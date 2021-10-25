İşte ve evde eşitlikte en umutsuz Türk kadınları!

Türkiye’de kadın- erkek eşitliği yıllardır tartışılıyor… Yapılan araştırmada Kadın erkek eşitliğinde G20 ülkelerinde dahi alınacak daha çok yol var. Sözcü Gazetesi’nden Özlem Ermiş Beyhan, IPSOS’un araştırmasını yayınladı… Araştırmaya geçmeden önce size G20 ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Ülkemizin, kuruluşundan bu yana üyesi olduğu “yükselen piyasa ekonomileri” ile gelişmiş ülkelerin bir araya geldiği G20 platformu, ABD, Almanya, Arjantin, Avrupa Birliği, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Türkiye’den oluşmaktadır.

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G20 ile ilgili size bilgi verdikten sonra gelelim asıl konumuza.

IPSOS'un 30 Ekim'de gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesi 20 ülkede 9 bin 500 kişi ile yaptığı son araştırmaya göre, bu ülkelerde yaşayan insanların üçte ikisi kadınların erkeklere göre önemli pek çok alanda daha az şansı olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 47'si kadınların iş hayatında erkeklerden daha az şansı olduğunu düşünürken, bu oran sadece kadınlar arasında yüzde 53'e çıkıyor.

SORUMLULUKLAR EŞİT DEĞİL

Türkiye'de kadınların iş hayatında erkeklerden daha az şansı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 39. Burada en yüksek oran yüzde 70 ile İtalya'da. İtalya'yı Almanya (%63) ve Japonya (%63) izliyor. Türkiye'nin araştırmada en dikkat çektiği bölüm ise “Gelecekte bir gün kadın ve erkek eşit olacak mı” sorusuna verilen yanıtta. Türkiye yüzde 63 ile “Hayır, asla” diyerek en kötümser iki ülkeden biri. Global olarak kadın erkek eşitliğinin hiçbir zaman sağlanamayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 48.

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G20 ülkelerinde yaşayanların yüzde 35'i, işte ve evdeki sorumlulukların dağılımı bakımından kadın erkek eşitliğinin tam olarak asla sağlanamayacağını düşünüyor. Kadınlar çok daha kötümser (%41). Bu açıdan bakıldığında en kötümser Japonlar. Japonların yüzde 57'si evde ve işte eşitliğin imkansız olduğunu düşünüyor. Japon kadınları arasında bu oran yüzde 65. Türkler kötümserlikte (% 59) ikinci sırada. Ancak sadece kadınlara bakıldığında en kötümserlerin Türk kadınları olduğu dikkat çekiyor. Türk kadınlarının yüzde 68'ı evde ve işte asla eşitlik olmayacağını düşünüyor.

Toplum cinsiyet eşitliğinin istihdama pozitif katkısı olacağını düşünüyor

■ Cinsiyet eşitliğinin öncelik olmasını en çok isteyen ülkelerden biriyiz. Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 94'ü, cinsiyet eşitliğinin öncelikli politikalardan biri olmasını istediğini belirtti.

■ Katılımcıların yüzde 80'i kadın erkek eşitliğinin tüm topluma olumlu sonuçları olacağını düşünüyor.

■ Yüzde 78, eşitliğin büyümeyi artıracağını, cinsiyet eşitliğinin istihdama olumlu katkısı olacağını düşünüyor. (erkeklerin % 72'si, kadınların yüzde 84'ü)

■ Yüzde 76 eşitliğin maaşlar üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyor. (erkeklerin %70'i, kadınların yüzde 82'si)

KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN KADINLAR ZORLANIYOR

■ Araştırmaya göre, kadınların yüzde 79'u gelecekten daha çok korkuyor. Erkeklerde bu oran 9 puan daha düşük.

■ Yine kadınların yüzde 79'u pandemi döneminde anksiyete, depresyon veya tükenmişlik hissi yaşadı. Bu oran erkeklerde yüzde 58.

■ 6 yaş ve altında çocuğu olan kadınların yüzde 76'sı iş yükündeki artışın başedebileceğinden fazla olduğunu söylüyor.

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Haberin özü şu;

G20 ülkelerinde yaşayanların üçte ikisi kadınların erkeklerden en az bir önemli konuda daha az şansı olduğunu belirtti. IPSOS araştırmasına göre, Türk kadınlarının yüzde 68’i işte ve evdeki sorumluluklar bakımından kadın ve erkeğin asla eşit olmayacağını düşünüyor.. Türkiye’de zihniyet değişmedikçe, kadın erkek eşitliğinden bahsetmek mümkün olmaz.

G20 PLATFORMUNDA HANGİ ÜLKELER VAR?

ABD

Almanya

Arjantin

Avrupa Birliği

Avustralya

Brezilya

Çin

Endonezya

Fransa

Güney Afrika

Güney Kore

Hindistan

İngiltere

İtalya

Japonya

Kanada

Meksika

Rusya Federasyonu

Suudi Arabistan

Türkiye

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En çok trafik cezası araç plakalarına kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2021 yılının 9 aylık diliminde 308 bin 955 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 142 bin 555’ü sürücü kaynaklı meydana geldi. Bu kazalarda bin 797 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 202 bin 501 kişi ise yaralandı. Ayrıca 2021 yılının geneline bakıldığında kazaların en çok yandan çarpma şeklinde olduğu görüldü. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımına bakıldığında ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere 2021 yılının ilk 9 ayında toplam 13 milyon 833 bin 997 ceza kesildiği saptandı. Bu cezaların 11 milyon 103 bin 937 ile büyük bir kısmının araç plakasına uygulandığı kaydedildi.

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HELİKOPTERE talep iki kat arttı

Günümüz dünyasında ulaşım ihtiyacının hızlı ve güvenli olması isteği, farklı pek çok alana talep oluşmasına zemin hazırladı. Özellikle de pandemi döneminde artan bulaş riski insanları yeni önlemler almaya yöneltti. Bu anlamda, her alanda olduğu gibi seyahatlerde de sosyal mesafe ön planda. Artık büyük şirketler ve kişiler bu doğrultuda, özel helikopter kiralama gibi uygulamalara başvuruyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, iş dünyasının pandeminin de etkisiyle eskiye nazaran helikopter kiralama talebinde iki kat artış gözlendiğini belirtti…Pandemi, zaten birçok alışkanlığımızı değiştirdi… Değiştirmeye de devam ediyor.

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