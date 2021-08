Dikkat! Çöp kutusuna ne attığınızı iki kere düşünün  

Teknoloji geliştikçe, tehlike çanları da daha fazla çalmaya başladı.

Teknolojik suçların sayısı arttı…

Siber güvenlik kuruluşu ESET, siber suçlarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Herkese gerekli bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.

**

Bir siber suçlunun çöplerinizi karıştırdıktan sonra neler yapabileceğini düşündünüz mü? Milyonlarca insan her gün hassas bilgilerini dikkatsizce bir kenara atıyor ve suçlular bu bilgi hazinesiyle neler yapabileceklerini iyi biliyorlar. Siber güvenlik kuruluşu ESET, online alışverişin yükseldiği bu dönemde kişisel bilgilerin korunmasına farklı bir açıdan yaklaştı.

**

Kötü niyetli aktörler, kişisel verilerinize erişmek için büyük çaba harcarken, verilerinizi mümkün olduğu kadar gizli tutmaya çalışmanız gerekir. Hassas verileri nasıl elden çıkardığınıza çok dikkat etmelisiniz. Çünkü internetten neler satın aldığınıza ve geri dönüşüme gönderilebilecek evraklarda bulunan bilgilerinize kimin bakacağına emin olamazsınız.

Kişisel bilgilerinizi nasıl imha ediyorsunuz?

Dünyada COVID-19 süreci ile birlikte posta ve kargo yoluyla satın alınan ürün sayısı önemli ölçüde arttı. Günlük alışverişlerden hobi araçlarına kadar hemen hemen her şeyi online satın alıyoruz. Büyüklü küçüklü kargo paketleri, zarflar hergün birbirini izlemeye başladı. Bu koliler ya da makbuzların üzerinde sosyal mühendislik yapabilecek bir siber suçlu için gereğinden fazla bilgi bulunabiliyor. Gerektiği şekilde imha edilmeden dönüşüm ya da çöp kutularına atılan koli ya da belgeler üzerinde isim ve adres bilgilerinin yanı sıra telefon numaraları, e-posta adresleri de yer alabiliyor. Hatırlayalım, Facebook bu yılın başlarında 533 milyon telefon numarasının artık internette ilgili e-posta adresleriyle aranabileceğini kabul etti. Bu bilgiler bir araya getirildiğinde siber suçlular için değerli bir hazine sandığına dönüşebiliyor.

Bilgiler bir araya getirildiğinde her detay anlam kazanıyor

Üzerlerindeki hassas bilgi miktarı nedeniyle kağıt ve karton atıklarınız siber suçlular için oldukça değerlidir. Birkaç yöntem kullanarak insanları bu bilgilerle manipüle edebilirler. Örneğin, telefon numaranız ve yeni satın aldığınız şeyin faturasıyla, potansiyel olarak satın alınan ürünle ilgili bir güncelleme için sizi arayabilir veya kısa mesaj gönderebilir, parola veya kredi kartı bilgileri gibi daha fazla bilgi vermenizi sağlayabilecek bir web sitesini ziyaret etmenizi isteyebilirler. Alışveriş hesaplarınıza erişme ve saklanan kartlardan ürün satın alma veya daha da kötüsü kimlik hırsızlığı girişiminde bulunma potansiyelleri olabilir.

Online alışverişte nelere dikkat etmelisiniz?

ESET uzmanları online alışveriş ile ilgili dikkat edilmesi gereken üç konuya dikkat çekti.

Herhangi bir kişisel veriyi çöpe atmadan önce parçalayıp yok edin ve zarfları/kolileri kontrol etmeyi unutmayın.

Benzersiz, karmaşık parolalar kullanın ve risk altına giren olursa değiştirin.

Tüm hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanın.

**

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in verdiği bilgileri yukarıda sizinle paylaştım. Bundan sonra çöpe bir şey atarsanız, iki kez düşünmenizde fayda var.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Dünyanın en tercih

edilen mesleklerinden biri…

İnsanın çevresiyle kurduğu iletişimin en önemli araçlarından biri olan dil ve konuşma, bireyin tüm hayatını etkiliyor. Dil ve konuşma alanında ortaya çıkan bozuklukların kişinin yaşam kalitesini etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, dil ve konuşma terapisi eğitiminin önemini vurguluyor. Uzmanlar, Dil ve Konuşma Terapistliğinin, bugün dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biri olduğunu kaydediyor. (Üsküdar Üniversitesi). Dil ve konuşma konusuna dikkat etmek lazım.

Xxxxxxxxxxxxx

Hepsiemlak, Temmuz 2021

Emlak Endeksi’ni açıkladı

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da alıcısını en hızlı bulan ilçeleri araştırdı. Satılık konutlarda ilanlar İstanbul’da 65, İzmir ve Antalya’da 67, Ankara ve Bursa’da 72 gün yayında kalarak alıcısını buldu. Kiralık konut ilanlarında ise İstanbul 37 günle ilk sırada yer alırken İstanbul’u 39 gün ile Bursa, 46 gün ile İzmir, 50 gün ile Antalya ve 62 gün ile Ankara takip etti.

xxxxxxxxxxxxx

Tarihçiye ve tarih bilimine

her zaman ihtiyaç olacak…

En eski bilim dallarından biri olan Tarih, aynı zamanda toplumsal hafızanın ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Tarihçilere ve tarih bilimine her zaman ihtiyaç duyulacağını belirten uzmanlar, tarih bölümünde eğitimin meraklıları için yorucu olmaktan ziyade keyifli bir öğrenme süreci içerdiğini ifade ediyor. Uzmanlar, Tarih bölümü mezunlarının istihdam skalasının çok geniş olduğuna dikkat çekiyor ve öğretmenlik, akademisyenlik gibi mesleklerin yanı sıra diplomatlık ve kaymakamlık gibi devlet görevlerinde de yer alınabileceğini vurguluyor. ((Üsküdar Üniversitesi)

XXXXXXXXXXXX

Türkiye’de kaç

adet kredi kartı var?

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, temmuzda kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35’lik büyümeyle 151.3 milyar TL’ye ulaştı. Temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de 80.4 milyon adet kredi kartı, 142.3 milyon adet banka kartı ve 51 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Pandemiyle birlikte kredi kartı kullanma oranı artı. Ekonomik kriz ve pandemi devam ettikçe, kredi kartı sayısı artarak devam edecektir.

Xxxxxxxxxx

Esnaf, okulların

açılmasını bekliyor

Aksilik çıkmazsa, okullar 6 Eylül’de açılacak. Ülke genelinde 27 milyon öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak. Başta kantinci, servisçi, kırtasiyeciler olmak üzere okul kıyafeti satan konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber-kuaför, taksici, dolmuşçu gibi dolaylı yoldan eğitim sektörüne hizmet veren yüz binlerce esnaf, okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Zira pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitimin başlamasıyla piyasa hareketlenecek, esnaf rahat bir nefes alacak.

Xxxxxxxxx

Et öldü, yaşasın makarna!

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) verilerine göre, dört kişilik bir aile 2019'da yıllık 48 kilo et tüketebilirken, 2020'de 28 kilo tüketebildi. Pandemi yılında et tüketimi yüzde 40'a yakın düşerken, makarna tüketimi yüzde 25 arttı.

Makarna Sanayicileri Derneği ise, kişi başı yıllık makarna tüketiminin 2018’den 2019’a yüzde 5 artarken 2020’de yüzde 25 artarak 8.2 kiloya çıktığını, orandaki bu artışın 2021’de de korunduğunu aktardı. Yani eti bıraktık, makarnaya yöneldik.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Son 50 yılın en

sıcak mayıs ayı!

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre, Türkiye’de durum buğdayının fiyatı geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttı. USDA’nın geçtiğimiz haftalarda yayımlanan raporuna göre, bu yıl son 50 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşandı. Bazı bölgelerde verim kayıpları yüzde 70'e ulaştı. Türkiye’nin bu yıl 11.5 milyon ton buğday ithal edeceği tahmin ediliyor. Bu ithalat seviyesi Türkiye için yeni bir rekor olacak. Böyle giderse ekmek ve makarna fiyatlarına yakın zamanda yine zam gelecek.