye

20 yıl öncesini hatırlıyor musunuz?

ABD, 2001’de Afganistan’a girerken operasyona ne ad vermişti?

“OperationEnduringFreedom”…

Yani, “Kalıcı Özgürlük Operasyonu”…

Güya Afganistan’ı özgürlüğe kavuşturacaktı.

Hem de kalıcı özgürlüğe…

Ülkeye demokrasiyi getirecekti.

Sürekli demokrasiyi…

ABD, her zaman olduğu gibi Afganistan konusunda da dünyayı “demokrasi” ile aldattı.

20 yılın sonunda Afganistan’ı “demokrasi ve özgürlük” yerine “esaret ve zulme” mahkûm etti.

Sanki hiçbir sözü, hiç bir sorumluluğu yokmuş gibi elini kolunu sallayarak çıkıp gitti, Afganistan’ı Taliban’a teslim etti.

ABD güçleri çekildi, Taliban güçleri kentlere yerleşti.

Hani nerede özgürlük?

Hani nerede demokrasi?

Afganistan, 20 yıl öncesine göre daha perişan durumda.

Zaten ABD, işgal ettiği hangi ülkede “demokrasi ve özgürlük” sözünü yerine getirdi ki?

Vietnam’da mı?

Irak’ta mı?

Hangisinde?

Bilmem katılır mısınız?

ABD, “evliya” görünümlü bir “eşkıya”!

Amacı, “özgürlük” değil…

Amacı, “demokrasi” değil…

Amacı, eşkiyalık yaparak dünya egemenliğini sürdürmek.

Bu gerçeğin artık tartışılacak hiçbir tarafı yok.

ABD, hezimete mi uğradı?

Bir görüşe göre, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi bir hezimet.

Bence değil.

ABD, yazdığı senaryoyu oynuyor.

Afganistan’ı; kurup, besleyip, büyüttüğü Taliban’a teslim etti.

Rusya ve Çin arasına, bölgeyi iyice istikrarsızlaştırmak için bir “ateş topu” bıraktı.

Bölgede bir “terör üretim merkezi” kurdu.

Amacı…

*Rusya’nın bölgedeki etkinliğini azaltmak, Çin’in ekonomik yükselişini kırmak.

*Orta Asya’daki ülkelerin “ortak çıkarlar çerçevesinde” birleşmelerini engellemek.

*İran’ın doğu sınırını istikrarsız hale getirmek.

*Ve yazdığı senaryonun içinde elbette Türkiye de var, Türkiye’yi “göç ülkesi” haline getirerek iyice istikrarsızlaştırmak, “ekonomik-sosyal ve siyasal” krize sokmak, “tam teslim” durumuna getirmek. Dahası, Türkiye’nin o bölgeden “yeni stratejik ortak” bulmasının önünü kestiler.

Yazın bir tarafa, ABD’nin bu senaryosunu önümüzdeki süreçte her fırsatta izleyeceğiz.

ABD hezimete uğramış da, çekilmek zorunda kalmış da, hepsi hikâye!

Başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeler, Orta Asya’da “yeni bir oyun” sahneye koydular, hedefteki ülkelere “Gel gel” yapıyorlar.

Türkiye, ne yapmalı?

Türkiye, AKP iktidarı döneminde hep “oyun kuruculuğa” heves etti, ama başaramadı, ne yazık ki bir kez daha “kurulan bir oyun”un hedefinde.

“Oyun kurucular”, Türkiye’yi “Afganistan oyununda” da kullanmak istiyorlar.

İki görev verdiler.

*Havaalanı bekçiliği…

*Afganistan’dan göç edenlerin Türkiye’de depolanması…

Irak’ta “oyuncu” olmaya kalktık, kullanıldık.

Suriye’de “oyuncu” olmaya kalktık, yine kullanıldık.

Libya’da “oyuncu” olmaya kalktık, bir kez daha kullanıldık.

Afganistan, dördüncü olacak.

İyi de bu gelişmeler karşısında ne yapmalıyız?

Yapılacak şey, yürünecek yol belli, ama yapabilirsen.

Bunun için; “akıl, mantık, bilim, hukuk ve evrensel değerlerle hareket eden” bir anlayışın olması gerekir.

Tabii kasanda paran da olacak.

Eğer…

*Akıl, mantık, bilim, hukuk ve evrensel değerlerden uzaksan…

*Kasan tamtakırsa…

*Ekonominin çarklarını döndürebilmek için sürekli dışarıya avuç açmak zorundaysan…

*Aldığın borçları, ancak yeni borç alarak kapatabiliyorsan…

Yapacağın fazla bir şey yok.

Sana biçilen rolü mecbursun oynayacaksın.

Başta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin sana biçtiği rolü reddedebilir misin?

Asla…

Türkiye’nin durumu şu anda “kambur üstüne kambur”!

Hangi birinin, nasıl üstesinden gelebileceğiz?

Hangi vizyonumuzla ve hangi ekonomik gücümüzle?

Bence, BOP’un (Büyük Ortadoğu Projesi) ayak sesleri iyice yaklaşmaya başladı.

Benim gördüğüm bu.

“Hudut namustur” pankartına gözaltı

İstanbul’da 6 genç, “Hudut, namustur” pankartı astığı gerekçesiyle gözaltına alındı, ilk sorgularından sonra savcılığa sevk edildi.

Gençler, “yurt dışına çıkış yasağı konularak” serbest bırakıldı.

Vay canına!

Türkiye, AKP iktidarında bunu da gördü.

Ne yani, “hudut namusumuz” değil mi?

Aksi bir düşünce, aksi bir karar mı var?