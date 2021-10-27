‘Omo’la gitsin !..

80’li yıllarda bir Omo modası vardı…

Deterjanın adı Omo’ydu ve reklamdaki komşular birbirine “Kirlendiyse Omola gitsin” derdi…

Bizde ise varlığı ile yokluğu beli olmayan ve keyfe-keder bir kırmızı kart görerek dünkü kupa maçının uzatmaya gitmesine neden olan yeni transfer Omola’nın acilen gönderilmesi gerekiyor…

Sezon başından bu yana şans bulamayan ve takıma geç katılan Omola’nın böylesi bir şansı rezalet şekilde elinin tersiyle itmesi, oynama gibi bir niyetinin olmadığının göstergesi gibiydi…

Kendi şansını kendi tepti…

Kendi biletini kesti…

Kaleci İsmet, ‘Keşke Gençler maçında Korcan’ın yerine o oynasaydı” dedirtti…

Nitekim, belki de turu getiren adam oldu…

Zira Bayburt, 60’dan sonar kalemizi abluka altına aldı…

Mustafa Reşit Akçay, riskli bir kadroyla sahaya çıktı…

Eğer elenseydik. Kaanlar kaynardı…

Neyse ki uzatmada Benhur ve İsa işi bitirdi…

Omolo’yu kaybettik…

İsa’yı kandık ve onunla gurur duyduk…

Dünün özeti buydu…

Ancak bu kupa kadrosuyla turları geçmek hiç de kolay değil…