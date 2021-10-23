Hele şükür Rifat Bey, ama yetmez!

Gazetemiz önceki gün “TOBB ve Oda başkanları, siz neden konuşmuyorsunuz?” manşetiyle çıkmıştı.

Yazımda; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ü, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’i, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’i ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş’u, “ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durum konusunda duyarlı olmaya ve görüş bildirmeye” davet etmiştim.

TÜSİAD (Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği”, açıklama yapmıştı…

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bir üniversitedeki konuşmasında görüşünü bildirmişti…

Yandaş ve yalakalar hariç sağduyu sahibi bütün gazeteciler, aldığı kararlar ve yanlış yönetimi nedeniyle iktidarı eleştiriyordu…

Ancak iş dünyasının en büyük temsilcisi TOBB’dan ve bağlı odalardan “tık” yoktu.

Esnaf, tüccar ve sanayici iktidarın çıkardığı yangında alev alev yanıyordu, ama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği “üç maymunları” oynamaya devam ediyordu.

Görmüyordu, duymuyordu, konuşmuyordu…

Yıllardır olduğu gibi iktidara koltuk çıkmaya devam ediyordu.

Ve övünmek gibi olmasın, TOBB’un bu durumunu da ilk dile getiren bizdik.

“Neden konuşmuyorsunuz?” manşeti, o gün büyük yankı uyandırdı.

Pek çok sanayici, tüccar, esnaf arayıp teşekkür etti.

Nihayet Rifat Hisarcıklıoğlu da konuştu

Konuştu derken, Hisarcıklıoğlu,sosyal medya hesabından sadece iki cümlelik şu mesajı paylaştı:

“Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir.

Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır.”

Gördüğünüz gibi…

“Yasak savma” olarak nitelendirilecek bir ifade.

“Ne şiş yansın, ne kebap” düşüncesiyle öylesine söylenmiş bir söz.

Yumuşak.

Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntıyı tam olarak dile getirmekten uzak.

“Merkez Bankası böyle bir karar aldı, ama inşallah faizler de enflasyon da düşer” temennisinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu’nun bu sözleri nasıl değerlendirilmeli?

Bence, ciddiye alınacak bir açıklama değil.

Bir defa, sorunun büyüklüğü karşısında cılız bir görüş bildirme.

Memleket yanarken, su dolu bir bardakla yangını söndürmeye gitmek gibi bir şey.

Eleştiri yok.

Alınan kararın yanlış olduğunu söylemek yok.

Diğer yanlışlardan söz etmek yok.

“Devletin kurumları ve kuralları neden yok edildi?” diye sormak yok.

Üretimsizliği, plansızlığı sorgulamak yok.

Sorunların temeline inip, “Erkler ayrılığı nerede, hukuk devleti nerede, adalet nerede, insan hakları, fikir özgürlüğü ve karşılıklı güvene dayalı uluslararası ilişkiler nerede” sorularını yöneltmek yok.

Laiklik konusundaki endişeleri dile getirmek yok.

Sadece iki cümlelik bir mesaj…

Bence olmadı Rıfat Bey, o mesajınızı görünce “Hele şükür” dedik, ama yetmez.

İki cümleyle, “memleketin kötü gidişatı” konusunda görüş bildirmiş sayılmazsınız.

TOBB, ne yapmalı?

TOBB, devasa bir kuruluş.

Öyle iki cümleyle görüş bildirmek, TOBB’un bu devasa cüssesine yakışmıyor.

Peki, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu ne yapmalı?

Eğer bu ülkeyi seviyorsa…

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ufalanıp yok olmasını istemiyorsa…

Eğer Türk milletinin birliğini ve dirliğini önemsiyorsa…

Zaman kaybetmeden yaşanan sıkıntılar konusunda TOBB’un ağırlığını hissettirmeli.

TOBB’a bağlı 81 il ve 160 ilçeye yayılan 365 oda var.

178 Sanayi ve Ticaret Odası…

60 Ticaret Odası…

12 Sanayi Odası…

2 Deniz Ticaret Odası…

113 Ticaret Borsası…

Ve bu odaların toplam 1 milyon 300 bin üyesi bulunuyor.

Bu üyeler, her yıl “haklarının korunması” ve “ülkemizin ekonomik düzeninin sağlıklı yürütülmesi” için aidat ödüyor.

TOBB, bu 1 milyon 300 bin iş insanının ödediği aidatlarla ayakta.

Eee, şimdi ekonomi de sıkıntıda, rejim de sıkıntıda…

TOBB, hemen harekete geçip durumdan vazife çıkarmalı, iktidarın yanlışlarını açık açık söylemeli ve sorunların giderilmesi için önerilerde bulunmalı.

365 odanın başkan, yönetim kurulu ve meclis üyelerini Ankara’da toplamak bu kadar mı zor?

Rifat Hisarcıklıoğlu hiç zaman kaybetmeden bu organizasyonu yaparsa, şuna inanıyorum, iktidar aldığı kararların yanlışlığını anlayacak ve düzeltme yoluna gidecektir.

TOBB, büyük bir güç.

Bu güç, Türkiye uçuruma sürüklenirken bugün görev yapmayacak da ne zaman yapacak?

Konuşmak, sizin ve oda başkanlarının kişisel çıkarlarınıza zarar verebilir; ama şunu unutulmasın, ülke yok olduktan sonra kişisel çıkarların ne önemi olabilir?

Şunu da unutmayın; gerektiği zamanda konuşmayanların diğer bütün konuşmaları çöptür.

Türk halkı, TOBB’dan görev bekliyor.