Türkiye’de 18 yılda açlık sınırı 6.3 kat arttı

Tatil bitti. Yine sizlerle birlikteyim.

Bilindiği gibi asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş…

Sözcü Gazetesi, Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verilerini değerlendirdi. Birlikte okuyalım;

Çarşı pazarda sürekli artan pahalılık, asgari ücretli yurttaşları açlık sınırında yaşamaya mahkûm ediyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verileri, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının haziranda 2 bin 818 TL iken, temmuzda 2 bin 864 TL’ye yükseldiğini ortaya koydu.

Asgari ücretin altında kalan açlık sınırı, İstanbul’da bir ayda 55 TL artarak 3 bin lirayı aşmış oldu. İzmir’de ise haziranda 3 bin 83 TL olan açlık sınırı, temmuzda 3 bin 134 TL’ye ulaştı.

Yani temmuz ayında İzmir’de açlık sınırı asgari ücreti 308 TL birden aşmış oldu.

Ancak bunlar yalnızca mutfak masrafıyla ilgili olan kısım.

Dört kişilik bir ailenin bir ay boyunca yapması gereken fatura, kira, ulaşım gibi tüm harcamaların hesaba katıldığı yoksulluk sınırı ise temmuzda 10 bin TL’ye dayandı. Haziranda 9 bin 746 TL olan yoksulluk sınırı temmuzda 9 bin 906 TL’ye yükseldi.

ET-BALIK-TAVUK

BİSAM’a göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük 95.4 TL harcama yapması gerekiyor.

Bunun 20 TL’si et, balık ve tavuk harcaması olurken, 33.2 TL’sini ise süt, peynir ve yoğurt harcaması oluşturdu.

En çok harcamalardan biri de günlük meyve ve sebze ihtiyacına gidiyor. Buna göre, dört kişilik bir ailenin günlük meyve ve sebze ihtiyacına 14.6 TL harcaması gerekiyor.

AÇLIK SINIRI ARTTI

Öte yandan, 2003 Haziran’ında dört kişilik bir aile, günlük minimum 15.2 liraya sağlıklı beslenebiliyordu. Yani 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.3 katına çıkmış oldu.

Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.58 kat oldu.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 24.76 TL, yetişkin bir erkeğin 25.65 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 27.24 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 17.8 TL olarak hesaplandı.

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Yukarıdaki verileri okudunuz.

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Anlaşılan bu zamlar devam edecek.

En kötüsü de zamlara alışmak.

Maalesef toplum olarak zamlara alıştık.

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