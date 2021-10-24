Birleşememiş milletler!..

İnsanlık tarihi, çeşitli vesilelerle çıkarılan savaşların ve insanlık dışı vahşetlerin tarihidir.

Savaşlar için uydurulan en büyük nedenler; “din ve etnik karşıtlıklar” olarak gösterilir.

Oysa, bütün savaşların ortak ve asıl nedenleri EKONOMİK ve SİYASAL çıkarlardır.

Bu savaşlarda “egemen sınıflar” kazanır, sade vatandaşlar bedelini öder!

İlginç olan şu ki; her savaş sonrası “BARIŞ” akla gelir!

Barış dönemleri, egemen güçlerin “kahve molası” gibidir!

Örneğin; “İlk paylaşım savaşı” yani, Birinci Dünya Savaşı sonrası, dünya barışı akla gelir!

ABD başkanı Roosvelt’in önerisi üzerine 10 Ocak 1920’de “Milletler Cemiyeti” 1919’da yapılan Versay Antlaşması sonrası, “Uluslar arası işbirliğini güçlendirmek, barış ve güvenliği sağlamak” amacıyla kurulur.

Ancak, bu uluslar arası örgütlenme, İkinci Paylaşım Savaşı’nı engelleyemez!

İkinci Dünya Savaşı, dünyanın yeni egemeni ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan iki atom bombası ile sonlanır.

Ve ardından, 1945 yılında 51 ülkenin temsilcileri San Francisco’da toplanır ve 24 Ekim 1945’te BİRLEŞMİŞ MİLLETLER örgütü kurulur.

“ULUSLAR ARASI ADALET DİVANI” anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Birleşmiş Milletlerin amaçları;

· Uluslar arası barış ve güvenliği korumak,

· Halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına saygı,

· Uluslar arası ekonomik, sosyal, kültürel ve insani sorunlarında işbirliği,

· Temel İNSAN HAKLARINA ve ÖZGÜRLÜĞE SAYGI

olarak tanımlanır.

Türkiye, 51 kuruculardan biri olarak katılır ve 15 Ağustos 1945’te onaylar.

Barışı sağlamak için BM. BARIŞ GÜCÜ kurulur.

BM Güvenlik Konseyi 5 daimi, 10 seçimle gelen 15 yeden oluşur. Daimi üyeler; “ABD, İNGİLTERE, FRANSA, SOVYETLER BİRLİĞİ ve ÇİN’den oluşur! Bu beşlinin BM kararlarını VETO hakkı vardır!

Sayın Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” dediği olay budur!

İlginç olan şu ki; bu beş ülke dünya silah sanayinin en büyük silah üreticisi ülkedir!

Bu beş egemen ülke, 1946-2018 arasında 240 kez veto hakkı kullanmış! ABD vetosuna uğrayan 84 karardan 43’ü ise İSRAİL ile ilgili olan kararlar!

BM, dünya barışını, adaleti ve insan haklarını koruyabilmiş midir?

Ne yazık ki HAYIR!

Çünkü, güçlü ülkelerin EMPERYAL emellerine engel olamadan; silah, petrol ve ilaç tekellerinin çıkarlarına son vermeden dünya barışı sağlanamaz!

Yalnızca ABD’nin dünyanın çeşitli ülkelerinde çıkardığı ya da katıldığı savaşlar (Kore, Vietnam, Afganistan, Irak, Suriye) emperyalist amaçlarla oluşmuştur.

Bosna’da görev yapan BM Barış Gücü, Sırp faşistlerinin kitlesel cinayetlerine seyirci kalmıştır!

Kapitalist düzenin oluşturduğu NATO, bir çok ülkede, silahlı müdahalelerle siyasal düzenleri değiştirmiş, ülkeleri kaos ve yoksulluğa sürüklemiştir. (Libya son örnek)

Sonuç;

Küresel güçlerin EKONOMİK ÇIKAR yamyamlığından ve kimi ülke yönetimlerinin ideolojik saplantılarından ve “egemenlerle işbirliği ihanetinden” kurtulmadan, dünya insanlığı uyanmadan, gerçek anlamıyla bir dünya barışı hayaldir!

Dünya barışı dünya insanlığının uyanışı ile mümkündür…