Başımıza gelecek acaba daha ne kaldı…

Uzun yıllardır PKK,ekonomi ve çevremizdeki ülkelerin problemleri ile boğuştuğumuz zamanda aniden gelen öldürücü Covit19 salgını.

Ne oluyor diyemeden denizlerimizde yaşanmakta olan Müsilaj denilen dert,peşinden orman yangınları. Sınırlarımızın yolgeçen hanına dönmesi ve sığınmacılar… Artık başımıza gelecek bir şey kalmadı dediğimiz anda gelen sel baskınları...

Her yaşadığımız felakette ve olaylarda kaybettiklerimize üzülüyor ölenlerimizin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara sağlık diliyorum...

Hatırlıyorum da 2004 yılında daha üniversitelerin ve bilim adamlarının ülkemizde ciddiye alındığı dönemde bir iklim raporu hazırlanmış ve hükümete sunulmuştu. “ Büyük tehlike geliyor. 50 yıl içinde İklimde büyük değişim olacak. Akdeniz bölgesi Afrika sıcaklarına ulaşırken Marmara bölgesi Akdeniz iklim sıcaklarını yaşayacak denmişti.” Devletin ve hükümetin ciddi önlemler alması gerektiği uyarısında bulunmuşlardı.

Hükümetin umurunda bile olmadı.

Günümüzde toplum dâhil herkes biliyor ki doğal afeti engelleyemezsin ama o doğal afet hakkında araştırma yaparak riskleri, olası zararlarını kestirebilir.Gerekli önlemleri alarak etkisini azaltabilirsin.

Hele ki daha önce yaşanmış acı deneyimler ve kahreden görüntüler elinizde çokça varsa...Yani yaşananlardan ders almak olası afetlere karşı hazır olmak çok önemli...

Peki! Bu anlamda ülkece doğru bir tavır veya duruş içindeyiz diyebilir miyiz? Asla!.. Daha yeni söndürülen orman yangınları ve son sel felaketleri de bunun çok açık kanıtı. Çünkü her ikisi de daha önce defalarca yaşadığımız ve nedenlerini konuşup tartıştığımız ama önlem almadığımız olaylar.

Orman yangınlarına müdahalede söndürme uçaklarının önemini ve yokluğunu neredeyse 10senedir konuşuyoruz ama hala çözmedik. Dere yataklarına oy uğruna verilen yapılaşma izni, sel bölgelerine dikilen apartmanlar, işyerleri ise maalesef bir ülke gerçeği. Bunun sonucundaki can kayıpları da ayrı gerçek...

Bu sadece Karadeniz bölgesinin sorunu dadeğil.Ülkenin hemen her köşesi için geçerli sorun. Mesela bunun bir benzeri 2009’da İstanbul’un göbeğinde yaşanmıştı.

Birkaç ayda yağacak yağmur şehre bir saat gibi zamanda düşmüştü. Ayamama Deresi taşmış ve bir anda can pazarına dönüşen işyerlerinin yoğunlukta olduğu İkitelli ile Halkalı bölgesinde 30 civarında vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

O günlerde yapılan açıklamaları anımsıyorum da hepsi dere yatağındaki yapıların kaldırılacağı şeklindeydi. Hatta bu anlamda faaliyet de başlamış görünüyordu. Bugün baktığımızda ise bırak kaldırılmayı aksine daha da yoğunlaşmış durumda...

Ve her yaşanan olay sonrası söylenen o meşhur söz “Yaşananlardan ders aldık, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”.

Kimse kimseyi kandırmasın her şey eskisinden daha beter ve daha kötü. Hiç kimse o küçük akılları ile olayları gargaraya getirip düşünen gören insanlara ders vermeye bastırmaya çalışmasın.

Bu aradaher yıl olduğu gibi 17 Ağustos 1999’da yaşanan felaketin yıldönümünde Salı günü yaşayan yaşamayan herkes yazdı çizdi. O zamanın hükümeti ile bugünü karşılaştırdı, durdu.

Peki, andık, hatırladık da ne oldu? Yaklaştığını bildiğimizo İstanbul’u, Marmara’yı bekleyen büyük deprem için tedbir mi alınmaya başladı. Yok!..

Ama yine de haksızlık yapmayalım hemen her sallantında da bu konu gündeme geliyor. Bilim insanlarınca olacak denilen zamanı kestirilemeyen depreme karşı alınması gereken önlemler, uyarılar yineleniyor.Ama!Evet!Ama!sadece o kadar.

Çünkü ısrarla “deprem değil çürük bina öldürür” denilmesine rağmen gereği yapılmıyor. Dolayısıyla da ne İstanbul’da ne Kocaeli’nde riskli binalar olmasına rağmen hala imar planları ile oynanıyor. O kadar…

Ve bu konuda yapılan en iyimser senaryo bile büyük felaket. Kaldı ki olası felaketin yıkım boyutu, etkisi ve en az deprem kadar yıkıcı olan yangınlar boyutuna girmiyorum bile.

Bıraktık depremi ülkeyi saran yangın, sel ve baskınlar için milletin başına çay atmaktan başka ne yapılıyor? Her felaket sonrası ortaya yeni bir rant oluşuyor.

Dikkat ettiniz mi? ‘99 depremi sonrası hükümet zamanında müdahale edemeyince hiçbir siyasi ayrım olmadan hepimiz tepki gösterdik. O dönemki hükümeti oluşturan partiler ilk genel seçimlerde sıfır çekti.

Ya şimdi “Allahtan gelene bir şey yapılamaz.” Gibi teslimiyetçi basit düşünce topluma kabul ettirilmeye, dayatılmaya çalışılıyor.

Peki, o dönem de niye aynı yumuşaklıkta yaklaşılmadı da hükümet edenlere büyük baskı uygulandı?...

O günün hükümetlerini günahkârlıkla suçlayanlar bugünü nasıl tarif ediyorsunuz?

Hiç kimse kurnazlık yapmasın; Yapamayan, düzgün yönetemeyen elenir.

Ve hiç kimse “Yerine kimi seçeceğiz, adam mı var” gibi içi boş, kurnazlığa kaçan sözlerin arkasına sığınmasın.

Yöneticilik sadece belli görüşteki insanlara özel değildir.

Ülkemizin yetişmiş, ülkeyi yönetecek kabiliyette ve gerçek anlamda namuslu, dürüstbirçok görüşten aslan gibi evlatları var.

Sakın unutmayın…