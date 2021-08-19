Pandemide tüketiciler küçük esnafa yöneldi

Pandemi, tüketicinin alışkanlıklarını değiştirdi.

Pandemi sonrası tüketici alışkanlıkları değişirken, alışverişlerde endişeli ruh halinin devem ettiği belirtiliyor.

Tüketicinin yüzde 65’i küçük alışveriş noktalarında kendini daha rahat hissediyor.Sözcü Gazetesi’nden Sayime Başçı, konuyla ilgili güzel bir haber yaptı. Birlikte okuyalım…

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Perakende sektörü vaka sayılarındaki değişimlerin getirdiği açılma ve kapanma dönemlerinin seyrinden yara alarak çıkarken, tüketicinin endişeli ruh hali alışverişlerin seyrini de değiştirdi.

Sektör için yeni normal “Roller Coaster” olarak tabir edilen inişli çıkışlı bir düzene doğru ilerlerken, kendini alışverişlerde hâlâ yeterince rahat hissetmeyen tüketici online alışveriş ile bakkal manav gibi küçük esnafa yöneliyor.

Ipsos tarafından yapılan küresel araştırmaya göre, alışverişçilerin yüzde 65'i bakkal ve manav gibi küçük satış noktalardan alışveriş yaparken rahat olduğunu belirtirken, alışverişçilerin sadece yüzde 10'u giyim / ayakkabı alışverişlerinde ürünü deneme konusunda rahat olduğunu açıkladı.

Pandeminin seyri ile birlikte tüketicilerin inişli çıkışlı olan endişe seviyeleri özellikle AVM gibi kapalı mekanlardaki trafik üzerinde büyük etki yaratıyor.

ÖNCELİK ONLINE

Ipsos'un yaptığı çalışmaya göre, alışverişçilerin yüzde 31'i için öncelikli alışveriş kanalı online siteler olmuş durumda.

Özellikle, elektronik eşyalar, giyim, oyuncak gibi kategorilerde online alışveriş oranı daha da yüksek olduğu verilerden izlenebiliyor.

Bunun dışında, yıl içerisinde online perakendecilerin yaptığı büyük kampanya dönemlerinde online alışverişte ciddi artışlar yaşandı.

Bu dönemde en büyük sorun ise teslimatlarda yaşandı.

Alışverişçilerin yüzde 68'i online alışveriş yaparken sorunla karşılaştığını belirtiyor.

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Yukarıdaki haberi okudunuz.

Gerçekten de pandemi, birçok alışkanlığımızı değiştirdi.

Böyle giderse, değiştirmeye de devam edecek.

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Belgesel ve kısa film yarışması

İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı (İKTAV), Kocaeli Eskihisar Belgesel ve Kısa Film Yarışması Düzenliyor. Belgesel ve Kısa film yarışmasında “Tarih”, “Kültür”, “Doğa”, “Çevre Bilinci” ve “Deprem” konularından en az birinin filmlerde işlenmesi gerekmekte. Yarışmanın amacı, Türkiye’de belgesel ve kısa film gelişimine destek vererek, bu konudaki üretime teşvik etmek. Aynı zamanda tarih, kültür, doğa ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmekte. Birinciye 1000, ikinciye 750, üçüncüye 500 TL ödül verilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi :30 Eylül 2021… Yarışma için http://www.kulturtarihimiz.com/eskihisar-belgesel-yarismasi-sartname/ adresine başvurabilirsiniz.

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Bin 231 yıllık anıt çınar köylünün kliması oldu

Gölcük’e bağlı Saraylı Köyü meydanında yer alan ve yaşı 1231 olarak hesaplanan dev çınar ağacı, gölgesinde herkesi barındırıyor. 2018 yılında tescillenerek koruma altına alınan 35 metre uzunluğundaki 14 metre gövde çapındaki anıt çınar, görenlerin de ilgisini çekiyor. Bunaltıcı yaz günlerinde 'doğal klima' etkisi gören 1231 yıllık dev çınar, 7/24 saat güvenlik kamerasından da izleniyor. Çınarın bakım ve tedavileri ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Köylüler çınara gözü gibi bakıyor.

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Şentop, hayatı madeni paraya benzetti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üniversite Tercih Destek Programı’nda konuştu. Öğrencilere önerilerde bulundu. Hukuk Fakültesi okuduğunu da aktaran Şentop, “Yaşadığımız bu hayatın bütününü bir madeni paraya benzetebiliriz. Bir tura bir de yazı tarafı var. Yaşadığımızı gördüğümüz kısmı tura, yazılı kısmı ise yaşadığımız hayatın gözükmediği tarafıdır. Ne zaman madalyon ters dönse o zaman kötü şeyleri fark ediyoruz. O zaman hukuki bir işleme dönüyor. Sınava girmekten sonuçların açıklanmasına kadar hukuki bir süreç vardır. Hukuk madalyon ters döndüğünde gördüğümüz işleyen düzendi” dedi… İlginç bir açıklama, yoruma açık.

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Perinçek’in Taliban gafı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yüzyılın gaflarından birini yaptı. Perinçek’in “Taliban, Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’de yaptığı gibi Afganistan’ın Kurtuluş Savaşı’nı başardı. Helal olsun” sözlerine büyük tepki yağdı. Anlaşılan Perinçek, makyajlı Taliban’ı sempatik buluyor. Taliban ile Mustafa Kemal Atatürk’ün aynı cümlede kullanmak, Atatürk’e hakarettir. Perinçek’e yazıklar olsun.

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2019’da 667 Milyon kişi hastaneye başvurdu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 yılında hastanelere yapılan başvuru sayısının 667 milyon 824 bin 046 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, 2019 yılı içerisinde günü birlik yatışlar dâhil olmak üzere, bir kez yatarak tedavi olan 16 milyon 910 bin 299 kişi ve birden fazla yatarak tedavisi gerçekleşen 15 milyon 534 bin 829 kişi bulunduğunu belirterek toplam yatarak tedavi olanların sayısının ise 59 milyon 518 bin 138 olduğunu kaydetti.

MASADAN KALKAMADILAR

Sağlık Bakanı Koca, “2019 yılı içerisinde ameliyat olmuş ve hastane çıkış şekli ölüm olan 43 bin 431 kişi bulunmaktadır” diyen Bakan Koca, ameliyat sonrası ölüm oranlarının en yüksek olduğu ilk 5 ilin sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya olduğunu da sözlerine ekledi. Rakamlara bakınca, gerçekten de çok yüksek.

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YANGINLAR VE SELLERLE ilgili yardım kampanyaları başlatıldı

Orman yangınları ile sel felaketlerinin neden olduğu zararların giderilmesi, afetzede durumundaki Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Destek olmak isteyen sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, diğer kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar:

Nakdi destekte bulunmak isteyen kurum/kuruluş veya vatandaşlar, orman yangını veya sel felaketlerine ilişkin, AFAD Başkanlığınca açılan 7 ayrı yardım kampanyası Banka hesap numaralarına bağışta bulunabilirler. Vatandaşlar bu hesaplara yardımda bulunabilecekleri gibi “YANGIN” ya da “SEL” yazarak 1866’ya SMS (bir SMS 10 TL’dir) atabilecekler.