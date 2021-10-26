Rakamlar yalan söylemez: Denizli’de Djedje ve Darri’ye dikkat !..

4 haftalık galibiyet serisini Gençlerbirliği yenilgisiyle bozan Kocaelispor, 1.Lig’de pazar akşamı, ezeli rakiplerinden Denizlispor takımına konuk olacak. Yeşil Siyahlı ev sahibinde pas başarı yüzdesi dikkat çekiyor. Djedje ve Darri parmak ısırtıyor

DENİZSİZ DENİZLİ, DENGESİZ 1.LİG’İN EN DENGESİZ TAKIMI…

Futbol ve genel takım istatistiklerine göz attığımda, Denizli takımımın son iki hafta toparlanma içerisinde olduğunu kolayca görebiliyorum. Sezona üç yenilgiyle başlayan geçen yılın Süper Lig ekibi Horozlar, 1.Lig’de böyle şok yaşarken, teknik adam değişikliklerine gitti. Eyüp’ü deplasmanda, Adana’yı iç sahada 2-0 yenen takım bir anda çıkışa geçti. Küme düşme tehlikesini açık açık yaşayan Altınordu’ya yenilen ekip herkesi şaşırtırken, ardından iç sahada Samsun’a 3-2 yenilip bayrak çekti. Ardından milli arada toparlanan takım Bolu deplasmanında 0-0 berabere kalırken, geçen hafta Balıkesir’i konuk etti ve 2-1 yenerek yeni bir çıkış başlattı. Bir haftası bir haftasına uymayan 1.Lig’de, bunu en somut şekilde gösteren Denizli, iç sahada Kocaelispor karşısında seri yapmak isteyecek.

PAS BAŞARI YÜZDESİNE DİKKAT

Denizlispor takımı, 9 maçı geride bırakırken, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle son derece kötü bir istatistik sergiledi. Maddi kriz içerisindeki takım, 5 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü ve 14.sırada yer alabildi. İç sahada 5 maç oynayan Horoz, 2 galibiyet, 3 yenilgi alırken, evinde berabere kalmadı. İç sahada 6 gol atan takım 9 gol yedi. Böylesine kötü bir istatistik, Yeşil Siyahlı ekibe konuk olacak Kocaelispor için de avantaj gibi gözüküyor. Ama son iki haftadaki çıkışına dikkat emek gerekiyor. Ege temsilcisinin takım istatistiklerine bakıldığında ise, pas başarı yüzdesinde 81’lik oranla ilk 5 arasında yerini aldığını görüyorum. Denizli ekibinde Brahim Darri maç başına yüzde 90.5, Brice Dia Djedje ise yüzde 90.2 ile pas başarı yüzdesi sıralamasında, 1.Lig’de 2’nci ve 4’ncü sırayı alıyor. Bu sıralamada birinciliği Samsunlu Recep Burak Yılmaz elinde bulunduruyor. İşte 1.Lig’in ve Denizli’nin takım ve oyuncu istatistiklerindeki son durum.

DENİZLİSPOR’UN 20-21-2022 SEZONU MAÇLARI:

TARİH MAÇ-SKOR İ.Y.

14.08.2021 Denizlispor 0-2 Bandırma 0-2 22.08.2021 Manisa FK 1-0 Denizlispor 0-0 29.08.2021 Denizlispor 0-3 Ankaragücü 0-3 11.09.2021 Eyüpspor 0-2 Denizlispor 0-0 15.09.2021 Denizlispor 2-0 Adanaspor 2-0

19.09.2021 Altınordu 2-1 Denizlispor 0-1

27.09.2021 Denizlispor 2-3 Samsun 1-0 03.10.2021 Boluspor 0-0 Denizlispor 0-0

16.10.2021 Denizlispor 2 – 1 Balıkesir 0-1