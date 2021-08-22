Tarikatçı amiral el üstünde, Atatürkçü komutanlar cezaevinde

Sevgili okurlarım, ülkemizde ürkütücü gelişmeler yaşanıyor.

Atatürk’ün 100 yıl önce yaktığı “çağdaşlık ateşi” söndürülmek, Türkiye Ortaçağ karanlığına gömülmek isteniyor.

Cumhuriyet, tarihinin en kritik sürecinden geçiyor.

Olaylar yüreğimizi sızlatıyor, karabasan üzerimize çöküyor.

Şu yaşadıklarımıza bakar mısınız?

Yaz yaz bitmiyor.

Gündeme yetişmek, gündemi zamanında yorumlamak, o kadar zorlaştı ki!

Sabah yazdığın yazı öğleden sonra eskiyor, öğleden sonra yazdıkların ise akşam güncelliğini kaybediyor.

Bugün “tutuklanan 14 emekli komutan olayı”ndan söz etmek istiyorum.

Evet, 14 emekli komutanın tutuklanması, bir olay!

Büyük bir olay!

Bu mahkûmiyetlerin, hukukla ve adaletle bir ilgisi yok.

Tamamen “siyasi bir karar”.

Bir “intikam” kararı…

Topluma verilmek istenen bir mesaj…

Bir tarafta tarikatçı amiral, diğer tarafta Atatürkçü emekli komutanlar

Unutmak mümkün değil…

Daha yeni, sarık ve cüppeli olarak basında fotoğrafları yayınlanan tarikatçı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında ne karar alınmıştı?

Tarikatçı amiral; hakkında disiplin işlemi yapılmadan, bütün özlük hakları korunarak emekli edilmişti.

Bu bir “tarikatçı askerleri el üstünde tutma” davranışıdır.

Peki, haklarında “uyduruk 28 Şubat soruşturması” açılan Atatürkçü ve cumhuriyetçi emekli komutanları ne yaptılar?

Tutuklayıp cezaevine gönderdiler ve rütbelerini söktüler.

“Rütbe sökmek”, ne demek biliyor musunuz?

Generalleri “er” yapıp, “aç” bırakmak demek.

Bir başka “çifte standart” uygulaması…

Sivas katliamının başaktörü Ahmet Turan Kılıç’ın “affedilmesi” olayı…

Kılıç, 2 Temmuz 1993’te yaşanan 35 insanın diri diri yakıldığı Sivas katliamının saldırganlarından biriydi.

Şeriatçı kalabalığı, “Laik düzen yıkılacak, yaşasın şeriat” sloganlarıyla otele yönlendirmiş, deliller sabit olduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmişti.

Cezaevine girdi, cezasının bir kısmını çekti, sonunda “hasta ve yaşlı” olduğu gerekçesiyle 31 Ocak 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.

Kılıç, geçen ay (19 Temmuz 2021) 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kılıç’ın affı yasaldı, ama “şeriatçı isme” özel bir uygulamaydı.

Topluma mesaj

Şeriatçı Ahmet Turan Kılıç’ın affı, tarikatçı amiralin disiplin işlemi uygulanmadan emekliye sevk edilmesi, buna karşılık Atatürkçü emekli komutanların yaşlarına ve hastalıklarına bakılmaksızın hapse atılması, topluma bir mesajdır.

Türkiye’nin artık tarikatlar, yani “siyasal İslamcılar” tarafından yönetildiği, Atatürkçü ve cumhuriyetçilerin artık hiçbir hükmünün kalmadığı mesajı…

Ya bizden olun, olmazsanız sizin de başınıza benzer olaylar gelebilir mesajı…

Yaşanan olay, bu kadar net!

Cezaevine tıkılan 14 emekli komutan

28 Şubat Davası’nda müebbet hapis cezaları onanan ve tutuklanan komutanlar şunlar: Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar, Yıldırım Türker.

Komutanların yaş ortalaması, 80.

En yaşlısı, 89 yaşındaki Ahmet Çörekçi.

İlhan Kılıç 85, Çevik Bir 82, Çetin Doğan ve Erol Özkasnak 81, Fevzi Türkeri ise 80 yaşında.

Ve hepsinin de yaşlılığa bağlı hastalıkları var.

28 Şubat 1997’de ne oluştu?

Gençler bilmez, 50 yaşın üstündekiler de unutmuş olabilir.

Şu “28 Şubat”ı bir hatırlayalım mı?

Nedir “28 Şubat”?

28 Şubat’ta ne olmuştu?

Neden iktidar yıllardır “28 Şubat mağduru” rolünü oynuyor?

Aslında “28 Şubat” gerçeği ne?

“28 Şubat” kararları uygulanmış olsaydı, “15 Temmuz darbe girişimi” yaşanır mıydı?

“28 Şubat” da tıpkı “Ergenekon” ve “Balyoz” gibi bir “ AKP-FETÖ operasyonu” mu?

Kısaca anlatayım…

Milli Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997’de toplandı ve 18 maddelik “tavsiye kararları” aldı.

İktidarda Refah-Yol Hükümeti vardı, Necmettin Erbakan başbakandı.

Hükümet, 13 Mart 1997’de MGK’nın bu kararlarını “bakanlar kurulu kararı” haline getirdi ve gereğinin yapılması için bütün kurumlara gönderdi.

Görüldüğü gibi, “28 Şubat” bir darbe değildi.

TBMM, yerindeydi…

Hükümet, yerindeydi…

Anayasa, yerindeydi…

Devletin tüm kurumları, yerindeydi…

Tutuklanan, görevden alınan, işten el çektirilen yoktu.

Kararlar ortak alınmış, hiçbir itiraz gelmemişti.

Alınan kararlar, “devletin bekası” içindi.

“Cumhuriyeti yıkma çabalarını frenlemek” amacını güdüyordu.

“28 Şubat” kararlarında neler vardı?

Kararların önemli maddeleri şöyle:

*Laiklik ilkesi, büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı.

*Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar; Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmeli.

*Genç nesiller; Cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi konusunda bilinçlendirilmeli ve çeşitli mihrakların etkisinden korunmalı.

*Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler, belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı.

*Mevcudiyetleri yasa ile men edilmiş tarikatların faaliyetlerine son verilmeli.

*İrticai faaliyetleri nedeniyle TSK’dan ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK’yı dine karşıymış gibi göstermeye çalışan yayınlar kontrol altına alınmalı.

*Türk Silahlı Kuvvetleri’ne aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşlarda, yargı kuruluşlarında da uygulanmalı.

*Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak çok tehlikeli faaliyetleri, yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmeli.

*Silah ruhsatı verilmesinde kısıtlamaya gidilmeli, pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmeli.

*Denetimden uzak, rejim aleyhtarı örgüt ve kuruluşların kurban derisi toplamasına mani olunmalı.

*Büyük kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemeli.

Bu maddelerin hangisine karşısınız? Suç bunun neresinde?

Maddeleri dikkatle okudunuz mu?

Bu maddelerin hangisine, neden karşısınız?

Bu maddelerin hangisinde suç var?

Milli Güvenlik Kurulu, bugün ülkemizin çektiği sıkıntılara taa 1997’de, yani 24 yıl önce dikkat çekmiş.

Eğer alınan kararların gereği o günlerde yerine getirilseydi, örneğin bir “15 Temmuz FETÖ darbe girişimini” yaşamazdık.

Ülkemiz çizgisinden bu kadar sapmaz, sağa sola savrulmazdı.

Gelelim “28 Şubat davası”na…

28 Şubat davası, 28 Şubat sürecinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebren devirmeye ve düşürmeye iştirak”la suçlanan 103 sanık hakkında 2 Eylül 2013’te başlayan bir davadır.

Yani olay tarihinden 16 yıl sonra açılmıştır.

Diyeceksiniz ki, neden 16 yıl sonra?

16 yıl sonra, çünkü “28 Şubat davası” da tıpkı “Ergenekon ve Balyoz davaları” gibi Türk ordusuna karşı düzenlenen bir “AKP-FETÖ ortak operasyonu”dur.

Bunun en net kanıtı; davanın iddianame savcısı Mustafa Bilgisi, duruşma savcısı Kemal Çetin, iddianameyi kabul eden hâkim Hakan Oruç ve davanın sözde delillerini Genelkurmay karargâhından gönderen Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse’nin halen FETÖ’den cezaevinde bulunmasıdır.

“28 Şubat”ın da Türk ordusuna karşı kurulmuş bir kumpas olduğu, başka nasıl açıklanabilir?

Alınan kararlardan da belli, “28 Şubat” FETÖ’yü hedef alıyordu, aradan 16 yıl geçti, FETÖ intikam almak için 14 komutan hakkında dava açtı ve bugün o komutanlar cezaevinde.

Komutanlara yapılan bu eziyet, “sözün bittiği yer” değil de nedir?

Bu nasıl adalet?

Komutanlara kumpas kuranlar, kumpas kurdukları için içeride…

Kumpas kurulan komutanlar da “suçsuz oldukları biline biline” içeride.

Özetlersek…

“28 Şubat” darbe değildi, “cumhuriyeti yıkma girişimlerine karşı” bir frendi, alınan kararlar uygulanmadı, hedefteki FETÖ, AKP iktidarı tarafından desteklendi ve güçlendi, sonucunu da biliyorsunuz.

Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne üst üste kumpas kurdular, “demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti”ni yıkma, ülkemizi Ortaçağ karanlığına götürme çalışmalarını sürdürdüler, sürdürüyorlar.

Geldiğimiz nokta tam burası!

Yazık bu ülkeye!

Suçsuz yere cezaevine atılan 80’lik komutanlara yazık!

Benliğimizi ve bilincimizi bu kadar mı yitirdik.

Ne olup ne bittiğini, ülkemizin göz göre göre nasıl uçuruma sürüklendiğini görmüyor muyuz?

RESİMMMMMMMMMMMMMMMMM

Tuğamiral Mehmet Sarı

Çevik BİR

Çetin DOĞAN

Erol ÖZKASNAK