Dikkat etmemiz gereken konular

Hiçbir hak sınırsız değildir. Herkes canının istediği gibi her zaman her yerde davranma ve yapma hakkına sahip değildir. Her konuda empati yapma mecburiyetindeyiz. Öylesine olaylar var ki o anda kişinin kendisine zararı olmasa bile gelecekte hem kendisine hem de topluma zararı olur.

Yol yayanın hakkı;

Trafikte geçiş önceliği yayanın hakkıdır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Zaten dünyanın kabul ettiği bir uygulamadır. Ama bu hakkın suiistimal edilmesi asla doğru bir davranış olamaz. Bazen görüyoruz, geçiş hakkı benimdir diye düşünen bazı insanlar inadına davranır gibi adımlarını yavaşlatarak adeta hakkını kötüye kullanırlar.

Bu vurdum duymaz davranış gibi bazı sürücülerde yayaya öncelik hakkının verilmesini suiistimal ederek uymazlar.

Herkes hakkına razı olup hayatı kolaylaştırmalıdır.

Trafikte kural dışı davranışlar nedeni ile yüzlerce insan ölüyor veya sakat kalıyor. Milyarlarca maddi zararda milli servet kayıp oluyor.

Milyarlarca israf var;

Her şey ihtiyaca göre olmalıdır. İstatistik rakamları çöpe giden ekmek israfının korkutucu rakamlara ulaştığını bildiriyor. Bu israfı yapma hakkımız olamaz. Herkes ihtiyacı kadar alırsa bu israf olmaz.

Su kaynaklarımız sınırlıdır. Birçok yerde sular boşa akıyor. Evlerde kullanımlarda bile çok ekonomik davranma mecburiyetindeyiz. Unutulmasın gelecekte su yüzünden savaşlar olacağı ihtimalini unutmamalıyız.

Temizlik İmandan Gelir;

Hepimiz bu veciz sözü bilir ve temizlik söz konusu edildiği zaman sık sık kullanırız.

Ama araçta giderken camdan meyve kabuklarını, çöp türü birçok şeyi atan insanlara rastlanılır.

Mangal yapıp çör çöp ne varsa olduğu gibi orada bırakanlara sık sık rastlanmaktadır.

İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde yürüyüş yolunda maskesini, kullandığı kağıt peçetesini veya suyunu içtiği pet şişesini yol kenarında bulunan çöp kutusu varken yere atanlar. Gibi sıralanacak birçok temizlik konusunda eksiklikler ve hepimizi rahatsız eden noksanlıklar var.

Oysaki bizim temizliği öncelikli kılan israfın önlenmesini ve zarar verilmemesini öneren dini

inancımıza rağmen bu eksik ve noksanlıkların olması üzüntü vericidir.

Suriyeli Dilenciler;

Yahyakaptan çıkışı Kandıra istikametinde tamamına yakını kadın olan dilenciler yağmur, soğuk demeden çoğunun kucağında veya yanında ufak çocuk dileniyorlar. Bu sığınmacı veya misafir gibi kelimelerle nitelendirilen insanlara elbette ki acıyoruz. Bunları bu duruma düşüren insanlar utansın!

Türkiye olarak gücünün çok üzerinde fedakarlıkları yaptık.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşmaktayız. İşsizlik büyük oranda.

Yarın bu insanları burada bir arada tutmak mümkün olmayacak. Doğum oranları geometrik dizi gibi çoğalmaktadır. Eğitimsiz, kalitesiz ve işsiz vaziyette büyük oranda bu insanların problemlerini çözmek mümkün olmayacaktır.

Bizi idare edenler bu sosyolojik gerçeği nazara almalıdırlar. Yarın altından kalkamayacağımız problemler bizi bekliyor.

Evet, başa dönersek yolun sağında ve solunda kucağında veya yanında çocuklarla dilenen bu kadınlar hem trafiği aksatıyorlar hem de çok değişik yorumlara sebep olacak görüntü veriyorlar.

Bunlar profesyonel dilenci olup alışkanlık haline getirdiler.

Bu durumun mutlaka önlenmesi gerekiyor. Yetkili kişilere duyuruyoruz.

Xxxxxxxxxxxxxx

DOSTUMUZ AMERİKA

Tek kutuplu dünyada Amerika dünyanın jandarması durumundadır.

Kafasına koyduğu ülkeyi ve liderleri demokrasi ve özgürlük getireceğiz diye işgal ediyor. Acılar, gözyaşları içinde emperyalist duygu ve düşünceleri ile sömürüyor.

Saddam’ı yok etti. Irak bugün üçe bölündü. Ne olacağı da belli değil. Libya yine öyle.

Suriye yıllardır kan revan içinde. En büyük acıyı ve sıkıntıyı biz çekiyoruz.

Rusya'dan aldığımız henüz kullanmaya bile başlamadığımız füzeler nedenini bahane ederek ortağı olup parasını ödediğimiz uçağı vermeden vaz geçtiler.

Bir yıldır Yunanistan'a tank ve ağır silahları yığıyor. Yüz yıldır gece rüyalarında gündüz hayallerinde olan duygu ve düşüncelerini bir bir hayata geçirmeye çalışıyor.

Dost ve müttefik Amerika diyoruz.

Ama Amerika ne dosttur nede müttefiktir. Amerika emperyalist bir ülke olup çıkarı oldukça dost görünüyor.