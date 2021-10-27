Cumhuriyetimiz…

Yarın, Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünü kutlayacağız.

Ancak, kimileri bize katılmayacaklar!

Onlar; “Bir gün gelecek, 29 Ekim’i yas, 10 Kasım’ı bayram olarak kutlayacağız” diyorlar!

Çünkü onlar, emperyalist işgale karşı Ulusal Kurtuluş Mücadelesi verilirken, işgal güçleri ile işbirliği yapanların yalanlarıyla yetiştirildiler!

Son yıllarda ulusal bayramlarımızı ulus olarak coşku ile kutlamayı unuttuk! Unutturdular!

Ulusun, ulusal bayramlara katılmalarını engellediler!

NEDEN?

Çünkü, onlar “DEĞİŞİM ve GELİŞİM” gerçeğinin farkında değiller!

Ne diyor bilge insan; “Değişmeyen tek şey değişimdir!”

İlk insanlar vahşi doğaya karşı yaşam mücadelesi veriyordu.

Güçlü olanlar yaşamı sürdürdüler.

İnsan aklı gelişti ve buluşlar yaptı; ateşi, tekerleği buldu.

Sonra, toprağın bereketini gördü, dünyanın ilk büyük devrimi “Tarım Devrimi” oluştu.

Kimi uyanıklar, önce toprağa sonra insanlara egemen oldu! KÖE EMEĞİ ile ilk zenginlikler oluştu.

Bu zenginliği korumak için ORDU kurdu, DEVLET kurdu! Kendi çıkarına göre yasalar ve yasaklar koydu.

Zamanla insan toplulukları uyandı, “HAK ve YAŞAM” mücadelesi başladı.

BİLİM ve TEKNOLOJİ gelişti, yeni bir düzen ortaya çıktı. Tek insanın, bir sülalenin egemenliğindeki feodal egemenlikler yıkıldı.

Farklı etnik ve dinsel kökenden gelseler de aynı toprakları yurt edinmiş, “birlikte yaşama iradesi gösteren” insan toplulukları ULUS kimliği ile yaşamaya başladılar.

Ulusal egemenliğe dayalı ULUS DEVLET böyle ortaya çıktı.

Bilim ve teknolojide gelişme gösteremeyen Osmanlı, önce maddi olarak çökertilmiş ve 1881’de Duyun-u Umumiye’nin eline düşmüştü.

Emperyalist sahneye en son çıkan Almanya’nın yanında ilk paylaşım savaşına katılmış ve yenik düşerek emperyalist işgale uğramıştı.

Kişisel çıkarlarını düşünen kimi işbirlikçiler İngiliz egemenliğinde yaşamayı düşlüyor ve açıkça dillendiriyorlardı.

Fatih’in kazandığı İstanbul, işgal altındaydı.

Mustafa Kemal, silah arkadaşları ANADOLU İNSANI ile onurlu bir kurtuluş mücadelesi verdiler ve kazandılar.

Mustafa Kemal, bu onurlu halkın, artık bir sülalenin ve tek egemenin boyunduruğu altında yaşamasını istemiyordu.

Zaten, bütün dünyada “sülale egemenliğine” dayanan düzenler yıkılıyor, “HALK EGEMENLİĞİ” ne dayalı “ULUS DEVLETLER” ortaya çıkıyordu.

İşte, Cumhuriyet yönetimine böyle geçildi.

Bu bir DEVRİM idi.

Ama her devrimin karşıtları da vardır!

Onlar, değişimin önüne geçilemeyeceğini bilemeyenlerdir!

DEMOKRASİ bir çırpıda ortaya çıkmaz!

Demokrasi bilgi, eğitim, bilinç ve “özgür kişilik” ister.

Toplumun büyük çoğunluğu işsiz, geçim sıkıntısı içinde, ciddi bir eğitimden ve mesleki yetenekten yoksun insanların ne demokrasi bilinci ne de bu uğurda mücadelesi olamaz!

Onlar, efendilerinin lütfettikleri ile karın doyurup, yaşadıklarını sanırlar.

Efendiler de “cehaletin feraseti” yalanlarıyla egemenliklerini sürdürmek isterler!

Cumhuriyet, ulusal birlik bilinci, farklı olanlara saygı ve ÖZGÜR İNSAN kimliği ile gelişir ve yaşar.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun…