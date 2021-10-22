Gergerlioğlu’na göre haram parayla hayırlı evlat yetişmez!

Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA), son günlerde ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor. TÜGVA için; vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği iddia ediliyor… TÜGVA ile ilgili birçok kez haber yaptık… İl Başkanlarının görüşlerini sizinle paylaştık.

Önceki gün de Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurul’da TÜGVA ile ilgili konuşma yaptı…

Hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Gergerlioğlu’nun bu konudaki konuşmasını sizinle paylaşmak istiyorum;

“NASIL İKTİDARA GELDİNİZ?”

“Türkiye Gençlik Vakfı günlerdir konuşuluyor; Türkiye'nin gündeminde, önceki gün de Meclisin gündemindeydi, CHP ve HDP önergeler getirdi. Sayısal çokluğunuzla -AK PARTİ, MHP- reddettiniz. Peki, gerçeklerin üstünü örtebildiniz mi? Peki, vicdanın üstünü örtebildiniz mi? Mümkün mü? Hayır. Devlet imkânlarıyla iktidara yakın yandaş vakıfları korumak, kollamak... Nerede, hakta, hukukta böyle bir şey var mı? Nasıl iktidara geldiniz? Değil mi, bu söylemleri biliyoruz, Türkiye toplumu biliyor. "Efendim, Hazreti Ömer işini yaparken ayrı bir mum kullanırdı, devlet işi yaparken ayrı bir mum kullanırdı; biz de öyle olacağız." diyerek geldiniz, sonuçta bütün devletin malını mülkünü mideye indiren, deveyi havuduyla yutan bir yapı hâline döndünüz. TÜGVA nedir ya? Bütün sefaletiyle dökülüyor ortalıkta, Mecliste bunun üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Hayır, halkımız görüyor, apaçık gerçekler ortada. Vicdan bunu kabul etmiyor.

“İNSANLAR DİNDEN UZAKLAŞTI”

Bakın, İslam tarihinden size örnek vereyim. Gerçek din adamları bu zalimliklere karşıydı, şu andaki Diyanetin yaptığının tam tersini yapıyordu o günün gerçek din adamları. Said Bin Cübeyr... Bir araştırın, Kufe Valisi Haccacı Zalim onu katletmek istediğinde karşılıklı bir diyalogları vardır. Orada Haccacı Zalim "Niye bana itiraz ediyorsun Kufe Valisi olarak, bak biz fetihler yaptık, camiler yaptık." gibi İslami argümanlar kullanır ama Said Bin Cübeyr "Sen o camileri iktidarını sağlamlaştırmak için yaptın. Sen o yaptığın camilerle milleti dinden uzaklaştırdın." der. Ben de şimdi aynısını söylüyorum: Sizin iktidarınız dönemindeki kadar, insanların dinden uzaklaştığı bir dönem yoktur. Bütün bu konuları çok iyi bilen bir insan olarak bütün bunları yakından takip ediyorum. Bu günahtan ve suçtan uzaklaşın.

HAYIRLI-HAYIRSIZ EVLAT

Bakın, bu bir vicdan meselesidir. TÜGVA meselesi, TÜRGEV meselesi ve diğer tüm yandaş vakıfları nasıl kolladığınızı biz size söylüyoruz. AK PARTİ'li vekil dün çıkmış ne diyor, arkadaşlar, Türkiye toplumu duysun bunu, bu hırsızlığı biz söylediğimizde AK PARTİ'li vekil diyor ki "Biz, o vakıflarda hayırlı evlat yetiştireceğiz." Şunu bilin ki haram parayla hayırlı evlat yetişmez, haram parayla hayırlı evlat yetişmez arkadaşlar, bunu çok iyi bilin. Bakın, bunu siz çok iyi bilin: Ancak ve ancak devleti daha da yağmalayan, talan eden evlatlar yetiştirirsiniz, sizin gibi. Sizin gibi, tamam mı?

“Ya savcılar, neredesiniz ya?”

TÜGVA paralel devlet yapılanması oluşturmuşsunuz ya, apaçık ortada her şeyi ne yaptığı. Bütün bunların karşısında, evet, Meclis bunu örttü bu suçu. Peki, savcılar nerede? Savcılar nerede? Ya, bir Allah'ın kulu savcı bu suçlar için çıkmıyor meydana, neredesiniz ey savcılar? Ya savcılar, Ruhsar Pekcan'da ortaya çıkmadınız, Sedat Peker'in söylediklerinde ortaya çıkmadınız, her şeyde çıkmadınız, neredesiniz ya? Allah aşkına!”

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun konuşmasının bir bölümünü yukarıda sizinle paylaştım.

Anlaşılan bu TÜGVA olayı, bu hükümet olduğu müddetçe devam edecek.

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Cumhurbaşkanının maaşı,

asgari ücretin tam 30 katı!

TBMM'ye sunulan 2022 bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14,4 zam yaptı. Teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak. DİSK-AR’ın derlediği verilere göre Avrupa ülkeleri ve ABD’de cumhurbaşkanı/başbakan maaşı ile asgari ücret arasındaki farkın en yüksek olduğu yer Türkiye oldu. 2021’de Türkiye'de Cumhurbaşkanı maaşı asgari ücretin 30,2 katı iken, Yunanistan'da 9,3, İspanya'da ise 6,9 katı oldu. Bilindiği gibi şu anda Türkiye’de asgari ücret 2 bin 825 TL… Harca, harca, bitmez…

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Türkiye, eski Türkiye değilmiş!

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün Körfez Bayburtlular Derneği’ni ziyaret etti. Sögüt burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin geçen 20 yıl içinde ekonomik ve sağlık alanında büyük aşama kaydettiğini, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını söyledi… Söğüt, dolar kurundan, akaryakıta gelen zamlardan, elektrik, doğalgaza gelen zamlardan, işsiz sayısından haberi yok galiba…

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Oyun sektörü toplam 238

milyon dolar yatırım aldı

IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, oyun sektörüyle ilgili bilgi verdi. Türkiye’de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde girişimlere yapılan yatırım miktarı 109 milyon doları buldu. Oyun sektörü, yılın ilk dokuz ayında toplam 42 yatırımla en çok yatırım alan sektör oldu. Oyunlara yapılan toplam yatırım miktarı ise 238 milyon dolar. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte oyun sektörüne ilgi artmış. Pandemi devam ettikçe, oyun sektörüne ilgi artarak devam edecektir…