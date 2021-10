Yurt içinde ikamet eden 9 milyon kişi seyahate çıktı!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 995 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78,0 artarak 10 milyon 639 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 89 milyon 3 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,4 gece oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %203,2 artarak 10 milyar 724 milyon 639 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %92,1'ini 9 milyar 879 milyon 951 bin TL ile kişisel harcamalar, %7,9'unu ise 844 milyon 688 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1 008 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %28,9 ile yeme ve içme harcamaları, %27,6 ile ulaştırma harcamaları ve %16,6 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %111,9, ulaştırma harcamalarında %162,9 ve konaklama harcamalarında ise %836,3 lük artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %27,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile %6,2 ile " sağlık" yer aldı.



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 64 milyon 339 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 12 milyon 811 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 6 milyon 267 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Yurt içi seyahat verilerini yukarıda okudunuz…

Ekonomik kriz devam ediyor, alım gücü iyice düştü…

Gelecek yıl yurt içi seyahatlerde azalma görülecektir.

Türkiye’de müze sayısı artıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen güncel bilgilere göre Türkiye genelindeki müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494’e ulaştı. Bunların 205’i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289’u ise özel müze kategorisinde yer aldı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise bu rakam 2004 yılında 270 iken, 2008 yılında 286, 2015 yılında ise 409, 2018 yılında ise 451 olarak karşımıza çıktı. Özel ve bakanlığa bağlı olmak üzere müze ve ören yerleri ziyaretçi sayılarında geçen yıl azalma görülürken, pandemi ile birlikte yüzde 73,6 gibi büyük bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

Bir zamanlar ürettiğimiz yerli sigara markalarımız!

Uyandırma Servisi, “Bir zamanlar ürettiğimiz yerli sigara markalarımız” başlığıyla bir twit paylaştı… Baktım, birçok sigara markasını hatırladım… Siz de listeye bir göz gezdirin, kaçını hatırlayacaksınız… Bu arada, sigaranın zararlı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

BİR ZAMANLAR BU MARKALARI ÜRETİYORDUK

Efes

Best

Bitlis

Hisar

İkinci

İzmir

Tokat

Bafra

Bahar

Kulüp

Subay

Sipahi

Birinci

Ballıca

Üçüncü

Meltem

Samsun

Çamlıca

Gelincik

Harman

Maltepe

Topkapı

Boğaziçi

Diplomat

Tekel 2000

Tekel 2001

Yeni Harman

Silahlı Kuvvetler

Her yıl 18,8 milyon ton gıdayı çöpe atıyor

Taptaze süpermarket istegelsin’in CEO’su Sedat Yıldırım, Webrazzi Summit 2021’de yaptığı konuşmasında büyük bir soruna dikkat çekti. Yıldırım, israfın boyutlarıyla ilgili de bilgi verdi. “TOB’a göre Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe atılıyor. En çok israf edilen ürünlerin başında sebze, meyve ve ekmek geliyor. Türkiye kişi başına en çok gıda israf eden 3. ülke konumunda. Yıllık ortalama 214 milyar TL ile her yıl milli gelirimizin yüzde 4,1’ini çöpe atıyoruz. Her gün üretilen 85 milyon ekmekten 6 milyonunu çöpe atıyoruz. Gıda israfı aynı zamanda su, toprak, enerji, iş gücü ve sermaye gibi kaynakların büyük oranda boşa gitmesine neden olurken iklim krizini de besliyor.”… Yıldırım’ın yaptığı açıklama dikkat çekici. İkrafa dikkat etmek lazım.