İş yerlerinde özgüven eksikliğine dikkat!

Kariyer Koçu ve Kurumsal Eğitmen Bahar Selman, işyerlerinde özgüven eksikliğiyle ilgili bilgi verdi. Birlikte okuyalım; İş yerleri, zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz yerlerdir. İyi bir iş ve kariyer için yüksek bir motivasyon, disiplinli çalışma ve hepsinden önemlisi ‘özgüven’ gerekir. İş ilişkilerinde yaşanan sorunlar irdelendiğinde, neredeyse hepsinin temelinde, bireylerin özgüven eksikliğinin yattığı görülür.

İŞ YERİNDE ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ

· Kendini ifade edememe,

· Çekingenlik,

· Büyük düşünememe,

· Risk alamama,

· Gerginlik,

· Stres,

· Kaygı,

· Yetki verememe,

· Düşük ikna kabiliyeti,

· Sorumluluk alamama,

· Topluluk karşısında konuşamama

gibi durumlarla kendini gösterir. Ancak bu durum, iş hayatınız boyunca bu şekilde sürmek zorunda değil. Her insanda mükemmel bir özgüven güç potansiyeli vardır. Uzman bir koç, sağlayacağı diğer desteklerle birlikte, iş yaşamınızdaki bu sorunları yönetebilmeniz konusunda size destek olabilir. Kariyer, sürekli gelişmeyi gerektiren, insanın ömrüyle sınırlı sonu belli olmayan bir yolculuktur. Çalışma hayatınızdaki bu değişim ve ilerleme sürecinde koç, size yol arkadaşlığı yapabilir, sorularıyla sizi yönlendirip ve iç dünyanızın zenginliklerini keşfetmenize yardımcı olabilir.

Özgüveni yüksek kişi; kendisini geliştirmeye, başarısını nasıl arttıracağına, ne gibi projeler üretip geliştirmesi gerektiğine odaklanır. Hayattan ve işinden zevk alır. Umutlu, motivasyonu yüksek ve hayata karşı pozitiftir.

Çalışma hayatınızı kendinizden daha emin ve mutlu geçirmek ister misiniz?

Sizler için hazırlamış olduğumuz ve işyerinde özgüven arttırmaya yönelik olan bu tüyoları dikkatle okumanızı ve uygulamanızı tavsiye ederiz:

• Öğrenmekten korkmayın: İşinizle ilgili kendinizden emin olmadığınız konularda sızlanmak yerine, o konuda sahip olduğunuz bilgiyi arttırın. Okumak, araştırmak, yeni şeyler öğrenmek veya var olan bilginizi arttırmak, yalnızca kendinize olan güveni arttırmaz, aynı zamanda zihninizi de açık tutar.

• Olumsuz konuşmalardan uzak durun: Kendiniz, size hiçbir faydası olmayan, tersine motivasyonunuzu düşürüp kendinize olan inancınızı azaltan olumsuz her türlü düşünce ve söylemlerden uzak tutun. Olumlu bir zihin, kendinizden daha emin olmanızı sağlar.

• Kendinizi geliştirin: Daha iyisi her zaman mümkündür. Öğrenmenin yaşı olmaz, istediğiniz her zaman yeni beceriler kazanabilirsiniz. Kariyerinizi geliştirecek eğitim ve seminerlere katılabilirsiniz. Bu aynı zamanda yeni insanlar tanıyıp iş çevrenizi genişletmenize ve yeni bakış açıları kazanmanıza da yardımcı olabilir.

• Tekrar etmekten korkmayın: Ne kadar çok tekrar ederseniz başarılı olma şansınız o kadar yüksek olur. Cesaretinizin kırılmasına müsaade etmeyin. Hiç kimse ilk deneyiminde uzman olamaz.

• Bilmediğiniz bir şey varsa mutlaka sorun: Soru sormak çekinecek, utanılacak bir şey değil. Bu, öğrenmeye açık olduğunuzun göstergesidir. Sizi güvensizlikten kurtarır, daha emin adımlarla ve dik bir şekilde yola devam etmenizi sağlar.

• Güçlü yönlerinize odaklanın: Herkesin mutlaka en iyi olduğu konular, alanlar vardır. Yeteneklerinizi keşfedin ve geliştirin.

• Her şeyi aşırı ciddiye almayın: Hata yapabilirsiniz. Hatta komik duruma da düşmüş olabilirsiniz. Böyle durumlarda sanki dünyanın sonu gelmiş gibi düşünmeyin. Bunu yapmak yerine kendinizle eğlenin ve işinizle eğlenin. İyi performans göstermek tabi ki çok önemli ama neşeli olmadan bunu başarmak oldukça zordur. Bu şekilde iş ilişkileriniz daha sağlıklı ve stressiz olur.

• Sorunları büyütmeyin: Yaşadığınız aksilikler, sorunlar, siz büyüttükçe aşılması güçleşir, unutmayın.

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Trafikte 10 altın kural

Trafik canavarının kurbanı olmamak için 10 temel kuralı bilmeniz gerekiyor! Bu kurallar sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir!



1-Hız limitlerine uyun ve en fazla karayolunda 3 saat araç kullanarak mola vermeyi unutmayın.



2-Uykulu, yorgun ve alkollü olarak kesinlikle araç kullanmayın.



3-10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtun ve emniyet kemerlerini bağlayın.



4-Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takın ve eşler olarak emniyet kemeri için birbirinizi ikaz edin.



5-Köprü üstü, viraj, tünel ve tepe üstlerinde araçları kesinlikle sollamayın.



6-Bölünmüş yollarda (duble yol) hız sınırları tek şeritli yollardaki kadar olup, kesinlikle hız sınırlarına uyun.



7-Olası maddi hasarlı kazalar için aracınızda mutlaka kaza tespit tutanağı bulundurun. Yoksa sigorta şirketlerinizden isteyiniz. Böyle bir kaza halindede polis veya jandarmayı mümkünse çağırmadan anlaşma yollarını arayın.



8-Aracınızı kullanırken belirlenenden fazla yolcu ve yük almayın. Ellerinizi dışarıya çıkarıp sallamayın. Yollara kola kutuları atmayın.



9-Araç kullanırken sol şeridi daima kullanmayın. Sol şeridi diğer araçlarada açık tutun.



10-Cep telefonunuzla konuşarak araç kullanmayın. Mümkünse cep telefonunuzu kapatın. Tüm dikkatinizi yol ve takip mesafesine verin. (internethaber.com)

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Saç ekimi yapmada nelere dikkat edilmeli?

Kendisi de doktor olan Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, saç ekimi işlemi yaptırmayı düşünen kişilere şu tavsiyelerde bulunuyor:

-Saç ekimi yapılacak hastanenin iyi araştırılması lazım. Hastanenin en az 5 yıllık bir geçmişe sahip olması gerekiyor.

-İşlem yapılacak hastanenin steril ve hijyenik olduğundan emin olunmalı.

-Ameliyata girecek kişinin muhakkak doktor olması lazım. Beyaz önlük giyse bile doktor olup olmadığı öğrenilmeli.

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MANGAL NASIL YAKILIR?

Bugün günlerden pazar… Mangal yapmak isteyenlere birkaç tüyo…

-Mangaldaki külleri temizleyin.

-Kağıt ve gazete parçalarını buruşturarak mangala dizin.

-Kağıt parçalarının aralarına dal parçaları sıkıştırın.

-Kağıtların üzerine çıra ve kuru dal parçalarını dik olarak yerleştirin.

-Boş kalan yerlere kaliteli mangal kömürünü yayın ama çıraların altı boş kalsın.

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Mutlu bir insan olmak için yapmanız gereken 7 aktivite!

Mutluluk herkes için önemlidir.

Yapılan araştırmalara göre mutlu insanlar daha çok para kazanıyor, işlerinde daha başarılı oluyor, daha uzun yaşıyor ve diğer insanlara kıyasla daha mutlu evlilikler yapıyor.

Fakat mutluluğun kaynağı oldukça tartışmalı bir konu. Filozoflar yüzyıllardır bu konu hakkında kafa yoruyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda psikoloji bilimi oldukça gelişti ve insanları daha mutlu hale getiren bazı aktiviteler olduğunu kesin bir şekilde kanıtladı. İşte bilimin kanıtladığı, bizleri daha mutlu bireyler haline getiren 7 aktivite;

1. Amaçlarınızın peşinden gidin.

Tıpkı çikolata ve fıstık ezmesi gibi, hayattaki amaçlarımız ve mutluluğumuz birbirini destekleyen ayrılmaz iki unsurdur. Bu süreç oldukça basittir: Mutlu insanlar hayat enerjisiyle dolup taşar ve bu enerji onların amaçlarına ulaşmasına yardım eder.

Psikologların söylediğine göre, bir amacı ne kadar kendimizin bir parçası olarak görürsek, o amaca ulaşmamız o kadar kolaylaşır çünkü ona ulaşmak için yaptığımız şeylere büyük bir enerji ile sarılırız. Zürih Üniversitesi psikologlarından Bettina Wiese: "Deneye dayalı araştırmalar gösterdi ki kişilerin kendileriyle özdeşleştirdikleri amaçları, kişinin amacına ulaşmak için geçirdiği süreç ile mutluluğu arasındaki bağı güçlendiriyor."

2. Yaptığınız işte anlam bulun.

1997 yılında, Yale Üniversitesi psikologlarından AmyWrzesniewski ve arkadaşları, insanların mesleklerine nasıl yaklaştıkları hakkında detaylı incelemeleri içeren bir araştırmanın bulgularını yayınladı. Sonuca göre insanlar yaptıkları iş hakkında şu 3 yaklaşıma sahip olabiliyor:

• Bir iş: "Maddi getirilerine odaklan ve zevk almak/kendini tatmin etmek gibi unsurları düşünme çünkü bunlar seni daha mutlu bir insan yapmayacak."

• Bir kariyer: "Kendini geliştirmeye odaklan."

• Bir meslek: "Dünya için önemli bir şey yapmanın keyfini çıkar ve sosyal anlamda faydacı bir iş yapıyor olduğuna odaklan."

Sonuç: Yaptıkları işte anlam bulabilen insanlar daha mutlu.

3. Sevdiğiniz insanlarla sık sık zaman geçirin.

Bu başlık size bir falcının sözlerini çağrıştırabilir: "Sevdiğin kişilerle birlikte olacaksın." Fakat konu ile ilgili olarak yapılan araştırmaların söylediği de tam olarak bu. Sevdiğiniz -ve hatta yalnızca dayanabildiğiniz- insanlarla vakit geçirmek sizi daha mutlu bir birey haline getiriyor. Bununla beraber, sosyal bir ağın tam ortasında bulunmak ve çevrenizin insanlarla donatılmış olması da sizi daha mutlu birinsan haline getiriyor.

4-. Uzun süreli bir ilişkiye sahip olun

Geçtiğimiz günlerde The New York Times tarafından yayınlanan bir incelemeye göre: "Evli insanlar bekar insanlara göre daha mutlu ve hayatlarından daha memnun. Bu durum özellikle insanların 'yaşlanıyorum!' krizine girdikleri 30'lu yaşlarda çok daha net bir şekilde gözlemlenmekte."

Neden mi? İki insanın birlikteliği her zaman hayata karşı daha güçlü bir direnç ve küçük şeylerden mutlu olma arzusunu da beraberinde getiriyor.

5. Taze yiyecekler tüketin.

2013 yılında yayınlanan ManyApples A DayKeepTheBluesAwayisimli araştırmaya göre, her gün taze yiyecekler -özellikle meyve ve sebze- tüketmenin mutluluğunuz üzerinde doğrudan bir etkisi bulunuyor.

Araştırmaya göre, özellikle sebze ve meyve tüketen genç insanların diğerlerine göre daha mutlu olduğu birçok deneyle kanıtlanmış durumda.

6. Bol bol spor yapın.

Hollanda'da 16 ile 65 yaş arası 8000 kişi ile gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda sporun mutluluk üzerindeki etkileri hakkında oldukça ilginç ve kapsamlı bulgulara ulaşıldı. Araştırmanın en dikkat çekici cümlesi şu şekilde: "Spor yapan insanlar diğerlerine göre daha mutlu ve hayattan daha çok zevk alıyor." Ünlü psikolog WalterMischei'ye göre, eğer spor yapmak istiyorsanız fakat buna 'vaktim yok' diyorsanız, bu kendinizi aldatmaktan başka bir şey değildir çünkü her insanın en azından 20 dakika düşük tempo koşu yapmaya vakti vardır.

7. Deneyim satın alın.

Harvard Üniversitesi psikologlarından Daniel Gilbert'a göre, eğer para mutluluk satın almıyorsa, o halde bu para yanlış bir şekilde harcanıyor demektir. Doktorun söylediğine göre paramızı bizi mutlu edecek deneyimleri satın almak için harcamalıyız.

Amerika'da yürütülen bir çalışmada 1000 kişiye sorular soruldu ve bu kişilerin %57'si, paralarının karşılığında bir seyahat veya konser gibi deneyimsel bir aktiviteye katıldıklarında daha mutlu olduklarını söyledi. Doktorların şiddetle tavsiye ettiği de aslında bu: Örneğin bir araba almaktan ziyade dünya turuna çıkın. İnsanlar deneyimleri daha çok sever çünkü onları hatırlamak ve zihnimizde her zaman yaşatmak gibi bir yeteneğimiz bulunmakta.

Gilbert: "Yeni aldıkları evlerinin zeminini nasıl kaplatmaları gerektiği hakkında günlerce düşündükten sonra yeni bir Güney Amerika usulü tarzı seçen ve zemini büyük bir iştahla kaplatan ev sahipleri için, aradan geçen birkaç hafta sonrasında o zemin asla fark etmedikleri sıradan bir şey haline geliyor. Bunun aksine, Safari'ye çıkan ve bir bebek çitanın gün doğumuyla birlikte koşuşunu gören insanlar, bu anıyı zihinlerinde her zaman canlı tutuyorlar ve o an sahip oldukları mutluluğu içlerinde yaşatıyorlar." (Alıntı: onedio.com)