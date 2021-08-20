Pandemi süreci uzadıkça vatandaş krediye yüklendi!

Pandemi öncesinde ekonomik kriz vardı. Pandemi süreciyle birlikte bu kriz derinleşti. Her şeye zam üstüne zam geldi. Durum böyle olunca, vatandaş doğal olarak krediye yüklendi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankalara borcu olan vatandaşlar ile borç miktarı ve takiptekilerin sayısının açıklanması içi Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Gürer’in önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

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“Türkiye'de son beş yılda bankalara çeşitli şekillerde borcu olan vatandaş sayısı nedir?

Ülkemiz vatandaşlarının son beş yılda konut kredisi borcu ne kadardır? Kaç vatandaş konut kredisiyle ev almıştır? Ülkemizdeki konut stoku nedir?

3000TL ve daha az aylık geliri olan vatandaşın ortalama bankalara kredi borcu ne kadardır? 2500 ile 3000 lira geliri olanların kullandığı kredi miktarı ne kadardır?

Kaç vatandaşın banka kredi kartı borcu vardır? Bu borç tutan ne kadardır?

2020 yılında kullanılan ve önemli bölümünü ihtiyaç kredilerinin oluşturduğu tüketici kredileri ile konut kredilerinin toplam tutan nedir?

Son beş yılda ülkemizde banka borçlarını ödeyemeyen ve kara listeye giren kişi sayısı kaçtır?

Vatandaşın bireysel kredi, konut kredisi, araç kredisi ve kredi kartı gibi banka borçlarının dağılım oranı nedir?

Ülkemizde bireysel kredi, konut kredisi, araç kredisi ve kredi kartı borcu nedeniyle mahkemelik olan kaç kişi vardır?

Bankalarda çek hesabı bulunan kaç kişinin çeki karşılıksız çıkmıştır? Karşılıksız çekten hapis yatan kaç vatandaşımız vardır?”

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Gürer’in önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2016 yılının Aralık ayında 28 milyon 572 bin 786 olan bankaların bireysel kredi müşteri sayısının Mart 2021 yılında 35 milyon 35 bin 38 olarak hesaplandığını açıkladı.

2 MİLYON 382 BİN KİŞİ

KONUT KREDİSİ KULLANDI

Aralık 2016’da konut kredisi müşteri sayısının 2 milyon 382 bin 38 ve kredi miktarının da 164 milyar 850 milyon TL olduğunu bildiren Bakan Elvan, Mart 2021’de ise konut kredisi müşteri sayısının 2 milyon 565 bin 104, kredi miktarının ise 277 milyar 737 Milyon TL olduğunu kaydetti.

29 MİLYON KİŞİ KREDİ KARTI SAHİBİ

Mart 2021 dönemi itibarıyla bankaların stok kredi kartı alacak tutarının (takiptekiler dahil) 160,4 milyar TL olduğunu belirten Bakan Elvan, stok kredi kartı müşteri sayısının (takiptekiler dahil) ise 29,1 milyon kişi olduğunu ifade etti.

TOPLAM KREDİ MİKTARI 703 MİLYAR TL

Bakan Elvan, Mart 2021 itibariyle banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703,9 milyar TL olarak belirlendiğini de belirtti.

KREDİLERİN YÜZDE 32.1’İ KONUT İÇİN ÇEKİLMİŞ

Mart 2021 dönemi itibarıyla stok bireysel kredi tutarının (takiptekiler dâhil) yüzde 32,1’inin konut kredisi olduğuna işaret eden Bakan Elvan, yüzde 1,6’sının taşıt, yüzde 47,7’sinin ihtiyaç ve yüzde18,6’sının kredi kartı alacaklarından oluştuğunu da sözlerine ekledi.

BOL KREDİLİ BİR YAŞAM

Elvan’ın verdiği cevapları değerlendiren Gürer, artan ekonomik buhran sonucunda, yaşamın kredili yaşama döndüğünü ve özellikle sabit geliri olanlar içinde borcu olmayan vatandaşın neredeyse kalmadığını, vatandaşın yaşamına kredi kullanarak devam etmeye çabaladığını ancak ödeme güçlüğü nedeniyle beklentilerini karşılayamadığını ifade etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın verdiği yanıtlar Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetliyor. Elvan, 1 milyon 517 bini takipteki müşteriler olmak üzere, bankalardan bireysel kredi alan müşteri sayısının 35 milyon 35 bin olduğunu açıkladı. Elvan, Mart 2021 tarihi itibariyle kullanılan konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin toplamının 703 milyar 903 milyon TL olduğunu belirtti. Yani yukarıdaki açıklamanın özeti şu; Vatandaş kredi ile yaşıyor!

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Bayramda karta yüklendik

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 19-23 Temmuz tarihlerine denk gelen arife günü dahil Kurban Bayramı süresince kartlarla 14.5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu yılki Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerin geçen yılki Kurban Bayramı'na göre yüzde 36 arttığı görüldü. Kurban Bayramı'nda yapılan en fazla kartlı ödeme yüzde 31 pay ile “market-gıda” sektöründe gerçekleşti.

Bu sektörü yüzde 11 pay ile “akaryakıt istasyonları” ve yüzde 9 pay ile “giyim ve aksesuar” sektörleri takip ederken; yüzde 9 pay ile “yemek” ve yüzde 7 pay ile “elektronik eşya” sektörü Kurban Bayramı süresince en fazla kartlı ödeme yapılan diğer sektörler arasında yer aldı

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Hak-İş, Türk-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen, TİSK, TESK, TOBB ve TZOB yaptıkları ortak açıklama ile corona virüsüne karşı aşılanma çağrısında bulundu. Açıklamada, “50 yaş üzeri vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya, iki doz aşı olmamış vatandaşlarımızı da ikinci aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Son zamanlarda corona virüsü kaynaklı vaka sayılarının yeniden tedirgin edici seviyeye ulaştığı belirtilen açıklamada tedbir çağrısı yapıldı. Yani Türkiye'nin önde gelen işçi, memur ve işveren sendikaları, çiftçi ve esnaf örgütleri yaptıkları herkesi aşı yaptırmaya davet etti. Koronasız günler için davete icabet etmek lazım.

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Yapı ruhsatı sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine dair yapı izin istatistiklerini açıkladı. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 88,4, yüzölçümü ise yüzde 45,3 oldu. Yapı ruhsatı demek, daha fazla bina demek. Daha az yeşil alan demek.