Bu hafta sonu küçük bir seyahat kaçamağı yaptım. Etrafıma baktım. Geçmişte yaşadığım yerlerden küçük bir kesimi dolaştım. Araba kullanırken yol boyunca düşündüm. Sonra aklıma bir takım sorular takıldı. Cevaplarının önemli bir bölümümü Bruno’nun aşağıdaki tespitlerinde buldum. Bir de siz okuyup düşünün bakalım…

İKİ ŞEY ÖĞRETİSİ*

Kilise tarafından yakılarak öldürülen *Giordano Bruno* (1548- 1600)

Rönesans felsefesini biçimlendiren filozofların en önemlilerinden biri olup evrensel ve zaman mefhumundan uzak .

" *iki şey* " öğretisi *kulağa küpe olacak* cinsten.

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*İki şey* çözümsüz görünen problemleri bile çözer:

1-Bakış açısını değiştirmek. 2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek

*İki şey* yanlış yapmanı engeller:

1- Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek. 2- Hak yememek.

*İki şey* kişiyi gözden düşürür :

1- Demagoji (Laf kalabalığı). 2- Kendini ağıra satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek)

*İki şey* insanı 'Nitelikli İnsan' yapar:

1-İradeye hakim olmak. 2- Uyumlu Olmak

*İki şey* 'Ekstra Değer' katar:

1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak. 2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek

*İki şey* geri bırakır:

1-Kararsızlık. 2- Cesaretsizlik

*İki şey* kaşif yapar:

1-Nitelikli çevre. 2- Biraz delilik

*İki şey* ömür boyu boşa kürek çekmemeni sağlar:

1- Baskın yeteneğini bulmak. 2- Sevdiğin işi yapmak

*İki şey* başarının sırrıdır:

1-Ustalardan ustalığı öğrenmek. 2- Kendini güncellemek

*İki şey* başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır:

1-Niyetin saf olması. 2- Ruhsal farkındalık

*İki şey* milyonlarca insandan ayırır:

1-Sorunun değil, çözümün parçası olmak. 2- Hayata ve her şeye yeni (özgün, orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek

*İki şey* gelişmeyi engeller:

1-Aşırılık (mübalağa, abartı, ifrat). 2- Felakete odaklanmış olmak

*İki şey* çözüm getirir:

1-Tebessüm (gülümseme).2- Sükut (susmak)

*İki şey* in değeri kaybedilince anlaşılır:

1-Anne 2- Baba

*İki şey* geri alınmaz:

1-Geçen zaman 2- Söylenen söz

*İki şey* ulaşmaya değerdir:

1- Sevgi 2- Bilgi

*İki şey* "hayatta önemli olan her şey" içindir:

1- Nefes alabilmek 2- Nefes verebilmek

"Yaradan, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır."

"Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Yaradan'ı kullanırlar. "

*Giordano Bruno* (1548- 1600)