Mezarlıklarda Açık Alanlara ve Güneşli Yerlere Dikebileceğimiz Sıcağa Ve Susuzluğa Karşı Dayanıklı Bitkiler

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle mezarlıklara dikebileceğimiz sıcağa ve susuzluğa karşı dayanıklı ve ayrıca bakımı da kolay olan bitki çeşitleri ile bilgileri paylaşacağım.

Mezarlıklara dikilen birçok ağaç ve ağaççık çeşitleriyle çiçek çeşitlerinin birçoğu dikildikten bir süre sonra ilk günkü güzelliğini kaybetmekte ve daha sonra da bozulmakta veya kurumaktadırlar. Buralara dikilecek ağaç, ağaççık ve çiçeklerin bozulmaması için mezarlık alanlarının bulundukları yer durumlarına göre güneşlik veya gölgelik alanlarda yaşayabilecek bitkilerin seçilerek dikilmesi halinde bozulmadan uzun süre yaşamalarını sürdürmeleri mümkün olacaktır.

Güneşlik alanlara dikilecek ve hiç su verilmese dahi bozulmadan rahatlıkla yaşayabilecek çok senelik çiçeklerin başında mirabilis (gecesefası) gelmektedir. Gecesefası, bir kere tohumla ekildikten sonra toprak altında havuç şeklinde kök yapmakta ve Kış Aylarında toprak üstü kısmı donan gecesefası, İlkbahar Aylarına gelindiğinde kök kısmından tekrar yeni taze filizler sürerek büyümekte ve bolca çiçek açmaktadır. Ayrıca gecesefasının olgunlaşan tohumları da yere dökülerek bir sonraki İlkbahar’da kendiliğinden topraktan fide olarak çıkmakta ve çoğalmaktadırlar. Gecesefasının tohumları ekilmek istendiğinde Mart ve Nisan Aylarında ekilir. Çiçeklenmesi, Temmuz’dan Ekim’e kadar sürer. Çiçekleri beyaz, kırmızı, sarı abraş renklerde olur. Elli ile yetmiş santime kadar boylanır. Aynı bitki üzerinde değişik renklerde çiçek bulunması ilgi çekicidir.

Canna (Tesbih Çiçeği) bitkisi de rizomlarıyla ilk ekildikten sonra her geçen sene kendiliğinden çoğalmaktadırlar. Bir daha tekrar ekmeye gerek yoktur. Çiçekleri kırmızı ve turuncu renklerde olur. Çiçeklenmesi Temmuz’dan kırağılara kadar sürer. Boyu altmış ile yüz yirmi santime kadar yükselir. Yaprakları pek gösterişlidir. Ayrıca bunlardan başka iris (süsen) çiçeği de güneşe ve susuzluğa dayanıklı bitkilerin başlarında yer almaktadır. Bu bitki de bir kere ekildikten sonra toprak altı rizomlarıyla çoğalıp artmaktadır. İrisin çiçekleri mavi, sarı ve mor renklerde olur. Mayıs, Haziran Aylarında çiçeklenir. Boyu altmış ile yetmiş santime kadar yükselir.

Mezarlıklarda güneşe ve susuzluğa karşı hiç bir bozulma yapmadan yaşayabilecek çiçek bitkisi de sedumdur (dam koruğu). Dam koruğunun çiçekleri beyaz, sarı, pembe renklerde olur. Temmuz - Ağustos Aylarında çiçeklenir. Boyu, on veya on beş santime kadar yükselir. Bol güneşli yerleri sever. Boş alanlarının örtülmesinde kullanıldığı gibi bol güneşli ve kumsal topraklı yerlerin yeşillendirilmesinde de kullanılır. Ayrıca zakkum, oya ağacı, pitos, kazayağı, rozmarin, lavanta, lavantin, taflan, portakal nergisi, gelin duvağı gibi bitkiler de güneşlik alanlarda ve susuzluğa dayanıklı olarak bilinen ve kullanılabilen bitki çeşitlerdendir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,