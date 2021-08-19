Yalan rüzgarı…

Ümraniye karşısındaki yenilginin şokuyla önceki gün ve dün sokaklarda gezerek, kafamı dağıtmak istedim…

Ne mümkün…

Yürüyüş Yolu şantiyesinde hormonlu bir balerin gibi seke seke çaydan geçtim…

Hata hatta ayağıma halhal takmama ramak kaldı…

Leş gibi çöp kokularının arasından (Hele hele Belsa önündeki konteynerlar, başkanın burnunun dibinde hastalık saçıyor) ev gidene kadar, gırtlağımıza kadar pisliğe bulaşıyoruz.

Nasıl bir kent olduk biz böyle…

12 Eylül 1980 öncesi, kentin sokakları toz toprak içindeydi…

Ama katlanıyordum…

Tozu, toprağı çamuru bile “delikanlıydı”…

Şimdi ara ki bulasın…

Sonradan gurmeler, maganda kültürünü yaygınlaştırıyor…

Hani dilim varmıyor ama, kültürleri çok çok farklı olan Suriyeliler bizim magandalardan daha kibar…

Gerisini varın siz düşünün…

Neyse…

Bekirdere’den eski takım arkadaşım, hayatındaki tek asisti yaptırdığım kaleci Ersin Çelebi’yi Yürüyüş Yolu’nda, Selim Eryılmaz kardeşimi, 1996’da haber müdürlüğü yaptığım TV 41’de, eski masa tenisi ve boks hakemi baba dostu ağabeyim Vehbi Hopalı’yı, TV çıkışında, yine benim idolüm olan eski gazeteci ağabeyim, İzmit beyefendisi Zihni Tosun’u yine TV’de gördüm, harika bir İzmit günü yaşadım…

Kafamı dağıttım…

Ama beni gören ısrarla, “3’lük yenilginin öfkesini kusuyordu”…

Tabii ki hepimiz ortak noktası, takımın Ümraniye karşısında nasıl 3’lük yenilgi aldığıydı…

Sıkı Kocaelisporlu üçü de…

Baba ve oğulları…

Anahtarcı Yunus, Yasin ve Atilla bey ile tabii ki sohbetimiz, yine yenilgimizdi…

Yani doğup büyüyüp, 55 yıldır yaşadığım Çukurbağ’daki Portakal Hafız Konağı’nın karşısındaki evime dönerken, yine içimi karalar bağladı…

Yine hayata küstüm…

Kocaelispor aklıma geldi…

Sokakta Terör… “Covid” ile “Covide”…

Maslov’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi malumunuzdur…

İnsan önce yaşamak ve onun yemek içmek, güven içerisinde olmak temelinde hayatına başlar…

Aidiyet hissiyle ailesini kurar, çevre ile iletişime geçer…

Sonra toplum içerisinde bir yer edinir… Para kazanır…

Son olarak hötüne “Pamuk” tıkanana kadar da sanat, kültür yönlerini ortaya koymaya çalışır… (Şimdi pamuk yerine silikon tıkıyorlarmış, höt bilimlerine meraklı bir arkadaşım söyledi… Nasılsa her fani gibi biz de silikonu tadacağız bakalım)…

Kabataslak böyle bir şey olmalı Maslov’un ihtiyaçlar hiyerarşisi…

Davranış Bilimleri’nde okumuştuk…

İzmit’te şu anda, Yürüyüş Yolu’nda asimetrik paralel, çöplerin arasında ‘SS’li maskeli koşu, otobüste sauna sefası, toz toprak içindeki yollarda zorunlu ziraat fakültesi dersleri, maskeli baloda yağlı göbüşlü, sumo güreşçisi gibi kollarıyla “Ben en güzelim” ahmaklığındaki garabetlerle “Cehennem-Cennet Araf”ı içerisinde üreme teorileriyle yaşıyoruz…

Dün sabah asimetrik paralelde ayakta durmaya, ne biliyim ip cambazı ama, 150 kiloyla yolda yürümeye çalışanlar gördüm…

Acıdım…

Güldüm…

“Bana ne be” diyesim vardı…

Yine de yazayım dedim…

35 yıldır olduğu gibi…

Siz henüz güvenli yaşama evresine geçememiş bu kente konser verip, etkinlikler düzenliyorsanız, ahıra dönmüş 'san-AT Sokağı'nda “İkizlere takkeeeeeeee” deyip, don külot satanları bir düzenleyin de, kendinize vatandaşın bir tarafıyla güldürmeyin…

Maslov’u da bir zahmet açıp okuyuverin…

1 sayfalık bir eser…

Ama 150 yıl önce yazılmış…

Millet erkek olursa COVİD, kız olursa COVİDE ismi takma eğilimlerine girecek kadar kafayı bozmuşken, bence Yürüyüş Yolu’nu eylüle yetiştirin…

Sonra karışmam…

Bu millet sizi önüne kadar ve ‘Yürüyüş Yolu’ yüzünden İstanbul ‘Koşu Yolu’na kadar kovalar…

Benden söylemesi…

POTBURİ YORUM:

Necdet Fitoz: Bu acayipliğin bir tanımı olmalı. Bu yıl bütçe çok daha fazla olmasına rağmen, geçen sezon üst lige çıkan kadro daha kalitesiyle bu sonuçları alıyorsa, bu nasıl izah edilebilir !

Murat Nigiz: Tebrikler Hakan abim…

Kadir Küçükay: Ümraniyespor kulübü başkanıyla, yönetimiyle tesisleriyle, alt yapısıyla, üst yapısıyla TFF 1.Lig’de mücadele eden bir takımdır. Küçümsemeyin. Ümraniyespor kulübünde transferleri hocalar değil kulüp yönetimi yapar. Ümraniye Hekimbaşı spor tesislerini gördünüz mü ?..