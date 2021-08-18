Şehirlerarası yollarda kimi zaman “turuncu tulumlu adamlar” görüyoruz.

Bu adamlar, o sıcak havalarda, kan ter içinde, ellerinde siyah ya da mavi torbalarla, yol kenarlarına atılmış plastik ve cam şişeleri topluyorlar!

O cam ve plastik şişeleri kimler atıyor?

Neden atıyorlar?

Bunlar nasıl bir “temizlik kültürü” almışlar?

Benzer rezaletler, denizlerimizde, akarsularımızda, göllerimizde ve ormanlarımızda da görülüyor.

Hatta, büyük kentlerimizin deniz manzaralı dinlenme alanlarında da aynı çirkin görüntülere tanık oluyoruz!

Bu “insan” kimliğindeki “insanımsı yaratıklar” hangi uygarlığın temsilcileri?

Bunlar, “RUHTA ve BEDENDE TEMİZLİK” emreden İslamiyet’e inanmıyorlar mı?

Özellikle orman alanlarına atılan cam şişelerin yüksek sıcaklıklarda yangına neden olacağını bunlara anlatılmamış mı?

Ege ve Akdeniz’in turistik beldelerine, altlarındaki lüks araçlarıyla seyreden kimi insancıklar doğaya karşı verdikleri bu zararın ne zaman farkına varacaklar?

Şu bir gerçek ki;

Ülkemizde “kolay ve gıllı gışlı yollardan kısa sürede büyük maddi servete sahip olanların doğaya saygıları yok!

Bunların “temizlik kültürleri” de yok!

RUHLARI kirli bu yaratıklar hangi ortamlarda yetişiyor?

O “turuncu tulumlu adamlar” bu vahşi yaratıkların yarattıkları pisliği temizlemeye mecburlar mı?

Ne yazık ki öyle!

Üç kuruş ekmek parası kazanmak, ailesini yaşatmak için bu kirli yaratıkların oluşturdukları pisliği temizlemeye mecburlar!

Milas’ın 35 kilometre ötesinde Ege denizine kıyı tarihi İASSOS ya da günümüzdeki adıyla KIYIKIŞLACIK ve ZEYTİNLİKUYU sahillerinde de insanımsı yaratıklar eliyle oluşturulan kirliliği temizlemek için, bu çevrede yer alan kimi yazlık sitelerin bir avuç doğaya saygılı insanları hemen her yıl sahil ve orman çevresi temizliği yapıyorlar.

Ellerinde büyük boy çöp torbaları, birkaç saat içinde 30-40 torba dolusu plastik ve cam şişe ve diğer atıkları topluyorlar.

Sonra, Milas Belediyesi’nin gönderdiği kamyonlarla “katı atık değerlendirme” merkezine iletiliyor.

Kimi zaman gazete haberlerinde tanık oluyoruz ki, ülkemize tatil için gelen yabancılar sahillerimizde çöp topluyorlar!

UTANIYOR MUYUZ?

Ege ve Akdeniz kıyılarında düzenlenen “denizden atık çıkarma” eylemleriyle, tonlarca atık çıkarıldığına tanık oluyoruz!

Lüks otellerde konaklayan, milyonluk yatlarla denizlerde keyif çatan “GÖRGÜSÜZ ZENGİNLERİN” pislikleri bunlar!

Bu sorunun temel çözümü için, ilkokuldan itibaren, uygulamalı “ÇEVRE ve TEMİZLİK” dersleri ile geleceğin doğa ve insan sevgisiyle yoğrulmuş insanları yetiştirilmeli.

Yoksa, “insan” kılığındaki bu vahşi yaratıkların yarattıkları pislik içinde yok olacağız!

Turuncu tulumlu adamlara saygıyla…