Türkiye tam bir yol ayrımında!

Memlekette işler iyi gitmiyor.

Adalet can çekişiyor.

Anayasal eşitlik ortadan kalktı.

Basının yüzde 90’nından fazlası iktidarın etkisine geçmiş durumda.

İktidar söylüyor, yandaş basın manşet atıyor.

Yurttaşlarımızın yaşananları,gerçeği görmelerini engellemek için her şey yapılıyor. A Haber’e baktığında size memlekette her şeyin güllük gülistanlık olduğuna inandırdıklarını görüyorsunuz.

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FÖTÜ’den ders almayan iktidar siyasal gücünü tarikatlardan almaya başlamış, politikalarını onlara göre belirlemiş durumda.

Kamu kaynaklarının büyük bölümünün iktidar aracılığı ile yandaş dernek, vakıf ve kurumlara aktarılarak toplumun sosyal ve siyasal yapısı değiştirilmeye çalışıldığı, artık apaçık görülmeye başlandı.

Adeta parallel bir yapı oluşturularak bu dernek ve vakıflarda yetiştirilen elemanlar kamu kadrolarına alınarak Devlet siyasallaştırılıyor.

Liyakatı arayan yok.

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İktidar kendisini adeta devletin kendisi zannederek kamu kaynaklarına hükmediyor.

Kamu ihale kanunu yüzün üzerinde değişiklik görerek system, kalite ve liyakatta rekabetten siyasal iktidara yakın olma rekabetine dönüşmüş durumda.

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Anayasamızın 90 maddesi son hükmüne göre kanun mahiyetinde bulunan Avrupa İnsan Hakları sözleşmelerine dayalı mahkemenin verdiği kararları dahi uygulamayan, bunların uygulanmasını talep eden büyükelçileri ülkemizden kovma yoluna giden bir Türkiye’den bahsediyoruz. Ama ne yazık ki; ABD bastırdığında PYD_FETO üyeliği nedeniyle 35 yıl hapis istenen ABD vatandaşı evanjilist rahip Andrew Brunson serbest bırakılabiliyor.

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Almanya bastırınca da benzer uygulamalar yapılabiliyor.

Yani bir tarafta dış baskıya dayanamayarak hukuku etkileme görüntüsü veren, diğer tarafta insan hakları mahkemesi kararlarını uygulamadığı için Avrupa’dan baskı gören bir iktidar ile karşı karşıyayız.

Bütün bunlar ekonomik çöküşü hızlandırmaya devam ediyor.

Ekonomi yönetimi tam bir içler acısı, sabit gelirli vatandaşlarımız giderek fakirleşiyor, yoksulluk sınırının altında yaşamaya itiliyor.

Gelir dengesizliği inanılmaz derecede artmış durumda.

Ne olduğu anlaşılamayan cumhurbaşkanlığı sisteminin demokratik olmadığı, bu sistem ile denge ve denetleme mekanizmalarının ortadan kalktığı, kamu yönetiminden ekonomi yönetimine kadar sistemin işlemez hale geldiği artık apaçık görülmeye başlandı.

Bu sistemin faturası sabit gelirli vatandaşlarımıza çıkmaya başladı.

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İktidar uzun yıllar boyunca ülkemizi; yönünü insan hakları, tam demokrasi, millet iktidarı ve çağdaşlaşmaya çeviren Türkiye ve kurucu liderleri ile inatlaşarak bu hale getirdi. Büyük Atatürk ve arkadaşlarının ortaya koyduğu kuruluş felsefesine ne kadar ihtiyaç duyulduğunu yurttaşlarımız ne yazık ki ezilerek ve üzülerek anlamaya başladılar. Türkiye bu dönemde çok şey ve en önemlisi zaman kaybetti.

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Türkiye bu nedenle tam bir yol ayırımında.

Ya ülkemiz bu çağdışı, bilim ve demokrasiden uzak anlayışa teslim olacak, ya da tüketerek değil üreterek, insanca ve hakça bölüşerek, akla, mantığa, bilime ve çağdaşlaşmaya, eşitlik, adalet, insan hakları, liyakat ve tam demokratik bir sisteme yönelecek.

Yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti yeniden yapılanacak,1923’ te başlayan çağdaşlaşma ve Dünya vatandaşı olma hedefi daha da güçlenecek.

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Türkiye AKP iktidarı ile birlikte, batı demokrasilerinde yaşanan din ve devlet ilişkilerinin demokrasiye evrimle sürecini yaşamaktadır.

Bu süreçte milletimiz dogmatik yaklaşımlardan sıyrılarak bilimsel bir anlayışı tercih etme bilincine erişmeye başlamıştır.

Türkiye yeni dönemde tam bir yol ayırımında.

Ya totaliter ve geriye giden bir anlayış, ya da tam demokratik ve kalkınan bir Türkiye.