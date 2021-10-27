AKP’nin 20 yılda getirdiği nokta; ZAM… ZAM… ZAM…

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), ülke sorunlarına duyarlı…

Belli sorunlar hakkında görüşlerini açıklıyor. TMMOB çatısı altındaki odalar ortak bir yazılı açıklama ile enerji zamlarına isyan edip, çözüm önerilerinde bulundu. Haberi Sözcü Gazetesi’nde gördüm… Birlikte okuyalım;

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TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ile Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Bilgisayar, Gemi, Tekstil, Jeoloji Mühendisleri Odası’na kadar tüm odaların imzalarının olduğu metinde, son aylarda elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta üst üste gelen zamların anımsatıldı, ilerleyen günlerde söz konusu zamlara yenilerinin ekleneceğine dikkat çekildi.

BU KIŞ ÇOK ÜŞÜYECEĞİZ

“Sanayinin ve günlük hayatın önemli bir girdisi olan enerji fiyatlarına gelen bu zamlar tüm sanayi ve gıda ürünlerine yansımakta ve halkı canından bezdirmektedir. Artık gücümüz kalmadı” denilen açıklamada, “Enerji zamları sonucunda yurttaşlarımız önümüzdeki kış daha çok üşüyecek, yeterli elektrik kullanmayacak, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememe sorunları artacak ve temel ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntılar yaşayacaktır” ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞA YİNE ZAM

Fahiş enerji zamlarının temel girdilerde yüzde 70 oranlarında dışarıya bağımlı tarım sektörünü ve gıda sektörünü de olumsuz etkileyeceğine vurgu yapıldı. Tarımda girdilerin pahalılaşması sonucu çiftçinin üretemez duruma geleceğine ve ürünlerin halka zamlı fiyatlarla yansıyacağının altı çizildi.

YÜKSEK VERGİLER

“Enerjide uygulanan yüksek orandaki ÖTV, KDV ve diğer vergiler, deyim yerindeyse maliye hazinesini doldurmak için bir gelir kapısı olarak görülmektedir” denilen açıklamada, devletin görevlerinden birisinin de yurttaşlara ulaşılabilir ve ucuz enerji temin etmek olduğu anımsatıldı.

AKP HÜKÜMETİ DÖNEMİ

“Özellikle AKP döneminde yaşanan özelleştirmeler ve piyasacılık ülkemizde bir enerji yoksunluğu ve yoksulluğunun yaşanmasına neden olmuştur” denilen açıklamada, “AKP hükümetlerinin enerjideki dışa bağımlılık sevdası nedeniyle, enerji politikalarındaki tutarsızlık ve beceriksizliklerin faturası her zaman olduğu gibi bir kez daha halka kesilmiştir” ifadelerine yer verildi.

DAR GELİRLİ HANELERE

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TALEBİ

Yazılı açıklamada, küresel enerji krizinin Türkiye’deki yansımalarını önlemek ve bu olumsuz gidişi durdurabilmek için şu önerilerde bulunuldu:

• Dışa bağımlılığı artıran, ithalat faturasını yükselten enerji tercihlerinden uzak durulmalı.

• Petrolün üçte ikisini tüketen ulaşım sektöründe toplu taşımaya ağırlık verilmeli.

• Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1'e çekilmeli ve ÖTV oranları düşürülmeli.

• Düşük gelir grupları için hane başına ayda 230 kwH elektrik ile, bulunulan bölge ve ısınma biçimine göre belirlenecek miktarda doğalgaz halka ücretsiz verilmeli.

• Dışa bağımlı mazot, gübre dahil tarımsal girdilerde KDV/ÖTV oranlarının yüzde 1'e çekilmesi ve sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının indirilmesi ile üretim maliyetleri düşürülmeli.

• Elektrik üretiminde öncelik ve ağırlık, dışa bağımlılığı artıran ve ithalat faturasını yükselten ithal kömür, petrol ve doğalgaza değil, başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir kaynaklara verilmeli.

• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında devam eden döviz endeksli uygulamalara derhal son verilmeli.

• Sanayide, ulaşımda, binalarda ve tarımda enerji verimliliğini sağlamaya dönük teşvik ve adımlar hızla atılmalı.

• Zamlar, kamu ve bütçe açıklarını gideren bir can simidi olarak görülmemeli.

ZAM FURYASI DEVAM EDİYOR

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ile Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Bilgisayar, Gemi, Tekstil, Jeoloji Mühendisleri Odası’na kadar tüm odaların imzalarının olduğu metinde yazılanları yukarıda sizinle paylaştım…

Türkiye’de zam furyası devam ediyor…

Yılbaşından beri elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta zam üstüne zam geliyor…

Anlaşılan zam gelmeye de devam edecek…

Bir de yeni yılda vergiler kat be kat artacak…

Yani anlayacağınız bizleri zor günler bekliyor…

Bakalım bu işin sonu nereye varacak…

20 yıldır Türkiye’yi yöneten AKP hükümetinin ülkeyi getirdiği durum; ZAM… ZAM… ZAM…

Yani AKP hükümeti=ZAM

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Döviz büroları

kepenk indirecek

Ekonomide işler iyi gitmiyor… Birçok kesim kepenk indirdi… Döviz büroları da kepenk indirmeye hazırlanıyor… Döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarına ilişkin düzenlemesini protesto etmek amacıyla 4 Kasım Perşembe günü saat 11.45’te ülke genelinde geçici süreliğine kepenk indirecek. Döviz bürolarının kepenk indirecek olması, kolay kolay görülecek bir durum değil.

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Suriyeli akımı!

Zafer Partisi (ZP) İl Başkanı Vedat Çalık, siyasete hızlı girdi… İzmit Pembe Köşk’teki Ensar Vakfı’nın önünde basın açıklaması yaptı, polis engelledi… Bu olaydan sonra Çalık’ın yıldızı parladı… Çalık bu kez ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili bir akıma destek verdi. Zafer Partililer, Suriyeli vatandaşların yaşadığı evlerin önüne valiz koyacak, evine dön çağrısı yapacak. İlginç bir akım, başarıya ulaşması zor. Başlatılacak bir akımla bu işler olmaz, Devlet karar almalı.

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26 bin öğretmenden

2 bini aşı olmadı

Vali Seddar Yavuz, ilimizde 26 bin 795 öğretmenden 2 bin öğretmenin aşı olmadığını belirterek, aşı olmayan öğretmenlere aşı olmaları çağrısında bulundu. Yavuz, ilimizde 26 bin 795 öğretmenden 2 bin öğretmenin aşı olmadığını söyledi… Aşı olmayan öğretmenlere aşı olma çağrısında bulundu… Aşı karşıtlığı sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde var. Öğretmenlerin, doktorların ve toplumun diğer kesimleri için aşı olma çağrısı yapılıyor, ama bu aşı işi yavaş ilerliyor.

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Z KUŞAĞI günde 3

saat sosyal medyada

Ipsos tarafından 2 bin 4 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, sosyal medya kullanan Z jenerasyonunun ortalama 3 saat 19 dakikası online platformlarda geçiyor. Gençlerin yüzde 25’i sosyal medyada geçirdikleri vaktin kendilerini olumlu hissettirdiğini söylüyor. 15-24 yaş aralığındakilerin yüzde 92’si WhatsApp, yüzde 91’i Instagram, yüzde 85’i YouTube kullanıyor. Gençlerin sadece yüzde 5’i sosyal medyada yer almıyor.

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Bal tüketiminde

dünya yedincisiyiz!

Türkiye’de bal tüketimi son 10 yıldır artarak devam ederken açıklanan verilere göre kişi başı 5 ila 7 kilogram bal tüketimimizle Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından daha fazla bal tüketiyoruz. Bal uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, “Araştırma kuruluşu World Atlas’ın yayınladığı verilere göre Türkiye en çok bal tüketen ülkeler listesinde dünyada yedinci sırada bulunuyor” dedi… Avrupa her konuda bizden önde, neyse ki bal tüketiminde onlardan iyiyiz…

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Büyükakın ve TÜGVA!

TÜGVA‘nın vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddiası tartışılıyor. Bu tartışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 yıllığına Ensar Vakfı’na verilen İzmit Pembe Köşkün açılışına katılmıştı… Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜGVA’ya tam destek verdiklerini belirterek, “Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir. Burası Ensar Vakfı’na anasının ak sütü gibi helal olsun” ifadelerini kullanmıştı… Büyükakın, bu çıkışıyla Bilal Erdoğan’ın gözüne girmiş olabilir, ama bu açıklamadan sonra Büyükakın’ı ılımlı ve sempatik bulan kesim, Büyükakın’ın notunu biraz düşürdü.

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MHP’li Sancaklı

3 milletvekili istiyor

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Başiskele Mahalle Başkanları toplantısında bir konuşma yaptı. Sancaklı, “Partimizi tavana çıkarmamız lazım. Kocaeli’de en az 3 milletvekilimiz olsun da, daha fazla sahada olalım” dedi. Sancaklı, 3 vekil diyor, ama MHP, AKP’nin peşinden gitmeye devam ederse, 2023’teki seçimlerde kendi koltuğunu da kaybedecek gibi.

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Rantın iktidarı!

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, önceki gün Gölcük’teydi… CHP Gölcük İlçe Örgütü Mahalle temsilcileri programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada AKP’ye yüklenen Yıldızlı, “Birileri gibi yandaşın, rantın değil, CHP olarak halkın iktidarını kurmak için çalışıyoruz” dedi. Yıldızlı bu dediklerini gerçekleştirmek istiyorsa, ilçe başkanları ile birlikte tempoyu daha da artırmalı. Bu tempoyla hedeflerine ulaşmaları biraz zor gözüküyor.