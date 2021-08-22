Yarım Ankaragücü’nü yenemedik Samsun bizi darmadağın eder…

Kocaelispor ilk yarı adeta tek kale oynadı…

Çünkü Ankaragücü B takımıyla sahadaydı…

Yani 06 değil, 03’tü…

Adamların yarısı Covid…

Sahada Perreira nefes almakta zorlanıyor, adamı sahada tutuyorsun…

Arı gibi çalışan Benhur ile Kubilay’ı alıyorsun…

Benhur’un sakarlığını hepimiz biliyoruz ama golünü mutlaka atar, asistini yapar…

Dün gece de iki süper pozisyon kaçırdı zaten, ama iki pozisyona da giren o…

Başkası yok ki…

Bence golü atacaktı…

Bahattin’i neden bu kadar tutuyorsun ?..

Tam bir el freni…

Kendine oynuyor…

Bu kadar basit hataları nasıl yapıyorsunuz, aklım sırrım ermiyor…

Sonra da gol gelmiyor…

Tisdell oyuna giriyor hareketli ama, bal yapmayan arı…

Elle tutulur bir Cisse var, biraz da Mandjeck…

Yılmaz da ara sıra parlıyor, o kadar…

Maç 0-0 sona ererken, sahanın yıldızı genç “DİNO”, kendini öyle geliştirmiş ki, ikinci maçında ilk kez topla buluştu…

Bu görüntüyle o Samsun bizi darmadağın eder…

Sahadaki yarım Ankaragücü’nü bile yenemedikten sonra…

Cumartesiyi düşünemiyorum…