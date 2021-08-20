Orman ne yapacağını bilir. Karışmayın !

Akdeniz ve Güney Ege bölgelerimizde yanan Kızılçam orman alanlarında fidan dikimiyle ağaçlandırma yapılmasından çok endişe ediyorum.

Çünkü bu yapıldığında, önceden oradaki Kızılçamların tohumlarıyla elde edilen fidanlar yetmeyecek, başka yörelerden toplanan tohumlarla üretilmiş fidanlar da kullanılacaktır. Bu yüzden yıllarca süregelen evrimle oradaki toprak, iklim ve hatta yangın şartlarına uyumlanmış nesil ortadan kalkacaktır. Ormanın bu uyumla edinmiş olduğu kalitesi bozulacaktır.

Yanan yerler Kızılçam için optimum şartlara sahiptir ve bu nedenle doğal tek tür olarak sahalara hakimdir.

Bu ormanlarda yıllarca tekrarlanan yangınlar sonucu yeni nesiller ancak geç açılan kozalakların içinde yaşayabilen tohumlar sayesinde oluşmuştur. Bunun doğal sonucu olarak bu Kızılçamlarda kozalak açılımı evrimsel olarak yangın mevsimi sonrasında da sürmektedir. Böylece yangından etkilenmeyip canlılığını koruyan çam tohumları kanatlı ve hafif oluşunun etkisiyle kolayca dağılıp ormanı doğal yolla yenilemektedir. Bu arada, yangın sonucu toprak yüzeyinde olan değişimler ve topraktaki sıcaklık artışı tohumların çimlenmesini kolaylaştırmaktadır.

Bu tespitlere göre yapılacak iş yanmış alanların insan ve hayvanların girişine kapatılmasıdır. Kızılçam fidanı sadece doğal yolla tohum dağılımından hiç etkilenmeyecek alanlarda kullanılmalıdır. Bunun dışında fidan kullanımı gelecekteki yangınları frenlemesi için gerekli yeşil yangın şeritleri tesis edilirken konu olmalıdır.

Doğal yenilenmenin kimsenin değinmediği bir başka yararı da olacaktır: Bütün dünya baz alındığında toprakta vejetasyonun içerdiğinin yaklaşık beş katı karbon bulunmaktadır. Ormanla kaplı bütün araziler, bu kadar karbonun (ölü örtüsünde, humusunda ve köklerinde ) %85’den fazlasına sahiptir. Bu durumda üzerindeki vejetasyon örtüsü ne kadar yoğun ise orman toprağında karbon birikiminin o derece fazla olacağı açıktır.

Orman yanmış ve havaya çok büyük miktarda karbondioksit salınımı olmuştur. Buna karşılık fotosentez yaparken havadaki karbondioksiti kullanan özellikle ağaç konumundaki bitkiler yangınla ortadan kalkmıştır. Durum bu kadar vahim iken fidan dikmek için toprak işlenecek olursa toprak içinde ve yüzeyindeki organik karbon ayrışma sonucu karbondioksite dönüşüp havaya karışacaktır.

Ve bu kadar karbondioksitin yetişen ağaçlar tarafından tüketilmesi yıllar alacaktır.

Orman ne yapacağını bilir. Karışmayın !

Kaynak:

Anonim. 2011. Riforestazione e gestione dell’uso del suolo come metodo di cattura della CO2 contro i cambiamenti climatici nella zona costiera di Ravenna.Universita di Bologna.Italia