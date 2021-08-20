28 Ağustos'ta kutsal görevi devrediyorum

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonumuzu 2006 yılında Kocaeli'nde kurduk.

O günden bugüne köprülerin altından çok sular aktı.

Bizi bir araya getiren tarihe karşı ödenmesi gereken milli borcumuz nedeni ile hepimiz heyecan içindeydik.

İlk defa birbirini tanımayan ve bilmeyen ama aynı amaç için bir araya gelen kurumları temsil eden insanlardık.

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O tarihte kardeş ve dost Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi başta Hocalı olmak üzere soykırım yapılarak işgal edilmişti. Hepimiz sıkıntılı ve üzgündük.

Diaspora adı ile nitelendirilen bu örgütlenmeyi Azerbaycan başlatmıştı.

Hiçbirimiz profesyonel değildik.

Detaylı ve derin bir bilgimizde yoktu.

Öğrenerek ve çalışarak yola devam etmeye çalıştık.

Yorucu, meşakkatli ve problemlerle dolu bir yoldu.

Asıl amaçtan saptırmak için ve yıpratmak için önyargı, yalan dolan, her türlü hile, dedikodu, şantaj ve tehdit vardı.

Bunları bilerek yola çıkmak ve yol almak mecburiyetinde olduğumuzu gördük ve yaşadık.

Bu ve benzer olumsuzlukları sabır, ortak akıl ve özgüven duygularımız ile aşmaya çalıştık.

Bizi tehdit eden telefonda hakaret ve küfür eden bir kişinin telefonu iki yıl önce Manisa'da da ölen bir kişinin adına çıkıyor.

Bu tür olaylar daha sonraları bizi hiç etkilemedi.

Zaten demirden korkan trene binemezdi.

BAŞARIDA KOCAELI GERÇEĞİ

Üzerimize aldığımız tarihi ve milli görevi başarıya Kocaeli sayesinde taşıdık.

Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere diğer Belediyelerimizin destekleri, milletvekillerimiz, valilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımız ile kısaca Kocaeli halkının desteklerine şükran borcumuz var.

Kocaeli Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinde hep önde oldu.

Önde olmaya da devam ediyor ve de devam edecektir.

Bugün Sekapark’taki Haydar Aliyev Kültür Evimiz içinde Türkiye'de ilk ve tek "Soykırım" müzesi ile ihtiyaç karşılayan bir kütüphane vardır.

Bu önemli tarihi mekanı 42 yerli ve yabancı televizyon çekim yaparak dünyaya duyurmuştur.

Federasyonumuz 2012 yılında büyük jüri üyeleri tarafından yılın başarılı Sivil Toplum Örgütü seçilerek ödül almıştır.

Aynı yıl Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev tarafından adıma madalya verilerek taltif edildik.

Saymakla ve yazmakla bitiremeyeceğimiz hizmetlerimiz ile gurur duyuyoruz.

Mahkeme kadıya mülk değildir.

Her şeyin bir sonu vardır.

Aldığım kutsal emaneti yani hizmet bayrağımızı yeni seçilecek arkadaşımıza bırakmanın heyecanı içindeyim.

Kim seçilirse seçilsin bütün gücüm ve tecrübelerim ile her zaman destek olacağım.

Mevcut tüzüğümüze ve ortak kararımıza göre Genel Merkez İstanbul olacak.

Ama Kocaeli büyük projeleri ile aynı hız ve heyecanla hizmetlerini artırarak yoluna başarılı bir şekilde devam edecektir.

Kurultayımızın Azerbaycan ile Türkiye'mize ve Türk Dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

MİLLİ PROJE VE MİLLİ GÖREV

İnsanların çalışma şekilleri kendi gelecekleri ile ilgili yönünde olmaktadır.

Bazı çalışmalar ise kişisel değil tamamen toplumun menfaati ve geleceği ile ilgilidir.

Kent Konseyi almış olduğu kararla Türk Dünyası Akraba Toplulukları Çalışma Komisyonunu oluşturmak üzere Komisyon Başkanlığı görevini yürütmem için resmi olarak görev tevdi ettiler.

Dün görevlendirme yazısını alarak, konu ile ilgili samimi ve faydalı bir sohbetimiz oldu.

Bu onurlu görevi başarmanın inancı ve gayreti içinde olacağım.

İyi bir ekip çalışması bizi amacımıza ulaştıracaktır.

Bunun için ince eleyip sık dokuma mecburiyetindeyiz.

En kısa zamanda iyi bir etüt çalışması ile işe başlayacağız.

Tabi ki yurt içinden ve yurt dışından konuya vakıf, dalında uzman, severek ve inanarak, zaman ayıracak gönüllülerden oluşacak bir ekip kurmamız gerekiyor.

Tarihe iz bırakan, birlik, beraberlik içinde başarıları yakalamak toplumsal ve kurumsal her birimizin amacı ve görevi olduğunu düşünmeliyiz.

Bu önemli toplumsal amaçlı çalışmanın Türkiyemize ve Türk Dünyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Hepimiz bir geminin içindeyiz.

Başarı birlikteliğimizdedir.