Dinsel ahlak, laik ahlak ve son günlerde olup bitenler

Türkiye’yi “İslam ülkesi” yapak istiyorlar ya, bu hedefleri doğrultusunda “inanç” ve “ahlak” ı iyice tekelleri altına aldılar.

Onlar inançlı ve ahlaklı, onlardan olmayanlar inançlı ve ahlaklı değil.

Hatta düpedüz inançsız ve ahlaksız!

Böylesine kesin çizgi çektiler.

Görmüyor musunuz, “tarikatların çatı kuruluşu” olduğu iddia edilen TÜGVA’nın yöneticileri, haklarındaki eleştirilere “camide bildiri okuyarak” cevap veriyorlar.

Böylesine “hadsiz”, böylesine “fütursuzca” davranıyorlar.

Camiyi “siyasi ve ticari amaçlarına ulaşmak için” kullanıyorlar, kutsal mekânı istismar ediyorlar ve bundan utanç duymuyorlar.

Ne yazık ki, bunların hamisi konumundaki aklı başındaki kesim de “Siz ne yapıyorsunuz?” demiyor.

Din ve ahlak

Özellikle son 20 yılın Türkiye’sinde şöyle bir algı yaratıldı.

Bizden olanlar dindardır, dindar olanlar da ahlaklıdır.

Dindar ve ahlaklı olmayı da “namaz”a, “oruç”a, “hac”ca ve “umre”ye bağladılar.

Tabii bir de AKP’li olacaksın.

Hatta AKP’li olmak ön şart.

Eee, bütün bunların üstüne bir de “imam hatip” çıkışlıysan, kaymaklı ekmek kadayıfı, dindar ve ahlaklı olma konusunda “10 numarayı” kaparsın.

Türkiye’yi “siyasal İslam tüneline” soktular, 20 yıldır ülkemizin gerçeklerinden uzak bunlarla uğraşıyoruz.

Kendilerine göre “din ölçer” ve “ahlak ölçer” aletleri dizayn ettiler, önlerine gelenin dindarlığını ve ahlakını ölçüyorlar.

Oysa “dindar olmak” ile “ahlaklı olmak”, farklı şey!

İnsanın ahlaklı olması için dindar olması şart değil.

Bilime göre, insanlık tarihi 200 bin yıl öncesine dayanıyor.

Homo sapiens, yani sana bana benzeyen modern insan ise 60 bin yıldır var.

İslam’a göre ise insanlık tarihinin geçmişi 7 bin yıl.

Tamam da, tek tanrılı dinler ne zaman ortaya çıktı?

Yahudilik, MÖ. 8.Yüzyıl’da.

Hıristiyanlık, MS. 1. Yüzyıl’da.

Müslümanlık ise, MS. 7.Yüzyıl’da

Peki, “ahlakın temelinde din vardır” görüşünü esas alırsak, tek tanrılı dinler ortaya çıkmadan önce, insanlar binlerce yıl ahlaksız mıydı?

Böyle bir şey kabul edilebilir mi?

Bu nedenle “ahlaklı olmanın ancak dinle mümkün olacağı” algısı yanlış.

Üstelik bizim radikaller, diğer dinleri de pek kabul etmezler, sadece İslam ve ahlakı yan yana koyarlar.

“Müslüman olan, ahlaklıdır” diye kesip atarlar.

Oysa “ahlak ilkeleri”, İslam olsun, Hıristiyanlık olsun, Musevilik olsun bütün dinlerde aynıdır.

*Yalan söylememek.

*Başkalarının hakkına el uzatmamak.

*İyi ve dürüst insan olmak.

*Başkalarına zarar vermemek.

*Kendisine yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapmamak.

*Yardımsever olmak.

Ahlakın temel ilkeleri bunlar.

Şöyle çevrenize bakın bakalım, bu temel ilkelere uymayıp da Müslüman ve ahlaklı geçinen kaç kişi var?

“Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum” deyip işi bitiriyorlar.

Namaz kılıp oruç tutmanın “ahlaklı olmaya yeterli” olduğunu sanıyorlar.

Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek; kişisel ibadettir.

Yaparsın yapmazsın, senin bileceğin iş.

Ama ahlaklı olmak bambaşka bir şey.

Her insan ahlaklı olmak zorunda.

Ahlaklı olmak için bırakın Müslüman olmayı başka bir dine mensup olmak bile gerekmez.

Dünyanın en inançlı ve en inançsız ülkeleri

Yapılan araştırmalarda, halkının inancı en yüksek beş ülkesi, sırasıyla Etiyopya, Nijer, Malavi, Sri Lanka ve Yemen.

Bu ülkelerde inanç oranları yüzde 97-99 aralığında.

Halkının inanç oranı en düşük ülkeler ise yine sırasıyla Çin, Japonya, Estonya, İsveç ve Norveç.

Çin’de kendini inançlı kabul edenlerin nüfusa oranı sadece yüzde 7.

Bu oran; Japonya’da yüzde 13, Estonya’da yüzde 16, İsveç’te yüzde 19, Norveç’te ise yüzde 21.

Oranını tam bilmiyorum, ama Finlandiya da bu grup içinde yer alıyor.

Japonya’da tek tanrılı dinlerin hiç biri yok.

Diğer ülkelerde olsa da etkileri az.

Ama bu ülke insanları, “ahlak ilkelerini” yaşamlarının temellerine oturtmuşlar.

Sık sık duyarız, bir Japon onuru zedelendiği zaman harakiri yapmak için izin ister ve kendini öldürür.

Daha birkaç yıl önce, İzmit Körfezi’nde Osmangazi Köprüsü inşaatında bir Japon mühendis hatası ortaya çıkınca harakiri yapmamış mıydı?

Kuzey Avrupa ülkelerinde Estonya, Finlandiya, İsveç ve Norveç’te yaşayanlar “yalan” nedir, “rüşvet” nedir bilmez.

Ama neymiş, inançsızlarmış…

Bırakalım da herkes kendi inancını kendisi yaşasın.

Ahlaklı mı, biz ona bakalım.

Dindar insandan çok, ahlaklı insan yetiştirmeye odaklanalım.

Dinsel ahlak, laik ahlak…

İnanç oranı yüksek ülkelerde, ahlak genellikle “cennet cehennem ahlakına” dayalıdır.

Yani temelinde “ödül” veya “ceza” vardır.

“Ahlaklı olursan, cennete gideceksin” diyerek insanlara “ödül” vaat edilir…

“Ahlaksız olursan, cehennemde yanarsın” diye de korkutulur.

Ahlak eğitimi genellikle bu kadar basite indirgenir.

“Laik ahlak”ta ise “mantık” ve “felsefe” ön plandadır.

Ahlak, bilimsel olarak her yönüyle araştırılıp ele alınır.

“Ahlaklı insan olmanın onuru, gururu ve erdemi” ortaya konur.

“Cennet ödülü” ve “cehennem cezası” söz konusu değildir.

İnsanlar “korktukları için” değil, “ahlaklı olmaları gerektiği için” ahlaklı olurlar.

Bu nedenle laik ahlak bir uygarlık anlayışıdır.

“Laik ahlak”ın temelinde; iyi insan olmak, dürüst insan olmak, çevresine yararlı insan olmak, ülkesini seven insan olmak vardır.

Özetle…

“Dinler” yokken, “ahlak” vardı.

Bu nedenle “ahlaklı olmanın temeline dindar olmayı” koymak, doğru bir yaklaşım değil.

Bırakalım herkes kendi inancını yaşasın, biz esas insanların ahlaklı olup olmadığına bakalım.

Ahlaksızların, “ahlaksızlıklarının üstünü dinle örtmelerine” izin vermeyelim.

TÜGVA yöneticileri, kendi çevrelerini torpille işe yerleştirerek bugüne kadar acaba kaç kişinin ekmeğine el uzattılar, hiç düşündüler mi?

Hem dindar geçiniyorlar, hem kul hakkı yiyorlar.

Ahlak, bunun neresinde?