Eyvah! Ekonomideki fay hattı harekete geçti

İş adamı Ömer Faruk Başaran, ilimizde Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı yaptı…

İl başkanı olarak atandıktan sonra gazetemizi de ziyaret etti.

Partisiyle ve ekonomiyle ilgili görüşlerini açıkladı.

Başaran, Holding sahibi.

Holding sahibinin siyasete atılması, önemli bir adımdı.

Kendisine iş adamı olup, mevcut iktidar karşısında eleştiride bulunmak, büyük cesaret ister dedim. Sonrasında belli bir süre geçtikten sonra Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığından istifa etti…

Başaran, uzun zamandır ortalıkta yoktu. Önceki gün gazetemize bir mail geldi. Baktım ASİAD’dan gelmiş. Başlığı, “İş Dünyasından İktidara ‘Değişim’ Sinyali!” okudum… Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) ve Türkiye Patronlar Platformu Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, Redstone ana sponsorluğunda İstanbul’da düzenlenen kahvaltılı iletişim toplantısında gündemi değerlendirdi.

“ASİAD olarak Gündemi değerlendiremiyoruz” diyerek söze başlayan Başaran, ekonomik sıkıntılara ve ekonomideki tehlikelere dikkat çekti. Başaran şunları kaydetti: Konuşmayan Hisarcıklıoğlu da Konuştu! “En son odalar birliği başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu da bir takım olumsuz açıklamalar yaptılar. 2018 yılından beri konuşmuyorlardı, konuşmama orucu gibi bir şeydi sanıyorum. Fakat gelinen nokta itibariyle bugün gerçekten sıkıntılar var ve iş insanlarını ciddi anlamda etkiliyor. Mesela yatırım yapmak isteyen bir iş adamı önceden 3 kere düşünüyorsa bugün 13 kere düşünmek durumunda. Çünkü bir yatırım yapıyorsunuz, yatırım nereye varacak bunu kestirebilmek çok güç. Ama şu da bir gerçek: İş yapılmıyor mu yapılıyor. Bir tarafta fakirlik var mı, var. Ama bir tarafta zenginlik de var.

Yaşanan durumu garabete benziyor. Halkın her geçen gün daha da fakirleşti. Orta direğin her geçen gün azalması, zengin ve fakir arasındaki farkın her geçen gün açılması konusu çok ciddi olarak masaya yatırılmalı. Doğru çarelerin ivedilikle bulunması gereken bir süreçteyiz. Zengin insanlarımız var, bu çok güzel. Fakat fakir insanımız da çok fazla. Zengin ve fakir arasındaki fark ne kadar açılırsa o kadar çok problem yaşanır. Rahmetli Özal’ın orta direk diye nitelendirdiği orta gelir grubu insanlarımız çok önemli. Orta gelir sınıfı yerine artık ya zengin ya da fakir durumunda olan insanları görüyoruz. Tabii bundan mütevellit endişe duymamız gerekiyor ve biz iş dünyası olarak endişe duyuyoruz.

Ekonomideki fay hattı harekete geçti. Bir yanda durgunluk, diğer yanda enflasyon. İş dünyası stagfilasyon endişesi taşıyor. Enflasyon rakamları sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada arttı. Enflasyon, Türkiye’nin kronik sorunu. Pandemi süreci de enflasyona tuz biber ekti. Merkez Bankası yara aldı.

Bugün Merkez Bankası rezervlerimiz arttı gibi gerçekçi olmayan açıklamalar da var. Merkez Bankası’nın elinde faizlerle oynamak dışında herhangi bir enstrüman yok. Bugün kasanızda ciddi bir rezerviniz olsa faizler yerine onunla oynardınız. Ama böyle bir imkânımızın olmadığı görülüyor. Sadece faize müdahale etmekle olmuyor. İş dünyası olarak buradan hareketle Türkiye’nin ileride ciddi sıkıntılara gireceğini görebiliyoruz. Kasamızda 200 milyar dolar olsaydı da keşke, Merkez Bankamız krizleri kolaylıkla aşabilseydi. Ama böyle bir durum yok. Olmadığı sürece de zorlu koşullara sürüklenmeye devam edeceğiz.

Ekonominin fay hatları harekete geçti dedik. Fay hatlarının harekete geçmesi çok iyi değil. Fay hatları harekete geçince deprem oluyor biliyorsunuz. İnşallah böyle bir depremin olmayacağını ümit ediyoruz. Depremin olup olmaması konusu aslında birkaç noktaya bağlı: Birincisi, dünyanın ekonomik ve siyasi istikrarı. İkincisi de Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarı. Bizim insanımız aslında krizler itibariyle baktığınızda dünyanın birçok ülkesine göre çok daha tecrübeli diyebiliriz. Krizlerle savaşmayı biliyoruz, savaşabiliyoruz. Fakat ben önümüzdeki süreçte siyasette bir tıkanma olacağını düşünüyorum. Türkiye siyasetindeki bu tıkanıklık kuvvetle muhtemel önümüzdeki seçimlerde bir hükümet değişikliğini önümüze koyacak. Bu değişim süreci de Türkiye için ne olur, yaşayıp göreceğiz.”

Piyasayı rahatlatmanın bir yolu olabileceğini ifade eden Başaran, IMF’de bir stand yapılmış olsa dövizin çok daha hızlı bir şekilde aşağı çekilebileceğine dikkat çekti. Buna yanaşılmamasının, bu konuda diretilmesinin de sıkıntı yaratıyor olabileceğini söyleyen Başaran, Türkiye’nin dış dünyayla daha entegre ve uzlaşmacı olmasının şartları kolaylaştırabileceğini söyledi. Başaran şunları kaydetti:

“20 yıllık bir dönemde aslında en büyük sıkıntılardan birisi yurt dışıyla yaşanan süreçler. Türkiye’de ekonomide bir şeyler yapılıyor olmasına rağmen yurt dışıyla ilgili yaşanan sorunlar ekonomimizi ciddi şekilde dönem dönem etkiledi. Daha yumuşak ilişkilerle bu süreç yönetilebilir mi, yönetilebilir elbette. Ama şu an da tercih edilen ‘biz dik dururuz mantığı’ pek de işe yaramıyor gördüğüm kadarıyla. Önümüzdeki süreçte bir iktidar değişikliği olabilme ihtimali çok kuvvetli. Zannediyorum ki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı’nın açıklamasıyla bu sinyal verilmiş oldu.”

Birkaç gün önce TÜSİAD tarafından yapılan açıklamaları da hatırlatan Başaran, STK’ların bu iktidarın süresinin dolduğuna dair sinyal verdiklerine dikkat çekti. İş dünyası olarak her şeyin hayırlısını dilediklerini belirten Başaran, daha sonra ASİAD’ın çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

