İçgüdüsel buluşma

Bu yaşıma kadar birçok olayla karşılaştım. Ama bunların içinde birini unutmam mümkün değil. Çünkü son derece hoş ve içgüdüyü konu edinen bilim kolu açısından çok ilginç.

Kars’ın Digor’unda, Arpaçay’ın kıyısında sınır karakolu komutanıyım. Köylerden uzak bir karakol. Yıl 1971.

Ortaokul ve Lise yıllarında coğrafya derslerinde Doğu Anadolu Bölgemizde büyükbaş hayvan besiciliği hep vurgulanırdı. Yedek subay olarak ve meslek icabı bu bölgemizin kırsal alanlarında bulunduğumda şunu net olarak fark ettim: Doğu bölgemizde bilimsel anlamda besicilik konu değil, sadece beslenen hayvan sayısı çok. Çünkü bu iş için gerekli alt yapı çok yetersiz, hayvanların barınakları son derece ilkel ve özellikle kış boyunca beslenmeleri son derece yetersiz. Öyle ki kış sonunda araziye çıkarılan büyükbaş hayvanların zayıflığından içimin burkulduğunu bugün gibi hatırlıyorum.

Bölgede hayvancılık yönünde en etkin olanak, sürekli ve yoğun kar yağışına bağlı olarak baharın gelmesiyle arazilere yoğun ot örtüsünün hakim oluşuydu.

Bahar yüzünü gösterince, Arpaçay’dan itibaren belli bir mesafeyi kapsayan yasak bölgenin dışındaki yeşil alanlar yakın köylerden getirilmiş koyun süreleri ile dolmuştu.

Kuzular bu alanların belli yerlerinde oluşturulmuş derme çatma korunaklı yerlerde dururken, analar arazide otlanıp besleniyor.

Bir gün askerlerle sınır boyunda gezerken ilk defa gördüğüm, inanılmaz hoş bir olayı hiç unutmadım:

Akşam vakti gelmiş, koyunlar otlandığı alanlardan, çobanlar ile onlara yardımcı köpeklerin gözetiminde kuzuların barındığı yere dönüyorlar. Uzaktan seslerini duyunca analar ve onları bekleyen kuzuların sesleri artıyor ve birbirine karışıyor. Ağaçlardan yoksun, yemyeşil bu ıssız platoda tabiatın senfonik müziği bu olmalı.

Oldukları yerin kapakları açılınca yaklaşık 200 kadar kuzu analarının varmış olduğu alana koşuyor. Hani derler ya; ortalık toz duman!

Bildiğime göre tüm hayvan türlerinde var olan içgüdü, organizmada bir iç kuvvet nedeniyle farkında olmadan otomatik olarak gerçekleştirilen bir eylem veya davranıştır.

İşte, bu gördüğümden daha güzel bir içgüdüsel olay olamaz. Hayatta kalma ve türünün korunması içgüdüsünün muhteşem bir örneği. Bir açıdan son derece ilginç, harika bir tabiat olayı, bilimsel anlamda biyolojik bir mucize…Bu içgüdü ile, kısa zamanda bir kuzu o kadar koyun arasında anasını veya bir ana, o hengamede yavrusunu nasıl buluyor?

Yazarak bu mucizeyi tam olarak aksettirmek mümkün değil. Görmek lazım… Sonraki günler, bu harika olayı yeniden görebilmek için aynı yere sık sık gittim. Bir taşın üstüne oturup kuzuların getirilmesini bekledim.

Bunu görmek ne büyük şans ! Demek oluyor ki biz insanlar bazen şanslı olduğumuzun farkına, ancak yaşayınca varıyoruz.