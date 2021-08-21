Gebze-Marmaray otobüsü!

Karamürsel’den vapurla Hereke’ye geçiyorsunuz.
Hereke’den, Gebze’ye gideceksiniz,
Hereke tren istasyonunun yanındaki durakta 500 nolu otobüse bineceksiniz.
Kocaeli Büyükşehir’e ait yolcu otobüsü durağa yanaşıyor.
Otobüsün alnında “Gebze-Marmaray” yazıyor.
Otobüse binerken şoför soruyorsunuz;
-Marmara’ya gider mi?
Otobüs şoförü yanıtlıyor;
-Evet…
Otobüse biniyorsunuz,
Otobüs Gebze merkeze geldi,
şoföre tekrar soruyorsunuz,
-Marmaray’da ineceğiz (!)
Otobüs şoförü;
-Marmaray’a gitmek için 501 veya 505 nolu küçük otobüslere bineceksiniz (!)
İniyorsunuz otobüsten, şoförün söylediği küçük otobüse biniyorsunuz…
Gebze Marmaray durağından Marmaray’ın (Fatih) istasyonu kavşağına kadar,
sizin bindiğiniz küçük otobüs arkada;
Sizi “Marmara’ya gitmez” diye araçtan indiren şoförün kullandığı,
Gebze’den saat 13.00’te kalkan belediye otobüsü önde gitmekte.
Kavşaktan dönse 200 metre sonra Fatih istasyonu Marmaray durağı orada. Ama alnında Hereke-Marmaray yazan otobüs ne yazık ki 200 metre yan taraftaki Marmaray durağına (Alnında MARMARAY) yazdığı halde gitmiyor, oradan Çayırova tarafına gidiyor.
Kocaeli Büyükşehir’in Belediye otobüsü madem Marmara’ya gitmiyor,
peki o alnındaki “Hereke-MARMARAY” yazısı neyin nesi?
BELEDİYE OTOBÜS
ŞOFÖRLERİ Bİ
ALEM Kİ SORMAYIN!
Kocaeli,Hereke-Gebze arası yolculuk sonrası İstanbul’un Avrupa yakasını da gördük!
Beylikdüzü metrobüsündesiniz…
Otobüsün geçtiği güzergahlar,duracağı duraklar otobüsün içinde yan taraflarda yazıyor…
Şoföre Beylikdüzü’nden önceki durakta ineceğinizi ama,
o durağın listede isminin olmadığını, o durak yerine başka ismin olduğunu söylüyorsunuz,
Şoför;
diyor...
Hoppala paşam, işte Keşan !
Yahu koca İstanbul’da Belediye otobüsü kullanan şoför gittiği güzergahların ismini bilmiyor (!)
YOLCULARA sorun diyor…
Buna ,mezarı bilinmeyen meşhur Aziz Nesin bile güler !
Havaların bu kadar sıcak olmasından mı nedir bilinmez ama,
bu ara belediye otobüs şoförlerinin canı pek sıkkın, Allah hayra havale etsin.
Kocaeli için sayın Tahir Büyükakın Başkana;
-Lütfen ulaşım Daire Başkanlığını uyarın, seferdeki otobüslerin güzergah isimlerine dikkat etsinler”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da;
İstanbul da Belediye otobüs şoförlerinin sağlığı için mutlaka, sağlık kontrollerini yaptırsın ve güzergah, durak isimlerini öğrenmelerini sağlasın !
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.