Türkiye,dünyada en çok gıda israf eden üçüncü ülke!

Temelde, üretilen gıdaların tüketilemeden çöpe gitmesine gıda israfı denilmektedir. İnsan tüketimi için üretilen gıdaların yıllık olarak üçte birinin (yaklaşık 1.3 milyar ton) kayıp olduğu bildirilmekte.

Bu durum; israf olan gıdaların üretiminde kullanılan kaynakların büyük çoğunluğunun boşa kullanılması ve gıda üretiminin yol açtığı sera gazı emisyonlarına da boşuna maruz kaldığı anlamına gelmekte… İsraf ile ilgili size kısa bir bilgi verdikten sonra gelelim Türkiye’nin taptaze süpermarketi istegelsin’in CEO’su Sedat Yıldırım’ın israfla ilgili açıklamasına…

Yıldırım, Türkiye'nin lider girişimcilik ve teknoloji konferansı WebrazziSummit 2021’de, ‘Gıdanın ve Gıda Perakendeciliğinin Geleceği’ başlıklı konuşmasında dünya ve ülkemizdeki dev gıda israfı sorununa dikkat çekerken tüm Gıda Perakendecilerine ve tüketicilere bu gidişata el ele dur demek için çağrıda bulundu.

DÜNYA HER YIL TÜRKİYE GSMH’SININ 1,4 KATINI ÇÖPE ATIYOR

Bu yıl hibrit bir modelle kısıtlı sayıda katılımcıyla offline ve online olarak gerçekleşen etkinlikteki konuşmasında istegelsin’in CEO’su Sedat Yıldırım, şunları söyledi:

“Her yıl dünyada üretilen gıdanın üçte biri tarladan perakendecilere, işletmelere ve mutfaklarımıza uzanan tedarik zincirinde çöpe gidiyor. Bu israfın değeri yaklaşık 1 trilyon dolara denk geliyor. Türkiye’nin yıllık gayri safi milli hasılasının 1,4 katı her sene çöpe atılıyor. Birleşmiş Milletler gıda israfının iklim krizini beslediğini belirterek büyük uyarılarda bulunuyor.

Yapılan araştırmalara göre, eğer gıda israfı bir ülke olsaydı, dünyada ABD ve Çin’den sonra en fazla karbondioksit üreten üçüncü ülke olurdu. Ayrıca gıda israfı dünyadaki suyun azalmasına da neden oluyor. Tüm bu israfın yanında dünyada her gün 25 bin kişi, her yıl yaklaşık 10 milyon insan açlıktan ölüyor. Dünyada 850 milyon insan açlık çekiyor ve her dokuz kişiden biri yatağa aç giriyor. Bu kadar insan açken, gıda israfının bu derecede yüksek olması anlaşılır bir durum değil.

Bu noktada başta biz Gıda Perakendecilerine sonra da tüketicilere büyük sorumluluk ve iş düşüyor.

TÜRKİYE HER YIL 18,8 MİLYON TON GIDAYI ÇÖPE ATIYOR

TOB’a göre Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe atılıyor. En çok israf edilen ürünlerin başında sebze, meyve ve ekmek geliyor. Türkiye kişi başına en çok gıda israf eden 3. ülke konumunda. Yıllık ortalama 214 milyar TL ile her yıl milli gelirimizin yüzde 4,1’ini çöpe atıyoruz. Her gün üretilen 85 milyon ekmekten 6 milyonunu çöpe atıyoruz. Gıda israfı aynı zamanda su, toprak, enerji, iş gücü ve sermaye gibi kaynakların büyük oranda boşa gitmesine neden olurken iklim krizini de besliyor.”

İsrafla ilgili verileri yukarıda sizinle paylaştım…

Bugünden itibaren israfı azaltalım…

Zaten hayat pahalı…

Zam üstüne zam geliyor…

İsraf ederek hem bütçemize, hem de dünyamıza katkıda bulunalım…

Emeklilik sistemi

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, CFA Institute ve Monash Finans Araştırmaları Merkezi’nin (MCFS) işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Küresel Emeklilik Endeksi Raporu’nun sonuçları açıklandı. Listeye bu yıl ilk kez katılan İzlanda en iyi emeklilik sistemine sahip olan ülke olurken, 10 yıldır ilk iki sırayı paylaşan ülkelerden Hollanda ikinci, Danimarka ise üçüncü sırada yer aldı. Küresel Emeklilik Endeksi Raporu’na göre; emeklilik gelirlerindeki cinsiyete bağlı farkları kapatmak için emeklilik sistemlerinde reform yapılması gerekiyor. Araştırmada bu yıl üçüncü kez yer alan Türkiye, 39’uncu sırada yer alıyor.

Online yemek sektörü YÜZDE 50 BÜYÜDÜ

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un, Ticaret Bakanlığı verileri ile “Dijital Türkiye 2021” araştırmasından derlediği bilgilere göre, 2020 yılında dijital pazarlarda en fazla büyüme yüzde 49,6 ile yemek sektöründe yaşandı. Yemek sektörünü oyuncak ve hobi araçları (yüzde 45,4), moda ve giyim (yüzde 42,5), mobilya ve ev aletleri (yüzde 42,2) ve elektronik (yüzde 40,8) izledi.Online yemek sektöründe geçen yıl 17,8 milyon adet sipariş karşılığı 8 milyar 21 milyon lira ödeme yapıldı. Kişi başı yıllık online yemek harcaması ise 450 TL olarak gerçekleşti.