Gebze-Marmaray otobüsü!

Karamürsel’den vapurla Hereke’ye geçiyorsunuz.

Hereke’den, Gebze’ye gideceksiniz,

Hereke tren istasyonunun yanındaki durakta 500 nolu otobüse bineceksiniz.

Kocaeli Büyükşehir’e ait yolcu otobüsü durağa yanaşıyor.

Otobüsün alnında “Gebze-Marmaray” yazıyor.

Otobüse binerken şoför soruyorsunuz;

-Marmara’ya gider mi?

Otobüs şoförü yanıtlıyor;

-Evet…

Otobüse biniyorsunuz,

Otobüs Gebze merkeze geldi,

şoföre tekrar soruyorsunuz,

-Marmaray’da ineceğiz (!)

Otobüs şoförü;

-Marmaray’a gitmek için 501 veya 505 nolu küçük otobüslere bineceksiniz (!)

İniyorsunuz otobüsten, şoförün söylediği küçük otobüse biniyorsunuz…

Gebze Marmaray durağından Marmaray’ın (Fatih) istasyonu kavşağına kadar,

sizin bindiğiniz küçük otobüs arkada;

Sizi “Marmara’ya gitmez” diye araçtan indiren şoförün kullandığı,

Gebze’den saat 13.00’te kalkan belediye otobüsü önde gitmekte.

Kavşaktan dönse 200 metre sonra Fatih istasyonu Marmaray durağı orada. Ama alnında Hereke-Marmaray yazan otobüs ne yazık ki 200 metre yan taraftaki Marmaray durağına (Alnında MARMARAY) yazdığı halde gitmiyor, oradan Çayırova tarafına gidiyor.

Kocaeli Büyükşehir’in Belediye otobüsü madem Marmara’ya gitmiyor,

peki o alnındaki “Hereke-MARMARAY” yazısı neyin nesi?

BELEDİYE OTOBÜS

ŞOFÖRLERİ Bİ

ALEM Kİ SORMAYIN!

Kocaeli,Hereke-Gebze arası yolculuk sonrası İstanbul’un Avrupa yakasını da gördük!

Beylikdüzü metrobüsündesiniz…

Otobüsün geçtiği güzergahlar,duracağı duraklar otobüsün içinde yan taraflarda yazıyor…

Şoföre Beylikdüzü’nden önceki durakta ineceğinizi ama,

o durağın listede isminin olmadığını, o durak yerine başka ismin olduğunu söylüyorsunuz,

Şoför;

-Ben bilmem, yolculara sor!

diyor...

Hoppala paşam, işte Keşan !

Yahu koca İstanbul’da Belediye otobüsü kullanan şoför gittiği güzergahların ismini bilmiyor (!)

YOLCULARA sorun diyor…

Buna ,mezarı bilinmeyen meşhur Aziz Nesin bile güler !

Havaların bu kadar sıcak olmasından mı nedir bilinmez ama,

bu ara belediye otobüs şoförlerinin canı pek sıkkın, Allah hayra havale etsin.

Kocaeli için sayın Tahir Büyükakın Başkana;

-Lütfen ulaşım Daire Başkanlığını uyarın, seferdeki otobüslerin güzergah isimlerine dikkat etsinler”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da;

İstanbul da Belediye otobüs şoförlerinin sağlığı için mutlaka, sağlık kontrollerini yaptırsın ve güzergah, durak isimlerini öğrenmelerini sağlasın !

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