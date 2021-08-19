Aşı olmayanları ötekileştirmemek gerekiyor

Kocaeli’de aşılama oranı yüzde 70’i geçti. Aslında bu rakam önemli bir başarı. Bu başarıda başta Kocaeli Valisi Seddat Yavuz’un ve oluşturulan kampanyalara destek veren herkesin büyük katkısı var.

Zaman zaman olumsuz ihbarlar gelse de genel itibariyle aşılama hızımız göz doyuracak bir seviyede.

Ben de iki aşısını da olmuş biri olarak, ön görülen herkesin aşı olmasından yanayım. Toplumn bağışıklık kazanabilmesi için aşı önemli. Ama “Aşı” artık bir tartışma konusu olmaktan çıkmalı.

Yok aşı olmayan üniversiteye giremez, aşı olmayan işten çıkartılabilir mi, aşı olmayan AVM’ye giremesin…

Bunun kararını 3’üncü şahıslar veremez.

Bunlar yaşadığımız yüzyıla yakışmayan davranışlar. İnsanlar sağlıkla ilgili kararları yine kendileri almalı.

Sen aşıyı ve aşı olmanın önerebilirsin, aşıyı anlatırsın, bu aşının tüm testleri yapıldı, hiçbir yan etkisi yok dersin. Karşındaki insanı aşı olması için ikna edersin. Kimseyi zorla ya da tehditle aşılayamazsın.

Göz ardı edilmemesi gereken bir durum var, Covid aşıları çok kısa süreler içiresinde üretildi. Bu kadar kısa sürede bulunan aşının tüm komplikasyonlarının bilinmesine imkan yok.

O yüzden kimseyi zorlamadan ama ikna ederek aşı olmalarını sağlamak gerekir.

Ne demek aşı olmayanı okula almamak, AVM’ye almamak. Kimi nereye almıyorsunuz.

Naci Kazak ikinci kez baba oldu

Körfez ilçenin tanınmış simalarından olan, bir dönem AK Parti Körfez İlçe yönetiminde de bulunan ve şu anda Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Naci Kazak ile Berna Kazak çifti, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Genç çift, Körfez Özel Marmara Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeklerine Sare ismini koydu. Naci ve Berna Kazak çiftinin bir de oğlu bulunuyordu.

Yağmur yağdı böyle oldu

Gebze’de yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. D-100 kara yolunda Beylikbağı Mahallesi mevkisin de yolun İstanbul ve Ankara istikametinde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kısa süreli bir yağmurda felç olan trafik suların çekilmesiyle normale döndü.

Kripto para piyasasında neler oluyor?

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendi genele yayılmaya devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum’un başı çektiği yukarı yönlü ivmede özellikle kripto para geliştiricilerinin yatırımcılar için yaptığı güncellemeler, regülasyonlar ve verilen hizmetler yaşanan yükselişi destekliyor. Kripto para piyasası son günlerin altın çağını yaşıyor. Geçtiğimiz hafta yüze 7’nin üzerinde prim yapan ve 48 bin dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, gelen düzeltme hareketlerinin etkisiyle 47 bin dolar seviyesinde hareket ediyor. Piyasada oluşan olumlu havanın ektisiyle birlikte kazanımlarını artıran Bitcoin'de yükselişin ivmelenmesi için 50 bin dolar olan psikolojik sınırın geçilmesi gerekiyor. Öte yandan en yüksek hacimli kripto paralar arasında yer alan Ethereum, ADA, Ripple gibi önemli kripto para birimleri de Bitcoin ile birlikte primli seyrini sürdürüyor.

Afetzede çocuklara oyuncak desteği

Gölcüklü bir grup tarafından organize edilen kampanya ile afetlerin yaşandığı bölgelere gönderilmek üzere “oyuncak” toplama kampanyası düzenlendi. Kampanyaya destek olmak isteyenler 0532 457 41 22 numaralı telefonla irtibat kurabilir.

Engelli rampası iyi ama klima ünitesi yolunu kesiyor

Değirmendere iskelesine yapılan engelli tuvaletive bu tuvalete ulaşılması için yapılan rampa, engelli vatandaşlarımız ve onların yakınları tarafından beyniyle karşılandı. Ancak yapım esnasında bir husus dikkatlerden kaçtı. Engelli rampasının başlangıcı, iskelenin klima ünitesinin hemen önünde. Bu da tekerlekli sandalyelerin geçişini etkiliyor. Umarız bu ünitenin de yeri değiştirilir ve rampa daha kolay kullanılabilir.

Tarçın o direğe nasıl çıktın?

İzmit Kabaoğlu Mahallesi’nde adı Tarçın olan bu küçük kedi, öyle bir şey yaptı ki görenleri hayrete düşürdü. Zaman zaman evde, zaman zaman bahçede vakit geçiren Tarçın, hayli hareketli ve oyuncu bir kediymiş. Geçtiğimiz günlerde gözden kaybolan Tarçın, sesiyle mahalleyi inletse de kendi ortalıklarda görünmüyormuş. Dakikalar sonra 4-5 metrelik direğin tepesinde bulunan bu haylaz, meğerse aşağıya inemediği için miyavlıyormuş. Muhtemelen kendisini kovalayan bir köpek yüzünden bu direğin zirvesine çıktığı tahmin edilen Tarçın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından bulunduğu direkten indirilmiş.