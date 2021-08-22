Takdir-i ilahi mi demeli?

İnancımız gereği “iyilik ve kötülüğün” Allah’tan geldiğine inanırız.

Peki, o iyilik ve kötülükte biz kulların günahı ve sorumluluğu yok mu?

Biz, robot muyuz?

“Size AKIL verdim” diyor Yüce Yaradan.

“AKLINI KULLAN” diyor!

Kimileri, başımıza gelen her şeyin KADER olduğunu söylüyor!

O kaderin oluşumunda biz kulların akıl ve insaf dışı yaptığımız yanlışların payı yok mu?

Sen, bir insan olarak, aklını kullanacak, elinden gelen her türlü önlemi alacaksın, bundan ötesi elbette “Takdir-i İlahi” olmalı.

Felaket üstüne felaket yaşıyoruz.

Ülke ve vatandaşlar olarak başımıza gelmeyen kalmadı.

DEPREMLER yaşıyoruz;

Çünkü, çürük zeminlerde ve fay hatlarında çürük binalar yapıyoruz.

Yaradan, beslenmemiz için “tarım alanları” bahşetmiş. Ama, gözünü “PARA ve ZENGİNLİK” hırsı bürümüş birileri, o tarım topraklarını yok edip beton binalar kuruyor!

SEL FELAKETLERİ yaşıyoruz;

Çünkü, İMAR PLANLARI ile oynuyor, bilimin uyarılarını hiçe sayıyor, dere kenarlarında çok katlı binalar yapıyor, ormanlık alanları yok edip, HEYELAN alanlarında evler yapılmasına göz yumuyor, birileri kolay yoldan para kazansın diye, aklımıza gelen her yerde HES inşaatlarına onay verip, doğanın dengesini bozuyoruz!

YANGINLAR yaşıyoruz;

Kimi yangınlar kasten çıkarılıyor. Lüks oteller, “Orman içinde lüks konutlar” için, MADEN sahaları açmak için, kimi gözü dönmüş insanlık düşmanlarının yüzünden yanıyor ormanlarımız.

Ya da; “TEMİZLİK İMANDAN GELİR” diye diye, orman alanlarını cam ve plastik şişelerle, çöplerle yangına hazırlıyoruz. Yüksek ısıda, güneş ışınlarının vurması halinde o şişelerin yangın çıkarabileceğini düşünemeyen AKIL YOKSULU kafalar var!

TRAFİK KAZALARI yaşıyoruz;

Resmi verilere göre, yalnızca Temmuz ayında 43 bin 166 trafik kazası yaşanmış ve 297 insan ölmüş. Yaralananlar, yaşam boyu sakat kalanlar da var!

NEDEN?

Çünkü, trafik kurallarına uymuyor insanlar! Araçlar bakımsız kalıyor! 40-50 insanın yaşam sorumluluğunu üstlendiğinin farkında olmayan kimi otobüs şoförleri UYKUSUZ çıkıyor direksiyona!

Kısa sürede çok para kazanıp borcunu ödemek ya da ikinci, üçüncü otobüsü alma hırsı içindeki patron, “ucuza adam çalıştırmak” uğruna, mezar gibi otobüs bagajlarında uyku ve dinlenme olamayacağını düşünmüyor. Şoförler yorgun, uykusuz.

Özel otomobil sürücüleri de yeterli bilgi ve eğitimden yoksun. Üstelik hız tutkusu, şımarıklık da “ kaza” denilen karayolu cinayetlerinin nedenleri arasında!

KURAKLIK felaketi yaşıyoruz;

Akarsuları, gölleri, denizleri “atık çukuru” gibi kullanan, yer altı sularını tüketip Konya Ovası’nı “OBRUK OVASI” yapan, kentleri beton yığınına çevirip yağmur sularını tutamayan, üstelik su kaynaklarını yok etmek pahasına “ÇILGIN PROJELER” için inat eden bir SİYASAL TERCİH, ne yazık ki bu güzelim ülkenin geleceği, çocuklarımızın ve torunlarımızın YAŞAM HAKLARI ile oynuyor!

Ezcümle;

Elbette, insan olarak aklımızın ve gücümüzün yetmeyeceği yaşamsal olaylar vardır.

Ancak, akıl, bilim ve emekle çözülebilecek sorunları, bir avuç arsızın zengin olma ya da siyasi ikbalini sürdürmesi uğruna, DOĞAYA İHANET etmelerinin bedellerini ödüyoruz!

Bu bedel yalnızca “Takdir-İlahi” ile açıklanamaz.

“TAKDİR-İ İHANET” ve

“TAKDİR-İ SALAKLIK” gibi nedenleri de olmalı!