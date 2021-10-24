Korcan da bir yere kadar !..

Kocaelispor 4 maç galip geldikten sonar yenilgiyi tattı…

Benim içi sürpriz bir sonuç değildi bu…

Keçiörengücü maçında tehlike geliyorum dedi…

Geldi…

Keçiörengücü tarihi fark atacağı maçta Kocaelispor’a 1-0 yenilirken, Korcan abide gibi dikildi…

O maçta savunma hatalarını yine yazdık ama sonunda onlar da patladı…

Diogo…

Musa Nizam…

Mandjeck…

Cisse…

Yükü kaldıramadılar…

Sonunda Korcan da tükendi…

Bu bir yol kazasıydı ve maç sonrasında taraftarın takımı çağırıp alkışlaması, son derece olgun bir davranıştı…

Neyse, yenilgiyi o kadar büyütmenin anlamı yok…

Bizim için 9’ncu, lig için 10. haftaydı ve daha yolumuz uzun…

Korcan’ın ve galibiyet yorgunu bir takımın böylesi kredisi her zaman vardır…

Yeter ki ders çıkaralım…

Diogo da yok…

Bakalım haftaya savunmada kurtarıcı kim olacak ?..

Skor sever değil spor sever bir spor yazarı olarak, rakibin gücünün ve tecrübesinin yenilgiyi getirdiğini söyleyebilirim…

Yola devam…

Haydi bakalım…