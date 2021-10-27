Sert iki iklim arasında zor yaşantı…

Baharları olmayan iki sert iklimde yaşamak zor iş.

İlk ve son baharımızı kaybettik.

Kavurucu yaz bitiyor, soluk almaya fırsat vermeden, soğuk kış günleri yüzünü gösteriyor.

Elimizde kalan iki mevsim de özelliklerini yitirdi.

Kışın, hayatımızı canlandıran, yaşadığımız yerleri bambaşka yerleri düş alemine götüren karlardan uzak kaldık.

Karın yağdığı yerlerdeki ölçü de kaçtı. Yağdı mı eskiden olduğundan daha güç şartlar yaşatıyor.

Ülkemizin bir kısmı, korkunç bir kuralıkla baş başa kalırken, öte taraftan bereketli yağışların yerini tufanlar alıyor. Alışılmamış ölçülerdeki yoğun yağışlar, can ve mal kayıplarını doğuruyor.

Bir yanda kuruyan koca göller, öte yanda açlığın kokusunu duyuran kuraklık.

Yalnız Türkiye’mizde mi bu durum?

Bütün dünyada…

Depremler çoğaldı, dünyanın sivilceleri yanardağlar hareketlendi…

Asılarca yaşayan buz dağları eriyor.

SİYASETE GELİNCE

Dünyada kargaşa bitmez.

Bu bir ölçüde yer kürenin yazısı…

Böyle gelmiş böyle gidecek.

Yalnız kara toprak ve engin sularda değil, toplumlarda da.

Ülkemizde yaşanan bu değişik havayı, değişen ve katılaşan iklimleri siyasetimizde de görüyoruz.

Şu halimize bakın.

Bir yanımız açlık, işsizlik, demokrasiden uzaklaşmak, adaletin olmadığı, insanlara verilen temel hakların engellendiği, uçurumun kıyısına sürüklendiği iddia edilen bir ülke görünümü…

Öte yandan gelişmiş ülkelerin kıskandığı, adaletin hiç olmadık düzeyde uygulandığı, her evin önünde bir iki, hatta kapıcıların bile araba sahibi olduğu, bir evde üç akıllı telefonun bulunduğu bir ülke iddiası.

İki taraf da birbirini yalancılıkla suçluyor.

Sanki biri Türkiye’ye pembe, öteki kara gözlükle bakıyor.

Bir taraf iktidarın tüm nimetlerini ölçüsüzce yandaşlara kullandırıldığı, milletin birbirine iyice düşman edildiği, ülkede vatandaşın bu kadar ayrıştırıldığının bugüne dek hiç görülmediğini iddia ediyor.

Karşısı, demokrasinin tıkır tıkır işlediği, insanların hiç görmedikleri refaha kavuşturulduğunu söylüyor.

Biri merkez bankasının eksi rezerv durumunda olduğunu iddia ederken öteki, bankanın milyarlarca dolar rezervi olduğunu söylüyor.

HASTALIĞIN NEDENİ

Ilıktan geçişi olmayan aşırı sıcak ve soğuk insanı hasta eder.

Baharı olmayan sert mevsimler, önlem alınmadıkça insan metabolizmasını hastalığa sürükler.

Ülkemizde siyaset de şu aylarda aynı tehlikeyi yaşatıyor. Bir yandan corona belası, öte yandan siyasetin yansıması.

Bütün seçmenlerin, takım tutma tutkusu gibi, parti tutması illetinden kurtulup, bu iddiaları gözüyle, kulağıyla, cebi ile, yaşadığın hayatın kalitesiyle değerlendirmeleri gerekiyor.

Her ne kadar, iktidar tarafı gözleri kapatmaya, olayları net görmeyi engellese bile, insanın içinde bulunduğu koşulları, vücudunun diğer organlarıyla duyması, anlaması mümkün.

Aşısı sıcakla, soğuk arasındaki hızlı geçişlerin doğuracağı hastalıklara yakalanmamak için önlem şart.

Bunu yerine getirecek de sadece seçmendir.

Yani vergi verdiği gibi, oy veren sizler.