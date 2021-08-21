Talibanseverler bir bir parmak kaldırıyor

Önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Arkasından Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın…

Şimdi de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek…

Talibanseverler, peşi sıra parmak kaldırmaya başladı.

Erdoğan ne demişti?

“Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum…”

Yine geçen gün yazmıştım, Ayasofya eski Başimamı Mehmet Boynukalın Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden sonra hangi mesajı paylaşmıştı?

"Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır."

Çok geçmedi, bu defa Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kendi televizyon kanalında konuştu, Taliban’ın Afganistan’ı “kurtardığını” öne sürdü, “Taliban, Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’de yaptığı gibi Afganistan’ın kurtuluş savaşını başardı” dedi.

Vay canına, şu kafaya bakar mısınız, Taliban’a “Mustafa Kemal Paşa” benzetmesi!

Durun bakalım, daha başka kimler parmak kaldıracak?

Daha kimler Taliban’a “övgü düzmede” birbiriyle yarışacak?

Ülkemizde “şeriat yoluna” taş döşeyenlere bakar mısınız?

Afganistan birkaç gün içinde 800-900 yıl geriye gitmiş, bizimkiler şeriatçı bu terör örgütüne toz kondurmuyor.

Böyle bir ülke mi istiyorsunuz?

Taliban’ın son günlerdeki “yumuşak” açıklamalarına bakmayın siz.

Kız çocuklar da okula gidecekmiş de…

Kadınlar sokağa çıkabilecek ve çalışabilecekmiş de…

Yaşam normal devam edecekmiş de…

Hepsi palavra!

Tamamen “dünyaya şirin görünme” gayreti.

Ortalığı yatıştırmak için bunları söylüyorlar, ama sonunda “Tabii her şey şeriat kuralları çerçevesinde olacak” demeyi de ihmal etmiyorlar.

Taliban’ı iyi tanımak için, geçmişte yaptıklarına bakalım.

İşte, Taliban’ın 20 yıl önce Afganistan’da kurduğu “yaşam düzeni”!

*Şeriata dayalı anayasal sistem yürürlükteydi.

*Din uğruna kafa kesiyorlardı.

*Kadınların çalışması, kız çocuklarının okula gitmeleri yasaktı.

*Televizyon izlemek, müzik dinlemek ve fotoğraf çekmek yasaktı.

*Bütün kadınlar peçe takıp dolaşmak zorundaydı. Yüzü görünen kadınlar kırbaçlanıyordu.

*Erkekler takke takıp sakal bırakmak zorundaydı. Sakalını kesen erkeklere 6 ay hapis ve kırbaç cezası veriliyordu.

*Her erkek, en yakın camide 5 vakit namaz kılmak zorundaydı.

*Camilerde yoklama alınıyor, mazeretsiz camiye gitmeyen ve namaz surelerini bilmeyen erkeklere kırbaç cezası uygulanıyordu.

*Bütün okullar medreselere dönüştürülmüştü. Bilimsel eğitim yasaklanmış, kitaplardaki görseller kaldırılmıştı.

*Medreselerde üçüncü sınıftan itibaren öğrencilere en az üç metre uzunluğunda sarık sarma mecburiyeti getirilmişti.

*Hayatın her alanında bilgisayar ve internet kullanmak yasaklanmıştı. Mevcutlar toplanarak kırılmış veya yakılmıştı.

*Toplu taşıma araçlarındaki aynalar, “kadınlara bakılabilir” gerekçesiyle kaldırılmıştı.

*Yönetime, Afgan İslam Emirliği’ne, yani Taliban’a karşı gelenler “vatan haini” ilan edilerek idam ediliyordu.

*Ceza alanların infazları her Cuma namazından sonra şov şeklinde yapılıyordu. Cezasına göre mahkûmların ya elleri ya da kafaları kesiliyordu. Kesilen eller ve kafalar, şehrin belirli yerlerine asılarak sergileniyordu.

Taliban, insanlara zulümden vazgeçebilir mi?

Taliban’ın 1996-2001 yılları arasında 5 yıl boyunca Afgan halkına nasıl kan kusturduğunu yukarıda anlatmaya çalıştım.

Bunlar söylenti değil, belgeleriyle sabit.

Şimdi 20 yıl sonra yeniden yönetimde.

Zulmü, bıraktığı yerden devam ettirecek.

Bundan kimsenin kuşkusu yok.

Dünya kamuoyu, gelişmeleri endişeyle izliyor.

Ancak gelin görün ki, bizim “Talibanseverler”in herhangi bir endişeleri yok.

Neymiş?

“Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok”muş…

Neymiş?

“Taliban, işgale karşı duran bir milli mücadele hareketi”ymiş…

Neymiş?

“Taliban, Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’de yaptığı gibi Afganistan’ın kurtuluş savaşını başarmış”mış…

Pes doğrusu!

Yıllardır yazıyoruz, altını çizerek bir kez daha yazalım.

Malum güçlerin, Türkiye’yi nereye götürmek istediğini hâlâ anlamadınız mı?