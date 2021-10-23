Bilal’in İmam Hatipli arkadaşları nasıl, “Ballı“ işleri bulmuşlar!

Turgut Özal’ı,

Semra hanımın “PAPATYALARI” bitirdi…

Recep Tayyip Erdoğan’ı da,

Oğul, Bilal Erdoğan’ın arkadaşları bitirecek!

Gün geçmiyor ki;

TV kanalları, gazete haberlerinde,

Bilal’siz haber eksik olmuyor.

Maşallah Bilal, babasını bile gölgede bırakacak.

Nereye gitse devletin korumaları ordu gibi etrafında.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde

hiçbir Cumhurbaşkanının oğluna yapılmayan koruma,itibar Bilal’e yapılıyor.

Yahu kim bu Bilal?

Cumhurbaşkanının oğlu…

Ne yapmış da bu kadar önem veriliyor, korunuyor, itibar ediliyor?

TÜRGEV’i kurmuş!

Kimlerle?

Kartal İmam Hatip Lisesi’ndeki arkadaşları ile…

Ne olmuş TÜRGEV’i kurmuşlarsa?

Ne olacak?

Adam, bu sayede arkadaşlarına İŞ bulmuş!

Belediyeler başta olmak üzere, TÜRGEV’de görevli kim varsa,

İş sahibi yapılmış…

Aldıkları maaş ve ödeneklerle KÖŞE olmuşlar.

Hani babası FETÖ ile uğraşırken,

Şimdi de oğul Bilal’in arkadaşları başına iş açtı!

Muhalefetin “fetbaz” elamanları durmadan karıncanın yuvasına ÇOMAK sokuyor,

FETÖ’den daha tehlikeli gördükleri,

BİLAL’in arkadaşlarının nerelerde konuşlandırıldıklarını arıyor!

Anadolu’nun garip yoksul insanlarının çocukları,

Okumak için geldikleri kentlerde yatacak yer,yurt bulamazken,

Bilal’in İmam Hatip’ten arkadaşları devletin içine KUZUpostu ile serpiliyor.

Kimin sayesinde?

Bilal Erdoğan’ın…

Yahu kim bu Bilal?

HASTA,RAHATSIZ hatta askerlik yapamayacak birisi!

Bu konuda alınmış RAPORU bile var…

Okçuluk heveslisi, geleneksel sporlar meraklısı,

Üstelik rahatsızlığı nedeni ile askerlikten muaf tutulan biri.

Amma;

Yağlı güreş alanlarına güreşin bitimine 15 dakika kala gelen,

Gelişinde de emniyet güçlerinin dağ gibi koruma ordusu ile korunan,

Başpehlivanlık güreşinde pehlivana 10 bin,bi10 bin lira daha BAHŞİŞ veren

(Aslında verdiği anons edilen ama paranın nasıl verildiğini kimse görmüyor)

Verdiği 20 bin liranın cebinden mi, kurduğu vakıftan mı

olduğu sorusuna yanıt vermeyen, veremeyen BİLAL ERDOĞAN!

Hani,Baba Erdoğan “KANDIRILDIK” diyordu ya,

Bu oğul Erdoğan da askerlikten yırtmak için,

HASTA RAPORU almış ya,

Milli Savunma da kandırılmış olmasın!

HASTA bir adamın bu kadar başarılı işler(!) yapması mümkün mü?

Oğul Bilal’in başarısı sadece kendisine ait değil;

O’na bu kadar ÖNEM veren mülki amirlerde,valilerde,

birilerine yaranmak için YALAKALIK yapanlarda!

Bilal ve Vakfı’nın adından çekinerek onun arkadaşlarını belediyelere dolduranlarda.

Bazıları;

Bilal ve Vakfı’nın devlet içine sızanlarını ARIYORMUŞ!

Boşuna uğraşmasınlar;

Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarının isimlerini BİLAL ERDOĞAN’la birleştirsinler,

Aradıklarını, elleri ile koymuş gibi bulabilirler!