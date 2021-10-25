İYİ Parti 4 yaşında

Dört yıl önce İYİ Parti kurulmamış olsaydı siyasi dengeler asla böyle olmayacaktı.

İYİ Parti olmasaydı, bugün MHP destekli AKP iktidarından veya Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığından kurtulmak isteyenlerin bir ümidi dahi olmayacaktı.

AKP + MHP Cumhur İttifakını kurarken şu hesabı yapmıştı. AKP’nin tek başına oyu %50 civarında, MHP oyları da yaklaşık %12 mertebesinde idi. Her şart altında %60’ın üstünde oy potansiyeli olan iki partinin ittifakı uzun yıllar yenilemezdi. En azından her iki partinin liderleri sağlık veya ölüm sebebiyle siyasetten ayrılmadıkça iktidar cepte keklikti.

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi” denilen ucube sistem de zaten R. Tayyip Erdoğan’ın üzerine göre dikilmiş bir elbise gibi tasarlandı.

AKP+MHP rakip parti CHP’ye seçmen kaymasını önlemenin yolunu buluyordu. CHP’yi, iktidar olduğuDünya savaşları dönemlerinde yaşanan ekonomik sıkıntıları ve “dindarlara baskı yapan parti” imajını kullanarak etkisizleştiriyordu.

Vatandaşlarımız, AKP+MHP ittifakına olan güveni azalsa da,seçeneksiz olduğunu düşünüyordu.

AKP’nin 19 yıllık iktidarının ikinci yarısı tam bir yıkım dönemi oldu. Her sene artan bir şekilde ağırlığını hissettiğimiz sorunlar özellikle “partili cumhurbaşkanlığı”döneminde daha da ivme kazandı.Türkiye gittikçe birparti devletine, kurumlar viraneye, ekonomi enkazadönüştü.

Ancak bu arada İYİ Parti kuruldu. 3 ayda teşkilatlanmasını başarıp, 8 ay sonra yapılan baskın seçime girdi. Bütün engellemeler, parasızlık, iktidarın müthiş propaganda makinesine ve yarattığı korku ortamına rağmen yüzde 10 mertebesinde oy aldı.

Cumhur İttifakını terk edecek seçmenler yeni bir adres gördüler. Buradan cesaretle AKP’den kopanlar iki parti daha kurdular.

Bu yüzdenCumhuriyet tarihimizin en uzun ömürlü iktidarının sona ereceğine inananlar artık çoğunlukta.

Çünkü İYİ Parti+CHP oylarının toplamı, AKP+MHP oyları toplamını geçti. Muhalefetin oy toplamı yüzde 60’a ulaştı.

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İYİ PARTİ UMUTSUZLARA NEFES OLDU

İYİ Parti içinde bireysel olarak bazı kişilerin davranışlarını eleştirenler, bazı konularda partinin muhalefetini etkisiz bulanlar elbette var. Ama eleştiriler partiden umuduolup, O’nun daha etkin olmasını isteyenlerden geliyorsa iyi bir şeydir, parti içindeki enerjinin yüksekliğini gösterir.

Bu türlü dostane eleştiriler olmalı, yönetim de bunlardan faydalanmalıdır.

Parti tüzel kişiliğinin,benim de eleştirdiğim, eksiklik ve hataları olsa da halen ilk kurulduğu çizgiden saptığını, fikri yapısından taviz verici tutum ve davranışları olduğunu söyleyemeyiz.

Bugün enflasyon altında ezilen garip gurabanın, siyasi baskı altındaki adalet sisteminin mağdurlarının, yolsuzluklardan ve eş-dost kayırmacılığından şikâyet edenlerin, iş bulamayan gençlerin, siftahsız dükkân kapatan esnafın, asgari ücretli işçinin, vergilerden bunalmış işverenin ve iktidarın tepeden bakan kibirli ve nobran tavırlarından rahatsız olanların sığınağı İYİ Parti oldu. Bu partinin varlığı sayesinde köylünün de, şehirlinin de; aydının da okumamışın da bir nefes alması mümkün oldu.

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KUTLAMADAN İZLENİMLERİM

İyi Parti’ninİstanbul Haliç Kongre Merkezinde yapılan 4. Yaş kutlaması gerçekten parlak görüntülere sahne oldu.

İlk önce,pandemi ortamında, ben dahi gidip gitmemekte tereddüt ettim. Fakat harcında bu kadar emeğimiz olan bir partinin bu önemli gününde orada olmak, gönüldaşlarımızla buluşup görüşmek arzusu ağır bastı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililerin salonun dışında yağmur altında içeridekinden çok çok fazla bir kitlenin oluşturması partide moral motivasyonun yüksek olduğunu gösteriyor.

İYİ Partililer iktidara geleceklerine, Genel Başkan Meral Akşener’in parlamenter sistemin Başbakanı olacağına inanıyor.

Meral Akşener de bu inancı yansıtan müthiş moral verici iki konuşma yaptı. Konuşmalardan ilki dışarıda yağmur altında bekleyen kitle için kurulmuş sahneden, diğeri salon içindeki muhteşem sahneden ve çoğu parti organlarında görev yapan partililere oldu.

Akşener sahneye torunu Pars’ı elinden tutarak çıktı, konuşmasını O’nun yanında yaptı. Doğal, sevgi dolu bir babaanne görüntüsü ile Türkiye siyasi dengelerini sarsan “güçlü kadın lider”profilininiçiçe geçtiği bir sunum izledik.

İYİ Parti lideri Erdoğan’ın “ben” merkezli konuşma tarzını kullanmıyor. Başarılan işler için “ben yaptım” demiyor. “Siz karar verdiniz, siz yaptınız” veya “birlikte başardık, başaracağız” diyor. Bu konuda da Atatürk’ün Türk Milletine hitap tarzını benimsediği anlaşılıyor.

İleri teknik imkanlar da kullanılarak, salonda gerçekleştirilen ambiyans ve görsel şölen çok etkileyici idi.

Partinin devlet yardımı alamadığı, kuruluş sürecindeki parasızlık ortamında yapılan toplantılar daha sade olurdu. Teknik olarak görsel şöleni beğensem de57 çok başarılı bulsam da ben yine liderin kişiliğinin ve salonun heyecanının yalın yansımasını daha çok tercih ediyorum.

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EN GENİŞ TABAN

İYİ Parti çok geniş bir tabana hitap ediyor. HDP hariç bütün parti tabanlarından oy alabilecek bir potansiyeli var.

Bir önceki seçime göre, anketlerin ortalaması halen İYİ Parti’nin kendi oyunu yüzde 50-60 civarında artırdığını göstermekte.

Çünkü Akşener kutlama töreninde yaptığı konuşmada, ilham aldığı liderleri anlatırken Atatürk’ten, Süleyman Demirel’den, Bülent Ecevit’ten, Turgut Özal’dan, Necmettin Erbakan’dan, Alparslan Türkeş’ten ve Muhsin Yazıcıoğlu’ndan bahsetti. Belli ki, bu liderleri seven kitleleri partisinin doğal tabanı olarak görüyor, gösteriyor.

Mecliste temsil edilen partilerden oylarını tek artıran partinin İYİ Parti olması partinin bu yapısından kaynaklanıyor.

Cumhur İttifakının oyları her geçen gün eriyor. Bu süreç böyle devam ederse İYİ Parti’nin oy oranlarının yükselmesi devam edecektir. Yapılacak ilk seçimde İYİ Parti birinci parti olursa kimse şaşırmamalı.