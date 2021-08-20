Türkiye, şeriata karşı hâlâ dirençli

Önce, şeriat nedir?

Şeriat, “Kuran’ın ayetlerine, Hz. Muhammed’in sözlerine ve yaptıklarına, bunlardan çıkarılmış yorumlara dayanan, insanın yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyici, Tanrısal olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek olan dinsel kurullar bütünü” demek.

“İslam hukuku” olarak da tanımlanır.

Şeriat, bir “yönetim biçimi”dir.

Taliban Afganistan’ı ele geçirince, “şeriat” tekrar kamuoyu gündeminde.

Sadece Müslüman ülkelerin değil, diğer ülkelerin de gündeminde.

Acaba Müslüman ülkeler içinde “şeriat isteme oranı” ne?

Bu konuda Pew Araştırma Merkezi’nin aktardığı bir araştırma sonuçları var elimde.

Müslüman ülkelerde şeriat isteme oranları şöyle:

*AFGANİSTAN : Yüzde 99

*IRAK : Yüzde 91

*FİLİSTİN : Yüzde 89

*NİJER : Yüzde 86

*PAKİSTAN : Yüzde 84

*FAS : Yüzde 83

*BANGLADEŞ : Yüzde 82

*MISIR : Yüzde 74

*ÜRDÜN : Yüzde 71

*MALİ : Yüzde 63

Listede Türk cumhuriyetleri geri sıralarda.

En yüksek oran, Kırgızistan’da.

*KIRGIZİSTAN : Yüzde 35

*KOSOVA : Yüzde 20

*BOSNA HERSEK : Yüzde 15

*KAZAKİSTAN : Yüzde 10

*AZERBAYCAN : Yüzde 8

Diyeceksiniz ki, Türkiye?

Türkiye’de şeriat isteyenlerin oranı yüzde 12.

Türkiye, Azerbaycan’dan sonra şeriata karşı direnç gösteren ikinci Müslüman ülke.

Bir not daha düşeyim…

AKP iktidarından önce Türkiye’de şerait isteme oranı yüzde 4 idi, son 20 yılda bu oran yüzde 12’ye yükseldi.

Söylemek istediğim şu:

AKP iktidarına rağmen Türkiye’de “şeriata karşı direnç” sürüyor.

Sanırım, Taliban’ın Afganistan’da yaptığını gören şeriat saplantılıları, gittikçe bu sevdadan vazgeçecekler.

Mahsun Kırmızıgül’den Afganistan yorumu

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Afganistan’daki gelişmeler konusunda şu yorumu yaptı:

*Yeni senaryo yazılmış. Yok edemedikleri İran İslam Devletine karşı, Afganistan Sunni İslam Devleti tanınacak ve güçlendirilecek, silahlandırılıcak. Sonrasında ise BOP'nin final sahnesinde bu iki ülke savaştırılacak. Bu kirli oyun mezhepçi ülkeleri de içine alıp paramparça edecek.

*Afganistan’daki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslemesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz. Ülkesine karşı darbe yapan bu canilere, emperyalizminin maşası olan bu ırz düşmanlarına kardeşim diyenleri sakın unutmayın. Çünkü aynı oyunu bu ülkede oynayacaklar.

Bakalım, diğer sanatçılarımızdan ses çıkacak mı?

Taliban motivasyonu

Dikkat ediyor musunuz?

Taliban’ın Afganistan’da yönetime el koyması, bizim şeriat heveslilerinin ağzını kulaklarına getirdi.

Kimisi Taliban’ın işgalini “lokum dağıtarak” kutladı, kimisi mesaj atıp övgü yağdırdı.

Övgü mesajı yayınlayanlardan biri de eski Ayasofya Camii Başimamı Mehmet Boynukalın idi.

Boynukalın, şeriata uyarak tarihte Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devlet ve medeniyetler kurulduğunu belirterek şöyle dedi:

“Şeriatın faydası biz insanlar içindir. Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre, Taliban, işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır.”

Gördüğünüz gibi…

Şeriatçılar, bir bir parmak kaldırmaya başladı.

Bakalım daha kimleri göreceğiz?