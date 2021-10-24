AKP Kocaeli teşkilatını kuranlar “gidişatı” nasıl görüyor?

Geçenlerde aklıma takıldı…

Acaba AKP Kocaeli teşkilatını kuranlar, partinin bugünkü durumunu nasıl görüyorlardı?

Kurucu kadroda kimler vardı?

Kimler kalmış, kimler gitmişti?

İktidarın nimetlerinden kimler yararlanmış, kimlere zırnık koklatılmamıştı?

Yola çıktıkları AKP, bugünkü AKP miydi?

Türkiye’nin sürüklendiği “ekonomik-sosyal-siyasal buhran” konusunda ne düşünüyorlardı?

Kurucular arasında kimler var?

Önce arşivden “AKP’yi Kocaeli’de kuranların listesini” çıkarttım.

Çoğunu hatırlıyordum, ama 50’sini birden değil.

Bakın, AKP’yi ilimizde kimler kurmuş.

*Nihat ERGÜN

*Burhan ABİŞ

*Recep AKÇAKAYA

*İsmail ARAÇ

*Eyüp AYAR

*Fuat AYAZ

*Vehbi AYDINER

*Zeki AYGÜN

* Mustafa AYHAN

*Nihat AYVAZOĞLU

*Mehmet BALABAN

*Muzaffer BAŞTOPÇU

*Halil CEYHAN

*Mahmut CİVELEK

*Hüseyin ÇETİN

*Mehmet ÇOBAN

*Dr. Nevzat DOĞAN

*Mahmut EMEKLİ

*Muhittin ERKAYA

*Übeyit GÖGERCİN

*Sibel GÖNÜL

*Cengiz GÜLER

*Nejat GÜNEY

*Macit HALDIZ

*Fikret HOCAOĞLU

*Mehmet İPŞİROĞLU

*Dr. Uğur İNAN

*Fikri IŞIK

*Dr. İbrahim KAHRAMAN

*İsmail KAHRAMAN

*Fikret KARA

*Şengül KARAGÖZ

*Cumhur KARAKAŞ

*İbrahim KARAOSMANOĞLU

*Sinan KEBENÇ

*Ebru KURT

*Hülya NERKİZ

*Ali Osman OKUR

*Osman ÖZGENÇ

*Metin ÖZGÜL

*Hasan SARAL

*Rıdvan SAROĞLU

*İbrahim TAŞKAN

*Mebrure TOPÇU

*Emin UYGUN

*Abdullah ÜZMEZ

*Halit YAŞAR

*Kemal YAZICI

*Hüseyin YUSUF

*Avni YÜKSEL

İsimlerin rahat seçilmesi için yan yana değil özellikle alt alta yazdım.

AKP’nin kurucu kadrosunda kimler varmış, hatırladınız değil mi?

Ölenler kalanlar, parti değiştirenler

Yukarıdaki isimlerden benim bildiğim Mehmet İpşiroğlu ile Rıdvan Saroğlu vefat etti.

Başka da olabilir, benim dikkatimden kaçmıştır.

İstifa eden tek isim de, Nihat Ergün.

Nihat Ergün, kurucu il başkanlığı yaptı, milletvekili seçildi, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” görevinde bulundu, 13 Eylül 2019’da AKP’den istifa etti, 9 Mart 2020’de Ali Babacan’la birlikte DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

Diğer bazı kişilerin isimleri de yeni kurulan partilerle anıldı, ama kendilerinden “istifa” açıklaması gelmedi.

AKP’nin nimetlerinden yararlananlar

Nimetleri derken, “siyasi nimetler” ve “ticari nimetler” diye ayırmak iyi olur.

Partinin siyasi nimetlerinden yararlananlar:

*Nihat Ergün… İl başkanlığı, milletvekillik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptı.

*Eyüp Ayar… İki dönem milletvekili seçildi.

*Zeki Aygün… Üç dönem milletvekillik yaptı, halen Derince Belediye Başkanı.

*Muzaffer Baştopçu… Üç dönem milletvekillik yaptı.

*Mahmut Civelek… İl başkanlığı görevinden bulundu.

*Dr. Nevzat Doğan… Bir dönem milletvekillik, iki dönem İzmit Belediye Başkanlığı yaptı.

*Sibel Gönül… İki dönem milletvekillik yaptı.

*Fikri Işık… İl başkanlığı, milletvekillik, ayrıca üç defa bakanlık koltuğuna oturdu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı…

*İbrahim Karaosmanoğlu… İl başkanlığı, üç dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı, halen Cumhurbaşkanlığı Etik Kurul Üyesi.

Başka?

Kurucular arasında, “belediye meclis üyeliği” ve “il genel meclis üyeliği” yapanlar var.

AKP’nin kurucusu olmanın “ticari nimetlerinden” yararlananlar arasında başı Macit Haldız çekiyor.

AKP ile birlikte yıldızı parladı, kentimizin ve bölgemizin bütün inşaat ihaleleri Macit Haldız’dan sorulur oldu.

AKP kurulmadan sağlık ocağı gibi küçük işlerin müteahhitliğini yapan Haldız, parti kurucusu olduktan sonra dev projelerin ihalelerini almaya başladı.

Diğer bazı isimler de var, ama onların “nimetlerden yararlanma oranları”, Macit Haldız’la mukayese edilemeyecek kadar az.

AKP’nin kurucuları, “gidişattan” memnun mu?

Gelelim, başlıktaki sorunun cevabına…

Listedekilerin yarıya yakınıyla “merhabamız” var.

Karşılaştığımızda hal hatır sorar, sohbet ederiz.

Seyrek de olsa arayıp, yazılarımla ilgili beğenilerini veya eleştirilerini ifade ederler.

Bu defa “ülkenin gidişatıyla” ilgili ben aradım, şöyle bir yokladım.

İsimlerini yazmayacağımı bildikleri ve bu konuda bana güvendikleri için, rahat konuştular.

Görüşmelerden çıkardığım sonuç özetle şöyle:

*AKP’nin kurucularından en az yarıya yakını, ülkemizde son günlerde yaşananlardan endişeli. Zaman zaman bir araya gelip, bu konudaki endişelerini birbirleriyle paylaşıyorlarmış.

*”Ekonomik-sosyal-siyasal buhran”nın kötü yönetimden kaynaklandığını kabul ediyorlar.

*AKP’nin kuruluş felsefesinden çok uzaklaştığını söylüyorlar.

*”Türkiye’nin yeni bir parti ve yeni bir kadro tarafından yönetilmesi, milletimizin hayrına olur” görüşünde birleşiyorlar.

Kuruculardan farklı düşünen varsa, köşem açık

Sevgili okurlarım, ben “gidişattan memnun olmayanların ortak görüşlerini” dile getirdim.

AKP’nin kurucuları arasında bulunup da “gidişattan memnun olanlar” varsa-ki mutlaka vardır- bunlardan da görüşlerini bana göndermelerini bekliyorum.

“Türkiye’de ekonomik kriz yok, enflasyon yok, hayat pahalılığı yok, adalet ve hukuk sorunu yok, özgürlük sorunu yok, ayrıştırma sorunu yok, her şey güllük gülistanlık, ülkemiz böyle yönetilmeye devam etsin” diyebilirler, söz, bunları da aynen köşeme alacağım.