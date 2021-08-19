Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a açık mektup

Sayın Elvan, şehrimize hoş geldiniz.

Dün bu satırları yazdığım saate kadar henüz ziyaretinizle ilgili ayrıntılı program gelmemişti, sadece bugün saat 10.30’da “Kocaeli İş Dünyası Buluşması” adlı toplantıya katılacağınızdan haberimiz oldu.

Ben de bunu fırsat bilerek size seslenmek istedim.

Söyleyeceklerim var.

Bugünkü programın “özü ve düzenlenme biçimiyle” ilgili söyleyeceklerim var, kentimizin “vergi kaybı”yla ilgili söyleyeceklerim var.

Önce birincisi…

Kocaeli Valiliği’nden kişi ve kurumlara gönderilen davet yazısında, toplantıya davet edilen diğer kişi ve kurumların isimleri de verilmiş.

Şöyle bir göz gezdirdim, toplantı için “çifte standart” uygulandığını gördüm.

Bunun en belirgin örneği, siyasi partilerin il başkanlarının çağırılmasında.

Toplantıya sadece AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile MHP İl Başkanı Av. Yunus Emre Kurt davet edilmiş.

Yani iktidar partilerinin il başkanları…

Muhalefet parti il başkanları, davetliler arasında yok.

Öğrenmek istediğim, muhalefet partileri bakanlığınız tarafından “yok” mu kabul ediliyor veya muhalefet parti il başkanlarının iş dünyasının bazı sorunlarını dile getirmesinden mi korkuluyor?

Bu kent ve bu ülke, salt AKP ve MHP’lilerin kenti ve ülkesi değil.

Bu kent ve bu ülke, hepimizin.

Siyasi görüşümüz ve inancımız ne olursa olsun, hepimizin.

Muhalefetteki siyasi partilerin il başkanlarının da “görüş bildirme, öneri sunma, tespit ettikleri sorunları dile getirme” hakkı var.

Siz Kocaeli’ne “övgü dinlemeye” mi, yoksa “farklı ve aykırı görüşleri duymaya” ve “iş dünyasının gerçek sorunlarını tespit etmeye” mi geldiniz?

Bence, muhalefet partileri il başkanlarının çağırılmadığı “iş dünyası buluşması”, hiçbir yarar sağlamaz.

Diğer katılanlarla ilgili

Sayın Elvan,

Bugünkü toplantıya davet edilen “ Sanayi ve Ticaret Odaları” üzerinde de durmak istiyorum.

*Kocaeli Sanayi Odası

*Kocaeli Ticaret Odası

*Gebze Ticaret Odası

*Körfez Ticaret Odası

*Deniz Ticaret Odası

Elbette böyle bir toplantıda oda yöneticilerinin bulunması şart.

Ama şunu samimiyetle söyleyeyim, oda başkanlarından iş dünyasının gerçek sorunlarını ve üyelerinin çektiği sıkıntıları duymanız mümkün değil.

Bugüne kadar onca ekonomik kriz yaşadık, piyasalar allak bullak oldu, sanayici ve işadamları inanılmaz darboğaza girdi, hiç birinden tık çıkmadı.

Doğal karşılıyorum, hepsinin başı Rıfat Hisarcıklıoğlu konuşmuyor ki, oda başkanları konuşsun.

TOBB susuyor, odalar da susuyor…

Bu tespitimi şunun için yazıyorum, bugünkü toplantıda oda başkanlarından gerçek sorunları duyamayacaksınız.

İnşallah yanılırım.

İnşallah benim bu yargımı yıkmak için sorunları bütün çıplaklığıyla dile getirirler.

Tabii şunu da belirteyim.

Siz de biliyorsunuz ki, odalar “bağımsız kurumlar” değil.

“Yarı resmi” kurumlar…

Gerçekleri konuştuklarında başlarına ne geleceğini biliyorlar.

MÜSİAD ve ASKON’dan başka SİAD yok mu?

SİAD…

Sanayici ve işadamları dernekleri…

KOSİAD’ı (Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği) kurup uzun süre başkanlığını yaptığımdan bu camiayı çok iyi bilirim.

Aralarında çok iyi hizmet üretenler var.

Ancak bugünkü “Kocaeli İş Dünyası Buluşması” toplantısına sadece ikisi davet edilmiş.

*MÜSİAD, yani Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği…

*ASKON, yani Anadolu Aslanları İşadamları Derneği…

Her ikisi de “iktidardan yana” ve“evet efendimci çizgisi” olan sivil toplum kuruluşu.

Sayın Elvan, her ikisinden de “farklı ses” beklemeyin.

Yine aynı şekilde bu toplantıda esnaf ve KOBİ’lerin sorunlarının dile getirileceğinden de umutlu değilim.

Toplantının sonunda yanılan inşallah ben olurum.

Kocaeli’nin iki sorunu

Sayın Elvan,

Toplantıda dile getirirler mi bilmem, ama kentimizin bakanlığınızla ilgili iki önemli sorunu var.

Birincisi, Kocaeli’nin “vergi kaybı” mutlaka önlenmeli.

İkincisi, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı kendi binasına kavuşturulmalı.

İkinci sorunu mutlaka biliyorsunuzdur.

Kocaeli gibi ekonominin ve dış ticaretin merkezi durumundaki kentimizde, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı kiralık binada hizmet veriyor.

Kullanılan bina 1999’da depremde “ağır hasarlı” hale geldi, yenisi yapılacaktı, yapılamadı, sonunda vergi daireleri Derince’deki kiralık bir binaya taşınmak zorunda kaldı.

Olacak şey değil!

Çalışanlar ve mükellefler, her gün Derince İlçesi’ne gidip gelirken sıkıntı çekiyorlar.

En çok vergi veren illerden biri olarak, kentimize yakışan bir hizmet binasının öncelikle yapılmasını talep ediyoruz.

“Vergi kaybına” gelince…

Biliyorsunuz, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV ve Stopaj Vergisi’nin yüzde 6’sı büyükşehir belediyesi payı olarak ayrılıyor.

Ayrılıyor da kentimizdeki şirketlerin epey bir bölümü, vergilerini İstanbul’da ödüyor.

Ve vergilerini İstanbul’da veren 600 kadar firmanın yıllık kârı, vergisini Kocaeli’de ödeyen 3 bin firmanın kârından kat kat fazla.

Büyük firmalar, vergilerini İstanbul’da ödemeyi tercih ediyor.

Bunun da nedeni, şehrimizde büyük mükelleflere hizmet verecek VİP vergi dairesinin bulunmaması.

“VİP vergi dairesi” derken, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi…

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, sadece İstanbul’da.

Bunun Kocaeli’de bir şubesi açılırsa, sanırım sorun kalmayacak ve İstanbul’u tercih eden firmalar da vergisini İzmit’te vermeye başlayacak.

Çünkü üretimi Kocaeli’de, yönetimi İstanbul’da olan firmaların, vergilerini Kocaeli veya İstanbul’da vermeleri mümkün.

Yasa ve yönetmelikler, buna uygun.

Bu vergi kaybı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aleyhine oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gelecek para, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gidiyor.

Bizim için harcanacak para, İstanbullular için harcanıyor.

Kentimizin vergi kaybının önlenmesini istiyoruz.

Tabii, 600 kadar firmanın vergi işlemlerinde İstanbul’u tercih etmesi, Kocaeli’ni ihracat rakamlarında da geriye itiyor.

Sayın Bakan Lütfi Elvan,

Ziyaretinizi fırsat bilerek samimi duygu ve düşüncelerimi dile getirmek istedim.

Umarım, bugünkü toplantı kentimiz ve ülkemiz için yararlı olur.

Esenlik dileklerimle…